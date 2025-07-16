MilkyWay：解決區塊鏈安全分散難題，賦能模塊化生態





當前區塊鏈生態面臨安全性分散的挑戰，許多項目和鏈各自獨立運行，每條鏈都有單獨的驗證者和質押網絡。這種分散導致資產零散分布，不僅削弱了整體安全性，還帶來了低效，因為多個鏈往往重複實現類似功能。





MilkyWay 通過引入「再質押」（Restaking）機制解決了這一問題。它允許已質押的資產同時為多個鏈提供安全保障，實現生態系統的安全共享。通過優化驗證者網絡和整合資源，MilkyWay 不僅增強了區塊鏈的安全框架，同時顯著提升了運行效率。









MilkyWay 於 2023 年 12 月 成立，由來自 Tendermint、Osmosis、Cosmostation、Oak Security 和 Composable Finance 的工程師團隊創立。





MilkyWay 的目標是成為模塊化區塊鏈生態的核心，通過流動質押代幣（LST）、再質押和資產驗證服務（AVS）管理，協調安全性與流動性。MilkyWay 致力於為模塊化生態提供加密經濟安全，同時為用戶創造收益。





根據官網數據，MilkyWay 已與十多個 DeFi 協議無縫集成，為用戶提供涵蓋交易、槓桿、借貸等服務。用戶不僅能獲得網絡質押獎勵，還能通過 DeFi 活動獲取額外收益。截至目前，其總鎖倉量（TVL）已接近 1.9 億美元。













MilkyWay 為 Celestia 的 TIA 提供流動性質押解決方案。用戶將 TIA 代幣質押到 MilkyWay 後，會收到鏈上憑證（milkTIA）。





用戶質押的 TIA 用於保護 Celestia 網絡安全。與此同時，用戶可以利用 milkTIA 參與多種 DeFi 活動，例如：

在 Osmosis DEX 為相關幣對提供流動性；

在 Levana 和 dYdX 等平台進行永續交易；

在 Mars Protocol 中將 milkTIA 抵押用於借貸。









Celestia 的獨特設計將執行層與共識層和數據層分離，但其共識層不支持智能合約執行或跨鏈賬戶。這一限制為流動性質押帶來了挑戰。





為了解決這一問題，MilkyWay 選擇在 Osmosis 上運行，利用 CosmWasm 合約實現 TIA 的存取款和質押獎勵分配。同時，MilkyWay 設計了一個鏈下監控程序，用於管理質押合約與 Celestia 之間的交互。此外，MilkyWay 還引入可信驗證者來監督和驗證這一過程。目前，其網絡已包含 20 個驗證者。













1）Celestia 和 Initia 質押用戶：質押 TIA 或 INIT 即可獲得基礎質押獎勵，無需鎖定資產，且能參與多種 DeFi 活動。

2）再質押者用戶：用戶可以通過再質押已有的質押資產，為新項目和服務提供安全保障，並獲得額外獎勵。

3）投資者和流動性提供者：通過參與模塊化區塊鏈、LSD 和再質押服務，分散投資組合併獲取收益。

4）服務開發人員（AVS 建設者）：快速集成一個強大的安全層，無需設計質押代幣、創建獨立驗證者集群、吸引質押者並獲得市場認可。

5）運營商和驗證者：通過保護多個 AVS 擴大收入來源。









1）值得信賴且經過驗證：作為 Celestia 流動性質押的早期開拓者，MilkyWay 已建立起強大的安全記錄，代碼經過審計，並獲得用戶高度認可。





2）資本效率：流動性質押讓用戶同時獲得質押獎勵和 DeFi 收益，再質押則進一步提升效率，用同一份資產提供更多安全保障。





3）即插即用的安全性：開發者無需從零搭建驗證者網絡，MilkyWay 的再質押框架簡化了這一過程。項目方只需定義安全需求，用戶便可根據收益吸引力選擇參與。





4）社區驅動的創新：MilkyWay 構建了一個多樣化的生態系統，包括跨鏈橋、DeFi 協議、AVS 服務和節點運營商。整個生態通過共享安全性和流動性，形成了強大的網絡效應。









MilkyWay 的原生代幣 MILK 承擔治理和收益分配功能。MILK 持有者可分享協議收入，並參與生態重要決策（如新功能、費用結構等）。





根據官方公布的信息，MILK 總供應量的 10% 將空投給 TIA 質押者，以表彰其對生態的貢獻。









MilkyWay 通過流動質押和再質押的創新解決方案，解決了區塊鏈安全分散的難題，同時為模塊化區塊鏈生態注入了強大的資本效率和社區驅動力。在模塊化區塊鏈的快速發展中，MilkyWay 無疑是值得關注的重要角色。





