Eclipse：以太坊與 Solana 融合的 Layer 2 解決方案

Eclipse 是以太坊上首個在 Solana 虛擬機運行環境下的二層 Layer 2 解決方案，其模塊化組件爲實現百萬用戶可在 Web 3 的應用上 DApp 實現快速、安全、靈活的交互需求，提供基礎技術保障。

1. Eclipse 的背景與起源


Eclipse 的出現，是對現有區塊鏈可擴展性挑戰的一次有力迴應。

隨着區塊鏈技術的快速發展，以太坊作爲應用最廣泛的智能合約區塊鏈，其可擴展性問題日益凸顯。儘管以太坊正在透過分片、Rollup 等技術手段努力提升性能，但流動性碎片和用戶體驗仍是難以逾越的障礙。而 Solana 則以其出色的性能和可擴展性著稱，但其去中心化和安全性受到一定質疑。Eclipse 的誕生正是爲了融合以太坊和 Solana 的優勢，爲區塊鏈行業帶來新的突破。

2. Eclipse 的技術特點


Eclipse 的核心在於其引入的 GSVM（GigaScale 虛擬機）概念。GSVM 透過軟硬體協同設計和跨層優化，實現了對標 Solana 的「Sealevel 並行運行時」的性能，同時保持了以太坊的安全性和流動性。這一創新，使得 Eclipse 在處理大規模交易時能夠展現出極高的效率和穩定性。

具體來說，GSVM 具有四大創新點：

軟硬體協同設計：GSVM 充分利用智慧引擎（如 GPU/FPGA ）和自動導航技術（如 SmartNIC），根據交易的複雜程度動態調整處理策略。這種設計優化了交易處理流程，確保複雜合約交易能夠得到足夠的算力支持，而簡單合約交易則能夠快速通過，大大提高了整體交易處理效率。

動態擴展與熱點隔離：面對交易高峰或熱門項目帶來的高負載，GSVM 透過動態分配 CPU 資源，靈活增加處理能力。同時，針對熱門項目，GSVM 還提供資源隔離功能，確保個別項目的負載不會影響整個鏈的穩定運行。這種動態管理和資源隔離機制，保障了 Eclipse 在高負載環境下的穩定性和可用性。

跨層優化：GSVM 實現了跨層資料實時互通，這意味着各環節（如 Gas 準備、交易執行等）能夠緊密協作，提高效率。投錯預取交易資料，GSVM 能夠提前準備 Gas 費用，減少交易等待時間。此外，GSVM 還運用 AI 技術進行強化調度，提前預測區塊堵塞或損壞情況，進一步優化交易處理流程。

計算抽象與並行化：爲了進一步提升交易處理效率，GSVM 將複雜計算任務交由鏈下處理。完成計算後，鏈下結果通過 ZK 證明驗證其正確性，隨後在以太坊主鏈上放行交易。這種鏈下計算與鏈上證明相結合的方式，不僅提高了交易處理速度，還保證了資料的安全性和完整性。

除了上述四大創新點外，Eclipse 還支持 EVM、SVM 和 MoveVM 等多種執行環境，爲開發者提供了極大的靈活性。開發者可以根據項目需求，選擇適合的執行環境，並定製各種組件，實現快速、安全、靈活的交互。同時，Eclipse 還採用了高效安全的 ZK 欺詐證明 RISC Zero，確保用戶在享受高速交易體驗的同時，也能獲得最安全、經濟的交易保障。

3. Eclipse 的生態系統與應用


自 2024 年 11 月份上線主網以來，Eclipse 生態系統已經取得了顯著的發展。Eclipse 已經吸引了超過 60 個 DApp 和服務提供商加入，涵蓋 DeFi 、遊戲、消費者應用和 NFT 等多個領域。

DeFi：包括原生借貸協議 Astrol、去中心化交易所 Invariant 和 Umbra 等，提供多樣化的金融服務。
GameFi：推出了 Turbo Tap 等遊戲，結合了娛樂性和生態激勵，吸引了大量用戶參與。
NFT：官方推出了 After School Club 系列 NFT，並支持多個 NFT 平台，如 Scope 和 Minty.Market，促進了 NFT 生態的發展。

此外，Eclipse 的生態項目還包括預測市場 Hedgehog、MemeCoin 平台 Fight.Horse 等，展示了其多元化的發展方向。

在生態發展的推動下，平台已產生 1,150 ETH 的費用，擁有超過 472,000 名 Discord 成員，並有超過一百多萬錢包參與，累計處理超過 210 億次交易，DEX 上的交易量已經超過 10 億美元。


