什麼是 MEXC 保險基金帳戶？一文揭祕 MEXC 守護用戶資金安全的「密鑰」

隨着加密貨幣市場的迅猛發展，衍生品交易（尤其是合約交易）已成爲許多投資者進行槓桿操作的主要方式。然而，高波動、高槓杆的市場特性也帶來了極大的風險，尤其在極端行情下，用戶不僅可能遭遇爆倉，更可能發生穿倉，造成損失超過保證金的嚴重後果。此時，保險基金成爲關鍵的風險緩衝機制，有效保障交易者權益，維持平台穩定運轉。





















爆倉和穿倉有著類似的定義，但穿倉後果更加嚴重。穿倉是指當系統接管強平倉位後進行平倉時因爲行情劇烈波動或流動性不足，導致最終的平倉價格比破產價格還要差（即最終倉位的實際虧損大於倉位的保證金）。例如投資者對比特幣做空，強平價格爲 30,000，當市場突然異常波動快速上漲超過 30,000，此時訂單簿可能在 30,000 附近沒有太多掛單，這時候投資者的合約還沒來得及平倉成交，且倉位已無法用優於破產價格的價位結算，會導致倉位損失資金金額大於保證金金額，這就是穿倉。當發生穿倉時，此部分超額損失將會由 MEXC 保險基金帳戶填補。









MEXC 保險基金帳戶是一個儲備金池，旨在幫助交易者避免在衍生品交易中承受過度虧損。當交易者的倉位被強制平倉時，倉位的虧損大於保證金時，保險基金會填補穿倉損失。





保險基金額的增長來自於強平委託訂單在市場上因優於破產價的價格成交而產生的剩餘價值。當市場流動性充足時，強平訂單能夠以接近或優於破產價的價格成交，從而產生剩餘價值。這些剩餘價值會被納入保險基金帳戶，用於彌補未來可能發生的穿倉損失。





通過保險基金帳戶的保護機制，MEXC 交易平台爲投資者提供了一道堅實的安全防線。在極端市場行情下，即使發生穿倉事件，投資者也能得到一定程度的保障，避免損失進一步擴大。









爲了確保保險基金帳戶的透明度和公信力，MEXC 交易平台提供了便捷的查詢渠道。





















MEXC 保險基金帳戶在合約市場中有着很重要的作用，不僅能補償用戶穿倉損失，填補資金缺口，防止平台破產或後續追債；在對手方爆倉時，保障盈利方正常獲得應得收益，避免盈利被削減；還能減少自動減倉（ADL）觸發頻率，不影響盈利方倉位控制；同時，充足的保險基金增強了平台穩健性，提升了用戶信心與平台競爭力 。





加密貨幣合約交易中的爆倉與穿倉風險是投資者必須面對的重要挑戰。通過了解爆倉和穿倉的定義及後果，以及MEXC 保險基金帳戶的保護機制，投資者可以更好地應對這些風險，保障自己的合法權益。然而，投資有風險，入市需謹慎。在追求高收益的同時，投資者應時刻保持警惕，理性投資，以規避潛在的風險。未來，隨着加密貨幣市場的不斷髮展和完善，MEXC 交易平台也會推出更加完善的風險管理機制，爲投資者提供更加安全、穩定的交易環境。





當下，加密貨幣市場正展現出前所未有的活力與潛力，合約交易作爲其中關鍵的一環，爲投資者提供了多元化的盈利途徑和廣闊的發展空間。MEXC 交易平台憑藉其深厚的行業積澱、前沿的技術支持以及貼心的用戶服務，已然成爲眾多投資者參與合約交易的首選之地。在此，誠摯地邀請您加入 MEXC 交易平台，一同探索加密貨幣合約交易的無限可能，把握市場脈搏，實現財富增值的美好願景。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。



