







穩定幣發展至今，大體上可以分為以法幣為抵押的穩定幣（如 USDT 和 USDC）、以加密貨幣作為抵押的穩定幣（如 DAI）、算法穩定幣(如 FEI 和 UST）三類，USDe 的出現為穩定幣的發展帶來了新的變化。









USDe 是由 Ethena Labs 推出的新興合成美元穩定幣，旨在為 DeFi 領域提供創新的解決方案，克服傳統穩定幣對中心化機構和可擴展性問題的依賴。USDe 通過組合對沖策略和鑄造與贖回機制與美元保持 1:1 掛鈎。用戶可以通過存入以太坊或質押代幣作為抵押品，同時在中心化交易所做空永續合約來鑄造 USDe。





根據 CoinGecko 最新數據顯示，目前 USDe 市值在穩定幣市場已上升至第四，排在 USDT、USDC 和 USDS 之後。













鑄造：用戶向中間商（如 Lido）發出鑄造申請，中間商收到用戶的資產後向協議發出鑄造申請，Ethena 協議根據收到的資產價值開立等值的 ETH 或者 BTC 空頭頭寸，然後將空頭頭寸等值的 USDe 發送給中間商，中間商發送給用戶，完成鑄造。









USDe 的核心穩定機制是 Delta 對沖策略。該策略通過在衍生品市場建立與以太坊抵押品等值的對沖頭寸，抵禦加密市場的價格波動。這一設計旨在保持合成美元 USDe 與美元的穩定掛鈎。對沖頭寸的調整完全自動化，能夠實時響應市場變化，從而保證穩定性。













穩定機制：USDe 通過 Delta 對沖策略和鑄造贖回機制保持與美元 1:1 掛鈎，確保其價值在市場波動中保持穩定，從而降低用戶風險。





去中心化：USDe 運行在去中心化平台上，沒有單一實體控制其發行或贖回流程，用戶不必依賴中心化發行者，這種結構有助於提高安全性並減少審查或干預的可能性。





收益生成：用戶可以通過鎖定 USDe 獲得額外收入，收益來源於以太坊的質押以及衍生品市場的價差，提升了對用戶的吸引力。





可擴展性：USDe 依託以太坊網絡，利用現有的 DeFi 協議和基礎設施，實現高擴展性和高效性，從而便於更廣泛的採用和多平台的集成。





透明度與可驗證性：用戶可以在鏈上隨時驗證抵押品和交易記錄。這種透明度增強了用戶對 USDe 的信任，確保資產支持的真實性。









監管挑戰：Ethena 面臨與許多 DeFi 項目類似的監管審查，合成穩定幣 USDe 的發行可能會受到不同司法管轄區監管框架影響。





託管並非完全去中心化：Ethena 協議的資金是由第三方機構託管，如果 Ethena 使用的 OES（Off-Exchange Settlement） 託管方式失敗，則會存在託管風險。





資金費率風險：合約資金費率為負時，用戶收益率可能會面臨虧損問題，從而使 USDe 面臨風險。









目前 MEXC 平台已經正式上線 USDE 代幣，並開啟多個 USDE 交易對。我們以 USDE/USDT 為例進行展示：





打開 MEXC App，在頂部搜索欄中輸入“USDE”，選擇 USDE/USDT 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 USDE】完成購買。









此外，MEXC 現已支持 TON 網絡上的 USDE 充值 提現 ，助力用戶高效便捷完成資金操作。





如果您的現貨賬戶持有不低於 0.1 USDE，無需手動登記、質押或鎖倉，平台將依據每日快照記錄的最低持倉量及年利率自動計算收益，日收益最高可享 8% 年利率的 理財收益



