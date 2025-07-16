當前區塊鏈生態面臨安全性分散的挑戰，許多項目和鏈各自獨立運行，每條鏈都有單獨的驗證者和質押網絡。這種分散導致資產零散分布，不僅削弱了整體安全性，還帶來了低效，因為多個鏈往往重複實現類似功能。 MilkyWay 通過引入「再質押」（Restaking）機制解決了這一問題。它允許已質押的資產同時為多個鏈提供安全保障，實現生態系統的安全共享。通過優化驗證者網絡和整合資源，MilkyWay 不僅增強了區塊當前區塊鏈生態面臨安全性分散的挑戰，許多項目和鏈各自獨立運行，每條鏈都有單獨的驗證者和質押網絡。這種分散導致資產零散分布，不僅削弱了整體安全性，還帶來了低效，因為多個鏈往往重複實現類似功能。 MilkyWay 通過引入「再質押」（Restaking）機制解決了這一問題。它允許已質押的資產同時為多個鏈提供安全保障，實現生態系統的安全共享。通過優化驗證者網絡和整合資源，MilkyWay 不僅增強了區塊
新手學院/熱幣專區/項目介紹/MilkyWay...，賦能模塊化生態

MilkyWay：解決區塊鏈安全分散難題，賦能模塊化生態

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門#新手入門
FINANCE
FINANCE$0.0004027+36.09%
DeFi
DEFI$0.000836+4.63%
TIA
TIA$1.006-0.92%
dYdX
DYDX$0.3353+1.79%
INIT
INIT$0.1314-5.67%

當前區塊鏈生態面臨安全性分散的挑戰，許多項目和鏈各自獨立運行，每條鏈都有單獨的驗證者和質押網絡。這種分散導致資產零散分布，不僅削弱了整體安全性，還帶來了低效，因為多個鏈往往重複實現類似功能。

MilkyWay 通過引入「再質押」（Restaking）機制解決了這一問題。它允許已質押的資產同時為多個鏈提供安全保障，實現生態系統的安全共享。通過優化驗證者網絡和整合資源，MilkyWay 不僅增強了區塊鏈的安全框架，同時顯著提升了運行效率。

1. 什麼是 MilkyWay


MilkyWay 於 2023 年 12 月 成立，由來自 Tendermint、Osmosis、Cosmostation、Oak Security 和 Composable Finance 的工程師團隊創立。

MilkyWay 的目標是成為模塊化區塊鏈生態的核心，通過流動質押代幣（LST）、再質押和資產驗證服務（AVS）管理，協調安全性與流動性。MilkyWay 致力於為模塊化生態提供加密經濟安全，同時為用戶創造收益。

根據官網數據，MilkyWay 已與十多個 DeFi 協議無縫集成，為用戶提供涵蓋交易、槓桿、借貸等服務。用戶不僅能獲得網絡質押獎勵，還能通過 DeFi 活動獲取額外收益。截至目前，其總鎖倉量（TVL）已接近 1.9 億美元。


2. Milkyway 的運作模式


MilkyWay 為 Celestia 的 TIA 提供流動性質押解決方案。用戶將 TIA 代幣質押到 MilkyWay 後，會收到鏈上憑證（milkTIA）。

用戶質押的 TIA 用於保護 Celestia 網絡安全。與此同時，用戶可以利用 milkTIA 參與多種 DeFi 活動，例如：
  • 在 Osmosis DEX 為相關幣對提供流動性；
  • 在 Levana 和 dYdX 等平台進行永續交易；
  • 在 Mars Protocol 中將 milkTIA 抵押用於借貸。

3. MilkyWay 的技術創新


Celestia 的獨特設計將執行層與共識層和數據層分離，但其共識層不支持智能合約執行或跨鏈賬戶。這一限制為流動性質押帶來了挑戰。

為了解決這一問題，MilkyWay 選擇在 Osmosis 上運行，利用 CosmWasm 合約實現 TIA 的存取款和質押獎勵分配。同時，MilkyWay 設計了一個鏈下監控程序，用於管理質押合約與 Celestia 之間的交互。此外，MilkyWay 還引入可信驗證者來監督和驗證這一過程。目前，其網絡已包含 20 個驗證者。


