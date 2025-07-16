在加密貨幣交易中，穩定幣通常作為交易對，幫助交易者更便捷地進行交易操作。穩定幣因其價格相對穩定的特性，用戶還可以利用它進行借貸、質押和提供流動性等 DeFi 操作。穩定幣為市場帶來了更多流動性，使交易和投資活動更加活躍，這種流動性有助於加密市場的健康發展，並吸引更多參與者。 穩定幣發展至今，大體上可以分為以法幣為抵押的穩定幣（如 USDT 和 USDC）、以加密貨幣作為抵押的穩定幣（如 DAI）、在加密貨幣交易中，穩定幣通常作為交易對，幫助交易者更便捷地進行交易操作。穩定幣因其價格相對穩定的特性，用戶還可以利用它進行借貸、質押和提供流動性等 DeFi 操作。穩定幣為市場帶來了更多流動性，使交易和投資活動更加活躍，這種流動性有助於加密市場的健康發展，並吸引更多參與者。 穩定幣發展至今，大體上可以分為以法幣為抵押的穩定幣（如 USDT 和 USDC）、以加密貨幣作為抵押的穩定幣（如 DAI）、
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 USDe

什麼是 USDe

2025年7月16日MEXC
#初階
Ethena USDe
DeFi
USDCoin
DAI
以太幣
在加密貨幣交易中，穩定幣通常作為交易對，幫助交易者更便捷地進行交易操作。穩定幣因其價格相對穩定的特性，用戶還可以利用它進行借貸、質押和提供流動性等 DeFi 操作。穩定幣為市場帶來了更多流動性，使交易和投資活動更加活躍，這種流動性有助於加密市場的健康發展，並吸引更多參與者。

穩定幣發展至今，大體上可以分為以法幣為抵押的穩定幣（如 USDT 和 USDC）、以加密貨幣作為抵押的穩定幣（如 DAI）、算法穩定幣(如 FEI 和 UST）三類，USDe 的出現為穩定幣的發展帶來了新的變化。

1. 什麼是 Ethena USDe


USDe 是由 Ethena Labs 推出的新興合成美元穩定幣，旨在為 DeFi 領域提供創新的解決方案，克服傳統穩定幣對中心化機構和可擴展性問題的依賴。USDe 通過組合對沖策略和鑄造與贖回機制與美元保持 1:1 掛鈎。用戶可以通過存入以太坊或質押代幣作為抵押品，同時在中心化交易所做空永續合約來鑄造 USDe。

根據 CoinGecko 最新數據顯示，目前 USDe 市值在穩定幣市場已上升至第四，排在 USDT、USDC 和 USDS 之後。


2. Ethena 運行原理


鑄造：用戶向中間商（如 Lido）發出鑄造申請，中間商收到用戶的資產後向協議發出鑄造申請，Ethena 協議根據收到的資產價值開立等值的 ETH 或者 BTC 空頭頭寸，然後將空頭頭寸等值的 USDe 發送給中間商，中間商發送給用戶，完成鑄造。

贖回：用戶向中間商發出贖回申請，中間商收到用戶的 USDe 後，向協議發出贖回申請，Ethena 協議根據收到的 USDe 數量，關閉對應價值的空頭頭寸，然後將對應的抵押資產發送給中間商，中間商發送給用戶，完成贖回。

USDe 的核心穩定機制是 Delta 對沖策略。該策略通過在衍生品市場建立與以太坊抵押品等值的對沖頭寸，抵禦加密市場的價格波動。這一設計旨在保持合成美元 USDe 與美元的穩定掛鈎。對沖頭寸的調整完全自動化，能夠實時響應市場變化，從而保證穩定性。


3. USDe 的特點


穩定機制：USDe 通過 Delta 對沖策略和鑄造贖回機制保持與美元 1:1 掛鈎，確保其價值在市場波動中保持穩定，從而降低用戶風險。

去中心化：USDe 運行在去中心化平台上，沒有單一實體控制其發行或贖回流程，用戶不必依賴中心化發行者，這種結構有助於提高安全性並減少審查或干預的可能性。

收益生成：用戶可以通過鎖定 USDe 獲得額外收入，收益來源於以太坊的質押以及衍生品市場的價差，提升了對用戶的吸引力。

可擴展性：USDe 依託以太坊網絡，利用現有的 DeFi 協議和基礎設施，實現高擴展性和高效性，從而便於更廣泛的採用和多平台的集成。

透明度與可驗證性：用戶可以在鏈上隨時驗證抵押品和交易記錄。這種透明度增強了用戶對 USDe 的信任，確保資產支持的真實性。

4. USDe 的風險


監管挑戰：Ethena 面臨與許多 DeFi 項目類似的監管審查，合成穩定幣 USDe 的發行可能會受到不同司法管轄區監管框架影響。

託管並非完全去中心化：Ethena 協議的資金是由第三方機構託管，如果 Ethena 使用的 OES（Off-Exchange Settlement） 託管方式失敗，則會存在託管風險。

資金費率風險：合約資金費率為負時，用戶收益率可能會面臨虧損問題，從而使 USDe 面臨風險。

5. 如何購買 USDe


目前 MEXC 平台已經正式上線 USDE 代幣，並開啟多個 USDE 交易對。我們以 USDE/USDT 為例進行展示：

打開 MEXC App，在頂部搜索欄中輸入“USDE”，選擇 USDE/USDT 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 USDE】完成購買。


此外，MEXC 現已支持 TON 網絡上的 USDE 充值提現，助力用戶高效便捷完成資金操作。

如果您的現貨賬戶持有不低於 0.1 USDE，無需手動登記、質押或鎖倉，平台將依據每日快照記錄的最低持倉量及年利率自動計算收益，日收益最高可享 8% 年利率的理財收益

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

