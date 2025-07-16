什麼是 SOGNI？一個去中心化創意 AI 超級網路

SOGNI 正以一種革命性的方式重塑創意生產與價值分配。它不僅是一個工具集合，更是一個由社區主導的 在 AI 與區塊鏈融合浪潮中，正以一種革命性的方式重塑創意生產與價值分配。它不僅是一個工具集合，更是一個由社區主導的 DePIN （去中心化物理基礎設施網路），致力於用創意 AI 打破 Web2 中央集權的內容生成體系。









在人工智能技術飛速發展的今天，AI 圖像生成已成爲創意產業的核心驅動力。然而，當前創意 AI 平台多由中心化巨頭主導，存在內容審查、數據監控、黑盒算法等問題，藝術家難以真正擁有創作權與經濟回報。同時，運行 AI 模型需複雜環境配置或昂貴硬體，對普通開發者和創作者構成門檻。





在此背景下，SOGNI 應運而生。作爲全球首個專爲創意 AI 設計的去中心化物理基礎設施網路（DePIN），SOGNI 通過區塊鏈技術重構算力分配模式，致力於打造一個開放、高效、隱私優先的 AI 創作生態。其願景是讓全球創作者無論身處何地，都能以低成本、零門檻的方式獲取頂級算力資源，推動 AI 藝術從「精英化」走向「全民化」。













基於 Base 鏈（以太坊 Layer-2）構建，通過智能合約實現算力交易的自動化匹配與結算。節點加入門檻低，個人電腦只需安裝輕量級客戶端即可參與貢獻算力。









創作者：透過作品上傳、模型微調獲得代幣獎勵，優質內容可入選「SOGNI 典範庫」，獲得額外流量扶持。

開發者：可使用 Sogni SDK 開發定製化工具，並透過應用市場分成機制獲得收益。

節點運營者：共享 GPU 算力可賺取 tSOGNI（測試網代幣），主網上線後按 1:1 兌換爲 $SOGNI。









產品名稱 定位 核心功能 夢想工作室專業版 專業工作站（macOS/Win） 支持 ControlNet、LoRA 高級調參 Sogni 口袋 移動端（iOS/Android） 語音指令生成圖像，支持 AR 預覽 SOGNI 網 瀏覽器端 零安裝使用核心功能，集成社交分享 貼紙機器人 Telegram 機器人 一鍵生成個性化聊天表情包













所有提示詞（prompt）和圖像生成記錄都不會上傳服務器，避免模型訓練濫用和隱私泄露。SOGNI 強調「創意是私有財產」，確保每位用戶擁有其生成內容的絕對控制權。









透過混合 GPU 與社區設備構建的雙層網路，SOGNI 能以低於 Midjourney 50% 的成本完成同等質量的圖像生成。RTX 4090 Worker 平均月收入可達 300–350 美元，極具吸引力。









SOGNI 代幣持有者可透過 DAO（去中心化自治組織）參與生態決策，包括投票決定新模型接入優先級、調整算力貢獻獎勵比例、審批社區基金資助項目等。例如 2025 年 4 月，DAO 已通過首項提案——將 5% 的交易手續費用於支持獨立藝術家。









SOGNI 設計了一種的雙代幣系統，Spark 積分和 SOGNI 代幣。





Spark 積分是固定價格、不可轉帳，僅用於支付生成服務；SOGNI 代幣是 ERC-20 加密代幣，流通於 Base 鏈和 Etherlink；作爲生態入口與參與工具，具備多重功能。









代幣符號：$SOGNI

總供應量：100 億枚









$SOGNI 代幣發佈時將按戰略類別進行分配，旨在支持創作者、實現所有權去中心化並確保長期可持續性。





Sogni 儲備金：28.7%

GPU 節點獎勵：20.0%

團隊與顧問：20.0%

創作者與開發者基金：10.0%

流動性儲備：8.0%

Preseed 輪：8.0%

種子輪：3.3%

公開銷售：1.0%

天使輪：1.0%













持有 $SOGNI 代幣可解鎖多種生態權益，包括：





創作者：可享渲染折扣、鑄造工具、作品櫥窗特權和排行榜加成；

算力提供者（Workers）：透過質押提升收益與任務優先級；

模型開發者：質押 SOGNI 可增加模型曝光與收入；

代幣持有者：可參與治理提案與仲裁決策；

長期質押者：獲得排隊優先、Spark 獎勵加成及 NFT 空投資格；

流動性提供者：質押 LP 代幣，幫助穩定生態並獲取獎勵。









SOGNI 以其去中心化、隱私優先、經濟激勵平衡的創新機制，爲創意 AI 領域帶來了「更自由、更公平、更高效」的全新範式。它不僅爲藝術家提供便捷無門檻的工具，也向算力貢獻者、模型開發者及普通用戶釋放激勵與參與感。隨着 Mainnet 正式上線、流動性激活及生態擴張，SOGNI 正在搭建一個高度去中心化、人人可參與的新型創意經濟體系。未來，SOGNI 有望成爲創意 AI 領域的「Render + Midjourney + GitHub」的結合體，爲全球創作者賦能。









1）打開並登錄 MEXC App 或 官方網站

2）在搜索框中搜索 SOGNI 代幣名稱，選擇 SOGNI的 現貨交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。