4. MilkyWay 的用戶類型


1）Celestia 和 Initia 質押用戶：質押 TIA 或 INIT 即可獲得基礎質押獎勵，無需鎖定資產，且能參與多種 DeFi 活動。
2）再質押者用戶：用戶可以通過再質押已有的質押資產，為新項目和服務提供安全保障，並獲得額外獎勵。
3）投資者和流動性提供者：通過參與模塊化區塊鏈、LSD 和再質押服務，分散投資組合併獲取收益。
4）服務開發人員（AVS 建設者）：快速集成一個強大的安全層，無需設計質押代幣、創建獨立驗證者集群、吸引質押者並獲得市場認可。
5）運營商和驗證者：通過保護多個 AVS 擴大收入來源。

5. 為什麼選擇 MilkyWay


1）值得信賴且經過驗證：作為 Celestia 流動性質押的早期開拓者，MilkyWay 已建立起強大的安全記錄，代碼經過審計，並獲得用戶高度認可。

2）資本效率：流動性質押讓用戶同時獲得質押獎勵和 DeFi 收益，再質押則進一步提升效率，用同一份資產提供更多安全保障。

3）即插即用的安全性：開發者無需從零搭建驗證者網絡，MilkyWay 的再質押框架簡化了這一過程。項目方只需定義安全需求，用戶便可根據收益吸引力選擇參與。

4）社區驅動的創新：MilkyWay 構建了一個多樣化的生態系統，包括跨鏈橋、DeFi 協議、AVS 服務和節點運營商。整個生態通過共享安全性和流動性，形成了強大的網絡效應。

6. MilkyWay 的代幣經濟


MilkyWay 的原生代幣 MILK 承擔治理和收益分配功能。MILK 持有者可分享協議收入，並參與生態重要決策（如新功能、費用結構等）。

根據官方公布的信息，MILK 總供應量的 10% 將空投給 TIA 質押者，以表彰其對生態的貢獻。

7. 如何在 MEXC 購買 MILK


作為全球領先的數字交易平台，MEXC 憑藉在手續費低、交易速度快、熱幣種類齊全、流動性好等方面的優勢，幫助投資者在瞬息萬變的市場中迅速抓住機遇。MilkyWay 原生代幣 MILK 在 MEXC 交易所上線 ，您可以通過以下步驟在 MEXC 以超低費率完成交易：

1）打開並登錄 MEXC App 或官網
2）在搜索框中輸入 MILK，選擇 MILK 的現貨或合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量和價格參數，完成下單。

MilkyWay 通過流動質押和再質押的創新解決方案，解決了區塊鏈安全分散的難題，同時為模塊化區塊鏈生態注入了強大的資本效率和社區驅動力。在模塊化區塊鏈的快速發展中，MilkyWay 無疑是值得關注的重要角色。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

Eclipse：以太坊與 Solana 融合的 Layer 2 解決方案

Eclipse：以太坊與 Solana 融合的 Layer 2 解決方案

Eclipse 是以太坊上首個在 Solana 虛擬機運行環境下的二層 Layer 2 解決方案，其模塊化組件爲實現百萬用戶可在 Web 3 的應用上 DApp 實現快速、安全、靈活的交互需求，提供基礎技術保障。1. Eclipse 的背景與起源Eclipse 的出現，是對現有區塊鏈可擴展性挑戰的一次有力迴應。隨着區塊鏈技術的快速發展，以太坊作爲應用最廣泛的智能合約區塊鏈，其可擴展性問題日益凸顯。

KiloEx：從絲滑交易到機制創新，重新定義Perp DEX

KiloEx：從絲滑交易到機制創新，重新定義Perp DEX

KiloEx 是一個專注於永續合約交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在為用戶提供便捷、高效的交易體驗，同時透過機制創新提升交易的穩定性和可靠性。KiloEx 支持多條區塊鏈，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。KiloEx 利用費率基差將永續合約價格與現貨價格錨定，確保價格穩定。用戶在 KiloEx 平台交易時，可以享受以下優勢：無需原生 Gas

什麼是StakeStone（STO）?深度解析"跨鏈流動性平台"如何實現收益最大化

什麼是StakeStone（STO）?深度解析"跨鏈流動性平台"如何實現收益最大化

在加密貨幣市場中，流動性與收益往往被視為魚與熊掌不可兼得。而 StakeStone 作為一個創新的跨鏈流動性基礎設施，巧妙地透過其 STO 代幣解決了這一矛盾，實現了 &#34;流動性&#43;最大收益&#34; 的雙贏局面。本文將深入解析 StakeStone 的核心特點及其如何重塑加密世界的流動性格局。StakeStone的核心理念與產品StakeStone 是一個尖端的跨鏈流動性基礎設施，引

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金