什麼是 MEXC 保險基金帳戶？一文揭祕 MEXC 守護用戶資金安全的「密鑰」

隨着加密貨幣市場的迅猛發展，衍生品交易（尤其是合約交易）已成爲許多投資者進行槓桿操作的主要方式。然而，高波動、高槓杆的市場特性也帶來了極大的風險，尤其在極端行情下，用戶不僅可能遭遇爆倉，更可能發生穿倉，造成損失超過保證金的嚴重後果。此時，保險基金成爲關鍵的風險緩衝機制，有效保障交易者權益，維持平台穩定運轉。 1. 什麼是爆倉和穿倉？ 1.1 什麼是爆倉？ 爆倉指的是當用戶倉位的虧損達到其維持保證金
隨着加密貨幣市場的迅猛發展，衍生品交易（尤其是合約交易）已成爲許多投資者進行槓桿操作的主要方式。然而，高波動、高槓杆的市場特性也帶來了極大的風險，尤其在極端行情下，用戶不僅可能遭遇爆倉，更可能發生穿倉，造成損失超過保證金的嚴重後果。此時，保險基金成爲關鍵的風險緩衝機制，有效保障交易者權益，維持平台穩定運轉。

1. 什麼是爆倉和穿倉？


1.1 什麼是爆倉？


爆倉指的是當用戶倉位的虧損達到其維持保證金要求時，交易平台爲避免進一步風險而對其倉位進行強制平倉處理。例如，用戶以高槓杆開倉做多，當市場價格急劇下跌時，其保證金不足以覆蓋持倉虧損，系統將介入並自動平倉，防止負債擴大。

1.2 什麼是穿倉？


爆倉和穿倉有著類似的定義，但穿倉後果更加嚴重。穿倉是指當系統接管強平倉位後進行平倉時因爲行情劇烈波動或流動性不足，導致最終的平倉價格比破產價格還要差（即最終倉位的實際虧損大於倉位的保證金）。例如投資者對比特幣做空，強平價格爲 30,000，當市場突然異常波動快速上漲超過 30,000，此時訂單簿可能在 30,000 附近沒有太多掛單，這時候投資者的合約還沒來得及平倉成交，且倉位已無法用優於破產價格的價位結算，會導致倉位損失資金金額大於保證金金額，這就是穿倉。當發生穿倉時，此部分超額損失將會由 MEXC 保險基金帳戶填補。

2. 什麼是 MEXC 保險基金帳戶？


MEXC 保險基金帳戶是一個儲備金池，旨在幫助交易者避免在衍生品交易中承受過度虧損。當交易者的倉位被強制平倉時，倉位的虧損大於保證金時，保險基金會填補穿倉損失。

保險基金額的增長來自於強平委託訂單在市場上因優於破產價的價格成交而產生的剩餘價值。當市場流動性充足時，強平訂單能夠以接近或優於破產價的價格成交，從而產生剩餘價值。這些剩餘價值會被納入保險基金帳戶，用於彌補未來可能發生的穿倉損失。

通過保險基金帳戶的保護機制，MEXC 交易平台爲投資者提供了一道堅實的安全防線。在極端市場行情下，即使發生穿倉事件，投資者也能得到一定程度的保障，避免損失進一步擴大。

3. 保險基金帳戶的透明度與查詢


爲了確保保險基金帳戶的透明度和公信力，MEXC 交易平台提供了便捷的查詢渠道。

用戶可登錄 MEXC 官網，點選導航欄【合約交易】-【合約信息】-【保險基金帳戶】，或者直接可以點選此鏈接，查看各幣種保險基金的當前和歷史額度，資料定期更新，完全公開透明。


4. 爲什麼 MEXC 保險基金帳戶如此重要？


MEXC 保險基金帳戶在合約市場中有着很重要的作用，不僅能補償用戶穿倉損失，填補資金缺口，防止平台破產或後續追債；在對手方爆倉時，保障盈利方正常獲得應得收益，避免盈利被削減；還能減少自動減倉（ADL）觸發頻率，不影響盈利方倉位控制；同時，充足的保險基金增強了平台穩健性，提升了用戶信心與平台競爭力 。

5. 結尾

加密貨幣合約交易中的爆倉與穿倉風險是投資者必須面對的重要挑戰。通過了解爆倉和穿倉的定義及後果，以及MEXC 保險基金帳戶的保護機制，投資者可以更好地應對這些風險，保障自己的合法權益。然而，投資有風險，入市需謹慎。在追求高收益的同時，投資者應時刻保持警惕，理性投資，以規避潛在的風險。未來，隨着加密貨幣市場的不斷髮展和完善，MEXC 交易平台也會推出更加完善的風險管理機制，爲投資者提供更加安全、穩定的交易環境。

當下，加密貨幣市場正展現出前所未有的活力與潛力，合約交易作爲其中關鍵的一環，爲投資者提供了多元化的盈利途徑和廣闊的發展空間。MEXC 交易平台憑藉其深厚的行業積澱、前沿的技術支持以及貼心的用戶服務，已然成爲眾多投資者參與合約交易的首選之地。在此，誠摯地邀請您加入 MEXC 交易平台，一同探索加密貨幣合約交易的無限可能，把握市場脈搏，實現財富增值的美好願景。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

合約爆倉相關常見問題專題匯總

合約爆倉相關常見問題專題匯總

1. 什麼是強平？強平，即強制平倉，或稱為爆倉，是指當平台自動關閉用戶的倉位時發生的情況。在 MEXC 平台上，保證金率是衡量用戶倉位風險情況，是用戶資產風險的指標。當保證金率達到或超過 100% 時，系統將強制平倉用戶的倉位。建議用戶密切關注其保證金率的變化，以避免被強平。2. 什麼觸發了 MEXC 的強平？MEXC 採用合理價格作為強平的觸發標準。當合理價格達到強平價格時，強平機制將被觸發。採

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

