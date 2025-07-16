什麼是 SOGNI？一個去中心化創意 AI 超級網路

在 AI 與區塊鏈融合浪潮中，SOGNI 正以一種革命性的方式重塑創意生產與價值分配。它不僅是一個工具集合，更是一個由社區主導的 DePIN（去中心化物理基礎設施網路），致力於用創意 AI 打破 Web2 中央集權的內容生成體系。 1. SOGNI 項目背景 在人工智能技術飛速發展的今天，AI 圖像生成已成爲創意產業的核心驅動力。然而，當前創意 AI 平台多由中心化巨頭主導，存在內容審查、數據監控在 AI 與區塊鏈融合浪潮中，SOGNI 正以一種革命性的方式重塑創意生產與價值分配。它不僅是一個工具集合，更是一個由社區主導的 DePIN（去中心化物理基礎設施網路），致力於用創意 AI 打破 Web2 中央集權的內容生成體系。 1. SOGNI 項目背景 在人工智能技術飛速發展的今天，AI 圖像生成已成爲創意產業的核心驅動力。然而，當前創意 AI 平台多由中心化巨頭主導，存在內容審查、數據監控
在 AI 與區塊鏈融合浪潮中，SOGNI 正以一種革命性的方式重塑創意生產與價值分配。它不僅是一個工具集合，更是一個由社區主導的 DePIN（去中心化物理基礎設施網路），致力於用創意 AI 打破 Web2 中央集權的內容生成體系。

1. SOGNI 項目背景


在人工智能技術飛速發展的今天，AI 圖像生成已成爲創意產業的核心驅動力。然而，當前創意 AI 平台多由中心化巨頭主導，存在內容審查、數據監控、黑盒算法等問題，藝術家難以真正擁有創作權與經濟回報。同時，運行 AI 模型需複雜環境配置或昂貴硬體，對普通開發者和創作者構成門檻。

在此背景下，SOGNI 應運而生。作爲全球首個專爲創意 AI 設計的去中心化物理基礎設施網路（DePIN），SOGNI 通過區塊鏈技術重構算力分配模式，致力於打造一個開放、高效、隱私優先的 AI 創作生態。其願景是讓全球創作者無論身處何地，都能以低成本、零門檻的方式獲取頂級算力資源，推動 AI 藝術從「精英化」走向「全民化」。

2. SOGNI 項目組成：技術、社區與生態的三維架構


2.1 技術層：Sogni Supernet 協議


基於 Base 鏈（以太坊 Layer-2）構建，通過智能合約實現算力交易的自動化匹配與結算。節點加入門檻低，個人電腦只需安裝輕量級客戶端即可參與貢獻算力。

2.2 社區層：創作者-開發者共生網路


創作者：透過作品上傳、模型微調獲得代幣獎勵，優質內容可入選「SOGNI 典範庫」，獲得額外流量扶持。
開發者：可使用 Sogni SDK 開發定製化工具，並透過應用市場分成機制獲得收益。
節點運營者：共享 GPU 算力可賺取 tSOGNI（測試網代幣），主網上線後按 1:1 兌換爲 $SOGNI。

2.3 生態層：跨平台工具矩陣


產品名稱
定位
核心功能
夢想工作室專業版
專業工作站（macOS/Win）
支持 ControlNet、LoRA 高級調參
Sogni 口袋
移動端（iOS/Android）
語音指令生成圖像，支持 AR 預覽
SOGNI 網
瀏覽器端
零安裝使用核心功能，集成社交分享
貼紙機器人
Telegram 機器人
一鍵生成個性化聊天表情包

3. SOGNI 項目特色


3.1 隱私優先


所有提示詞（prompt）和圖像生成記錄都不會上傳服務器，避免模型訓練濫用和隱私泄露。SOGNI 強調「創意是私有財產」，確保每位用戶擁有其生成內容的絕對控制權。

3.2 高性能 + 低成本架構


透過混合 GPU 與社區設備構建的雙層網路，SOGNI 能以低於 Midjourney 50% 的成本完成同等質量的圖像生成。RTX 4090 Worker 平均月收入可達 300–350 美元，極具吸引力。

3.3 社區驅動的治理模型


SOGNI 代幣持有者可透過 DAO（去中心化自治組織）參與生態決策，包括投票決定新模型接入優先級、調整算力貢獻獎勵比例、審批社區基金資助項目等。例如 2025 年 4 月，DAO 已通過首項提案——將 5% 的交易手續費用於支持獨立藝術家。

4. $SOGNI 的代幣經濟學


SOGNI 設計了一種的雙代幣系統，Spark 積分和 SOGNI 代幣

Spark 積分是固定價格、不可轉帳，僅用於支付生成服務；SOGNI 代幣是 ERC-20 加密代幣，流通於 Base 鏈和 Etherlink；作爲生態入口與參與工具，具備多重功能。

4.1 $SOGNI 代幣基本資訊


代幣符號：$SOGNI
總供應量：100 億枚

4.2 分配結構


$SOGNI 代幣發佈時將按戰略類別進行分配，旨在支持創作者、實現所有權去中心化並確保長期可持續性。

Sogni 儲備金：28.7%
GPU 節點獎勵：20.0%
團隊與顧問：20.0%
創作者與開發者基金：10.0%
流動性儲備：8.0%
Preseed 輪：8.0%
種子輪：3.3%
公開銷售：1.0%
天使輪：1.0%


4.3 $SOGNI 代幣功能


持有 $SOGNI 代幣可解鎖多種生態權益，包括：

創作者：可享渲染折扣、鑄造工具、作品櫥窗特權和排行榜加成；
算力提供者（Workers）：透過質押提升收益與任務優先級；
模型開發者：質押 SOGNI 可增加模型曝光與收入；
代幣持有者：可參與治理提案與仲裁決策；
長期質押者：獲得排隊優先、Spark 獎勵加成及 NFT 空投資格；
流動性提供者：質押 LP 代幣，幫助穩定生態並獲取獎勵。

5. 如何在 MEXC 購買 $SOGNI 代幣？


SOGNI 以其去中心化、隱私優先、經濟激勵平衡的創新機制，爲創意 AI 領域帶來了「更自由、更公平、更高效」的全新範式。它不僅爲藝術家提供便捷無門檻的工具，也向算力貢獻者、模型開發者及普通用戶釋放激勵與參與感。隨着 Mainnet 正式上線、流動性激活及生態擴張，SOGNI 正在搭建一個高度去中心化、人人可參與的新型創意經濟體系。未來，SOGNI 有望成爲創意 AI 領域的「Render + Midjourney + GitHub」的結合體，爲全球創作者賦能。

作爲全球領先的數位資產交易平台，MEXC 首發上線 $SOGN，並爲該項目提供了穩定流暢的交易環境與極具競爭力的手續費優惠，您可按以下步驟快速交易 $SOGNI：

1）打開並登錄 MEXC App 或官方網站
2）在搜索框中搜索 SOGNI 代幣名稱，選擇 SOGNI的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 SOGNI 的空投活動，瓜分 100,000 USDT！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

