在加密貨幣市場中，流動性與收益往往被視為魚與熊掌不可兼得。而 StakeStone 作為一個創新的跨鏈流動性基礎設施，巧妙地透過其 STO 代幣解決了這一矛盾，實現了 "流動性+最大收益" 的雙贏局面。本文將深入解析 StakeStone 的核心特點及其如何重塑加密世界的流動性格局。 StakeStone的核心理念與產品 StakeStone 是一個尖端的跨鏈流動性基礎設施，引入了 STONE 和在加密貨幣市場中，流動性與收益往往被視為魚與熊掌不可兼得。而 StakeStone 作為一個創新的跨鏈流動性基礎設施，巧妙地透過其 STO 代幣解決了這一矛盾，實現了 "流動性+最大收益" 的雙贏局面。本文將深入解析 StakeStone 的核心特點及其如何重塑加密世界的流動性格局。 StakeStone的核心理念與產品 StakeStone 是一個尖端的跨鏈流動性基礎設施，引入了 STONE 和
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是Stak...實現收益最大化

什麼是StakeStone（STO）?深度解析"跨鏈流動性平台"如何實現收益最大化

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門#新手入門
Stakestone
STO$0.16653-0.89%
以太幣
ETH$3,550.15+0.92%
比特幣
BTC$106,018.63+2.29%
LandRocker
LRT$0.000047-4.08%
DeFi
DEFI$0.000844+5.36%

在加密貨幣市場中，流動性與收益往往被視為魚與熊掌不可兼得。而 StakeStone 作為一個創新的跨鏈流動性基礎設施，巧妙地透過其 STO 代幣解決了這一矛盾，實現了 "流動性+最大收益" 的雙贏局面。本文將深入解析 StakeStone 的核心特點及其如何重塑加密世界的流動性格局。

StakeStone的核心理念與產品


StakeStone 是一個尖端的跨鏈流動性基礎設施，引入了 STONE 和 SBTC 兩種資產——分別是 ETH 和 BTC 的流動性版本。它透過動態質押網絡支持，解決了傳統質押模式中資產鎖定與流動性的矛盾問題。該平台提供三種主要流動性資產：
  • STONE ETH：產生收益的流動性 ETH
  • SBTC：流動性 BTC 資產
  • STONEBTC：產生收益的 BTC 版本
與其他質押協議不同，StakeStone 允許用戶在任何支援的區塊鏈上隨時提取資金，沒有鎖定期，真正實現了資產的跨鏈流動性。

StakeStone解決的關鍵問題


StakeStone 為加密市場中 4 個關鍵痛點提供了創新解決方案：

1）資產鎖定與流動性矛盾：傳統質押要求用戶在收益與流動性間二選一，StakeStone 讓兩者兼得
2）碎片化流動性：整合各種 LRT 池，簡化使用者體驗
3）二層網路和EVM相容區塊鏈挑戰：幫助新興 L2 和區塊鏈吸引 ETH 流動性
4）開發者整合困難：簡化流動性重質押代幣（LRT）的整合流程
從 2023 年 7 月測試網啟動至今，StakeStone 已取得顯著成就，包括超過 310,000 ETH（約 8.7 億美元）的總鎖定價值（TVL），96,000 名用戶加入，以及與 10 多個協定成功整合。

STO代幣的功能與應用場景


STO 作為 StakeStone 生態系統的原生治理代幣，具有多重功能：

1）治理參與：持有者可對重要提案進行投票，影響平台發展
2）收益提升：透過鎖定 STONE 獲得 veSTO，享受更高收益
3）季節性重置機制：確保公平競爭環境，並防止長期持有者主導治理
4）透過交換與銷毀機制存取庫存資產：為 STO 持有者創造永續價值
5）跨鏈操作支援：在多個區塊鏈上無縫使用
6）增強資本效率：在保持流動性的同時賺取被動收益
StakeStone 的應用場景包括 STONE-Fi（跨鏈流動性市場）LiquidityPad（跨鏈流動性發行平台）和 Stone.Pay（創新的 DeFi 支付解決方案），為用戶提供全方位的流動性管理選擇。

