什麼是StakeStone（STO）?深度解析"跨鏈流動性平台"如何實現收益最大化





在加密貨幣市場中，流動性與收益往往被視為魚與熊掌不可兼得。而 StakeStone 作為一個創新的跨鏈流動性基礎設施，巧妙地透過其 STO 代幣解決了這一矛盾，實現了 "流動性+最大收益" 的雙贏局面。本文將深入解析 StakeStone 的核心特點及其如何重塑加密世界的流動性格局。









StakeStone 是一個尖端的跨鏈流動性基礎設施，引入了 STONE 和 SBTC 兩種資產——分別是 ETH 和 BTC 的流動性版本。它透過動態質押網絡支持，解決了傳統質押模式中資產鎖定與流動性的矛盾問題。該平台提供三種主要流動性資產：

STONE ETH： 產生收益的流動性 ETH

SBTC： 流動性 BTC 資產

STONEBTC：產生收益的 BTC 版本

與其他質押協議不同，StakeStone 允許用戶在任何支援的區塊鏈上隨時提取資金，沒有鎖定期，真正實現了資產的跨鏈流動性。









StakeStone 為加密市場中 4 個關鍵痛點提供了創新解決方案：





1）資產鎖定與流動性矛盾：傳統質押要求用戶在收益與流動性間二選一，StakeStone 讓兩者兼得

2）碎片化流動性：整合各種 LRT 池，簡化使用者體驗

3）二層網路和EVM相容區塊鏈挑戰：幫助新興 L2 和區塊鏈吸引 ETH 流動性

4）開發者整合困難：簡化流動性重質押代幣（LRT）的整合流程

從 2023 年 7 月測試網啟動至今，StakeStone 已取得顯著成就，包括超過 310,000 ETH（約 8.7 億美元）的總鎖定價值（TVL），96,000 名用戶加入，以及與 10 多個協定成功整合。









STO 作為 StakeStone 生態系統的原生治理代幣，具有多重功能：





1）治理參與：持有者可對重要提案進行投票，影響平台發展

2）收益提升：透過鎖定 STONE 獲得 veSTO，享受更高收益

3）季節性重置機制：確保公平競爭環境，並防止長期持有者主導治理

4）透過交換與銷毀機制存取庫存資產：為 STO 持有者創造永續價值

5）跨鏈操作支援：在多個區塊鏈上無縫使用

6）增強資本效率：在保持流動性的同時賺取被動收益

StakeStone 的應用場景包括 STONE-Fi（跨鏈流動性市場）LiquidityPad（跨鏈流動性發行平台）和 Stone.Pay（創新的 DeFi 支付解決方案），為用戶提供全方位的流動性管理選擇。





與 Lido、Rocket Pool 等流動性質押服務相比，StakeStone 具有顯著優勢：





1）全面的跨鏈解決方案：整合流動性質押、跨鏈互通性和收益優化

2）多元資產支援：同時支援 ETH 和 BTC，提供多樣化的流動性選項

3）模組化架構：底層策略靈活調整，不影響使用者持有的 STONE 代幣

4）無縫跨鏈體驗：在多個鏈上存取和使用資產，同時保持底層資產收益

5）收益優化策略：自動優化收益，無需用戶積極管理

6）深度生態系整合：與 Berachain、Linea、Monad 和 Plume 等新興生態系建立策略合作

7）創新的治理模式：基於儀表的治理和季節性重置，創造更公平的決策過程









MEXC 是購買 STONE 代幣的首選平台，為用戶提供簡單的交易體驗。在 MEXC 購買 STONE 的步驟如下：





1）建立MEXC帳戶：造訪 MEXC 官方網站，完成註冊流程

2）預付資金：向您的 MEXC 帳戶充值 USDT 或其他加密貨幣

4）下單購買：確定您想購買的 STO 數量和價格，然後確認交易





MEXC 作為全球領先的加密貨幣交易所，提供高流動性、用戶友好介面、全天候客戶支援和低交易費用，是獲取 STO 代幣的理想選擇。





StakeStone 作為創新的跨鏈流動性解決方案，正在重塑加密市場的流動性格局。透過同時提供流動性和最大化收益，STO 為用戶創造了前所未有的價值。隨著 DeFi 朝著多鏈方向發展，StakeStone 預計在連接不同區塊鏈生態系統方面發揮越來越重要的作用。



參與StakeStone空投活動，贏取豐厚獎勵