4. Eclipse 的運作原理


Eclipse 旨在爲以太坊和 Solana 用戶提供兩全其美的解決方案。它結合了兩種區塊鏈設計，以提高可擴展性、用戶體驗和安全性。以下是 Eclipse Mainnet 架構的概述：

結算層（以太坊）：Eclipse 使用以太坊進行結算，確保安全和去中心化的最終結果。交易通過橋接器進行驗證，使 Eclipse 可以使用以太坊的安全性。

執行層（Solana 虛擬機 - SVM）：SVM 處理交易，允許並行執行，與以太坊虛擬機（EVM）等單線程系統相比，可顯著提高吞吐量。

資料可用性（Celestia）：爲了實現可擴展和具有成本效益的資料可用性，Eclipse 將其資料發佈到 Celestia，與依賴以太坊獲取資料相比，這使得網路能夠以更低的成本支持高交易量。

欺詐證明（RISC Zero）：爲保持完整性，Eclipse 使用 RISC Zero 進行零知識欺詐證明，確保網路可以檢測和糾正無效交易，而無需直接在鏈上重新執行。


5. Eclipse 未來展望


隨着區塊鏈技術的不斷髮展和普及，Eclipse 作爲結合了以太坊和 Solana 優勢的創新平台，有望在推動大規模普及的應用程序方面發揮重要作用。未來，Eclipse 將繼續完善其技術生態和用戶體驗，爲開發者提供更友好的開發環境和爲用戶提供更安全、高效、經濟的交易體驗。

對於那些密切關注區塊鏈技術革新與 Web3 應用普及趨勢的投資者和開發者而言，Eclipse 無疑是一個不可多得的潛力之星，其獨特的技術架構與前瞻性的應用場景，正引領着區塊鏈行業的新一輪變革。作爲區塊鏈行業的領航者，MEXC 持續保持對新興項目的敏銳洞察與扶持，積極關注並全力支持像 Eclipse 這樣的傑出項目，爲用戶提供更爲專業、全面的服務體驗。在 MEXC，您不僅能夠享受到絲滑順暢、毫秒級響應的交易服務，還可以享受到 MEXC 專業團隊嚴格篩選的優質項目，在市場中快人一步，捕捉投資良機。

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

KiloEx：從絲滑交易到機制創新，重新定義Perp DEX

KiloEx：從絲滑交易到機制創新，重新定義Perp DEX

KiloEx 是一個專注於永續合約交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在為用戶提供便捷、高效的交易體驗，同時透過機制創新提升交易的穩定性和可靠性。KiloEx 支持多條區塊鏈，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。KiloEx 利用費率基差將永續合約價格與現貨價格錨定，確保價格穩定。用戶在 KiloEx 平台交易時，可以享受以下優勢：無需原生 Gas

什麼是StakeStone（STO）?深度解析"跨鏈流動性平台"如何實現收益最大化

什麼是StakeStone（STO）?深度解析"跨鏈流動性平台"如何實現收益最大化

在加密貨幣市場中，流動性與收益往往被視為魚與熊掌不可兼得。而 StakeStone 作為一個創新的跨鏈流動性基礎設施，巧妙地透過其 STO 代幣解決了這一矛盾，實現了 &#34;流動性&#43;最大收益&#34; 的雙贏局面。本文將深入解析 StakeStone 的核心特點及其如何重塑加密世界的流動性格局。StakeStone的核心理念與產品StakeStone 是一個尖端的跨鏈流動性基礎設施，引

MilkyWay：解決區塊鏈安全分散難題，賦能模塊化生態

MilkyWay：解決區塊鏈安全分散難題，賦能模塊化生態

當前區塊鏈生態面臨安全性分散的挑戰，許多項目和鏈各自獨立運行，每條鏈都有單獨的驗證者和質押網絡。這種分散導致資產零散分布，不僅削弱了整體安全性，還帶來了低效，因為多個鏈往往重複實現類似功能。MilkyWay 通過引入「再質押」（Restaking）機制解決了這一問題。它允許已質押的資產同時為多個鏈提供安全保障，實現生態系統的安全共享。通過優化驗證者網絡和整合資源，MilkyWay 不僅增強了區塊鏈

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