StakeStone的核心優勢與競爭對手比較

與 Lido、Rocket Pool 等流動性質押服務相比，StakeStone 具有顯著優勢：

1）全面的跨鏈解決方案：整合流動性質押、跨鏈互通性和收益優化
2）多元資產支援：同時支援 ETH 和 BTC，提供多樣化的流動性選項
3）模組化架構：底層策略靈活調整，不影響使用者持有的 STONE 代幣
4）無縫跨鏈體驗：在多個鏈上存取和使用資產，同時保持底層資產收益
5）收益優化策略：自動優化收益，無需用戶積極管理
6）深度生態系整合：與 Berachain、Linea、Monad 和 Plume 等新興生態系建立策略合作
7）創新的治理模式：基於儀表的治理和季節性重置，創造更公平的決策過程

如何在MEXC購買STO代幣


MEXC 是購買 STONE 代幣的首選平台，為用戶提供簡單的交易體驗。在 MEXC 購買 STONE 的步驟如下：

1）建立MEXC帳戶：造訪 MEXC 官方網站，完成註冊流程
2）預付資金：向您的 MEXC 帳戶充值 USDT 或其他加密貨幣
3）查找STONE交易對：在搜尋欄輸入 "STO"，選擇 STO/USDT 交易對
4）下單購買：確定您想購買的 STO 數量和價格，然後確認交易

MEXC 作為全球領先的加密貨幣交易所，提供高流動性、用戶友好介面、全天候客戶支援和低交易費用，是獲取 STO 代幣的理想選擇。

StakeStone 作為創新的跨鏈流動性解決方案，正在重塑加密市場的流動性格局。透過同時提供流動性和最大化收益，STO 為用戶創造了前所未有的價值。隨著 DeFi 朝著多鏈方向發展，StakeStone 預計在連接不同區塊鏈生態系統方面發揮越來越重要的作用。


想要獲得免費的 STO 代幣？ MEXC 現已舉辦 StakeStone 空投活動，總獎金池高達 130,000 USDT！透過簡單的存款和交易任務，您就有機會分享這筆豐厚獎勵。
立即註冊參與StakeStone空投活動 >>

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

Eclipse：以太坊與 Solana 融合的 Layer 2 解決方案

Eclipse：以太坊與 Solana 融合的 Layer 2 解決方案

Eclipse 是以太坊上首個在 Solana 虛擬機運行環境下的二層 Layer 2 解決方案，其模塊化組件爲實現百萬用戶可在 Web 3 的應用上 DApp 實現快速、安全、靈活的交互需求，提供基礎技術保障。1. Eclipse 的背景與起源Eclipse 的出現，是對現有區塊鏈可擴展性挑戰的一次有力迴應。隨着區塊鏈技術的快速發展，以太坊作爲應用最廣泛的智能合約區塊鏈，其可擴展性問題日益凸顯。

KiloEx：從絲滑交易到機制創新，重新定義Perp DEX

KiloEx：從絲滑交易到機制創新，重新定義Perp DEX

KiloEx 是一個專注於永續合約交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在為用戶提供便捷、高效的交易體驗，同時透過機制創新提升交易的穩定性和可靠性。KiloEx 支持多條區塊鏈，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。KiloEx 利用費率基差將永續合約價格與現貨價格錨定，確保價格穩定。用戶在 KiloEx 平台交易時，可以享受以下優勢：無需原生 Gas

MilkyWay：解決區塊鏈安全分散難題，賦能模塊化生態

MilkyWay：解決區塊鏈安全分散難題，賦能模塊化生態

當前區塊鏈生態面臨安全性分散的挑戰，許多項目和鏈各自獨立運行，每條鏈都有單獨的驗證者和質押網絡。這種分散導致資產零散分布，不僅削弱了整體安全性，還帶來了低效，因為多個鏈往往重複實現類似功能。MilkyWay 通過引入「再質押」（Restaking）機制解決了這一問題。它允許已質押的資產同時為多個鏈提供安全保障，實現生態系統的安全共享。通過優化驗證者網絡和整合資源，MilkyWay 不僅增強了區塊鏈

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金