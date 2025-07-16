Eclipse：以太坊與 Solana 融合的 Layer 2 解決方案

Eclipse 是以太坊上首個在 Solana 虛擬機運行環境下的二層 Layer 2 解決方案，其模塊化組件爲實現百萬用戶可在 Web 3 的應用上 DApp 實現快速、安全、靈活的交互需求，提供基礎技術保障。









Eclipse 的出現，是對現有區塊鏈可擴展性挑戰的一次有力迴應。





隨着區塊鏈技術的快速發展，以太坊作爲應用最廣泛的智能合約區塊鏈，其可擴展性問題日益凸顯。儘管以太坊正在透過分片、Rollup 等技術手段努力提升性能，但流動性碎片和用戶體驗仍是難以逾越的障礙。而 Solana 則以其出色的性能和可擴展性著稱，但其去中心化和安全性受到一定質疑。Eclipse 的誕生正是爲了融合以太坊和 Solana 的優勢，爲區塊鏈行業帶來新的突破。









Eclipse 的核心在於其引入的 GSVM（GigaScale 虛擬機）概念。GSVM 透過軟硬體協同設計和跨層優化，實現了對標 Solana 的「Sealevel 並行運行時」的性能，同時保持了以太坊的安全性和流動性。這一創新，使得 Eclipse 在處理大規模交易時能夠展現出極高的效率和穩定性。





具體來說，GSVM 具有四大創新點：





軟硬體協同設計：GSVM 充分利用智慧引擎（如 GPU/FPGA ）和自動導航技術（如 SmartNIC），根據交易的複雜程度動態調整處理策略。這種設計優化了交易處理流程，確保複雜合約交易能夠得到足夠的算力支持，而簡單合約交易則能夠快速通過，大大提高了整體交易處理效率。





動態擴展與熱點隔離：面對交易高峰或熱門項目帶來的高負載，GSVM 透過動態分配 CPU 資源，靈活增加處理能力。同時，針對熱門項目，GSVM 還提供資源隔離功能，確保個別項目的負載不會影響整個鏈的穩定運行。這種動態管理和資源隔離機制，保障了 Eclipse 在高負載環境下的穩定性和可用性。





跨層優化：GSVM 實現了跨層資料實時互通，這意味着各環節（如 Gas 準備、交易執行等）能夠緊密協作，提高效率。投錯預取交易資料，GSVM 能夠提前準備 Gas 費用，減少交易等待時間。此外，GSVM 還運用 AI 技術進行強化調度，提前預測區塊堵塞或損壞情況，進一步優化交易處理流程。





計算抽象與並行化：爲了進一步提升交易處理效率，GSVM 將複雜計算任務交由鏈下處理。完成計算後，鏈下結果通過 ZK 證明驗證其正確性，隨後在以太坊主鏈上放行交易。這種鏈下計算與鏈上證明相結合的方式，不僅提高了交易處理速度，還保證了資料的安全性和完整性。





除了上述四大創新點外，Eclipse 還支持 EVM、SVM 和 MoveVM 等多種執行環境，爲開發者提供了極大的靈活性。開發者可以根據項目需求，選擇適合的執行環境，並定製各種組件，實現快速、安全、靈活的交互。同時，Eclipse 還採用了高效安全的 ZK 欺詐證明 RISC Zero，確保用戶在享受高速交易體驗的同時，也能獲得最安全、經濟的交易保障。









自 2024 年 11 月份上線主網以來，Eclipse 生態系統已經取得了顯著的發展。Eclipse 已經吸引了超過 60 個 DApp 和服務提供商加入，涵蓋 DeFi 、遊戲、消費者應用和 NFT 等多個領域。





DeFi：包括原生借貸協議 Astrol、去中心化交易所 Invariant 和 Umbra 等，提供多樣化的金融服務。

GameFi：推出了 Turbo Tap 等遊戲，結合了娛樂性和生態激勵，吸引了大量用戶參與。

NFT：官方推出了 After School Club 系列 NFT，並支持多個 NFT 平台，如 Scope 和 Minty.Market，促進了 NFT 生態的發展。





此外，Eclipse 的生態項目還包括預測市場 Hedgehog、MemeCoin 平台 Fight.Horse 等，展示了其多元化的發展方向。





在生態發展的推動下，平台已產生 1,150 ETH 的費用，擁有超過 472,000 名 Discord 成員，並有超過一百多萬錢包參與，累計處理超過 210 億次交易，DEX 上的交易量已經超過 10 億美元。













Eclipse 旨在爲以太坊和 Solana 用戶提供兩全其美的解決方案。它結合了兩種區塊鏈設計，以提高可擴展性、用戶體驗和安全性。以下是 Eclipse Mainnet 架構的概述：





結算層（以太坊）：Eclipse 使用以太坊進行結算，確保安全和去中心化的最終結果。交易通過橋接器進行驗證，使 Eclipse 可以使用以太坊的安全性。





執行層（Solana 虛擬機 - SVM）：SVM 處理交易，允許並行執行，與以太坊虛擬機（EVM）等單線程系統相比，可顯著提高吞吐量。





資料可用性（Celestia）：爲了實現可擴展和具有成本效益的資料可用性，Eclipse 將其資料發佈到 Celestia，與依賴以太坊獲取資料相比，這使得網路能夠以更低的成本支持高交易量。





欺詐證明（RISC Zero）：爲保持完整性，Eclipse 使用 RISC Zero 進行零知識欺詐證明，確保網路可以檢測和糾正無效交易，而無需直接在鏈上重新執行。













隨着區塊鏈技術的不斷髮展和普及，Eclipse 作爲結合了以太坊和 Solana 優勢的創新平台，有望在推動大規模普及的應用程序方面發揮重要作用。未來，Eclipse 將繼續完善其技術生態和用戶體驗，爲開發者提供更友好的開發環境和爲用戶提供更安全、高效、經濟的交易體驗。





對於那些密切關注區塊鏈技術革新與 Web3 應用普及趨勢的投資者和開發者而言，Eclipse 無疑是一個不可多得的潛力之星，其獨特的技術架構與前瞻性的應用場景，正引領着區塊鏈行業的新一輪變革。作爲區塊鏈行業的領航者， MEXC 持續保持對新興項目的敏銳洞察與扶持，積極關注並全力支持像 Eclipse 這樣的傑出項目，爲用戶提供更爲專業、全面的服務體驗。在 MEXC，您不僅能夠享受到絲滑順暢、毫秒級響應的交易服務，還可以享受到 MEXC 專業團隊嚴格篩選的優質項目，在市場中快人一步，捕捉投資良機。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。