什麽是SocialFi





和 DeFi、GameFi 不同，Social 到目前為止還沒有迎來過一波火熱的集中式的爆發。SocialFi 的概念出現在 GameFi 之後，隨著不同領域和金融相結合，社交領域就出現了 SocialFi 的概念。





從名字中就能理解出 SocialFi 的含義是社交金融，用戶通過使用去中心化的社交，在滿足社交需求的同時還能夠獲得收益。









當前用戶的個人信息被互聯網巨頭所壟斷掌控，通過算法機製將用戶困在信息繭房中。商業化的病毒廣告營銷，使網絡上充斥著大量吸引眼球、獵奇信息，製造焦慮、抑製深度內容創作。互聯網巨頭通過使用用戶信息數據和創作者的內容取得收益，卻沒有將收益公平地分配給創作者和用戶。





另外，社交無論處於什麽樣的時代都是剛性需求。人是社會性動物，只要存在就會產生社交行為。









SocialFi有去中心化、開放性和用戶控製的特征。





用戶隱私安全：傳統社交媒體網絡中，不同平臺都需要用戶註冊填寫個人信息，造成信息泄漏。SocialFi 可以實現不同平臺內容共享和轉移，保護用戶數據信息的隱私和安全。





數據所有權：傳統社交媒體平臺收集、存儲、使用用戶數據，數據所有權由平臺掌控。去中心化社交將數據所有權交還給用戶本身，平臺想要使用需要得到用戶授權和許可。





激勵機製：傳統媒體平臺的盈利模式靠廣告來實現，作為普通用戶很難獲得收益。SocialFi 將社交與經濟激勵綁定，用戶可以通過日常社交獲得相應收益。









3.1 協議：Lens Protocol、CyberConnect、BBS Network、RSS3。





3.2 公鏈：DeSo。





3.3 中間件：Mask Network、Chainfeeds。





3.4 應用產品：Nansen Connect、Mirror、Monaco、POAP、Friends With Benefits、Snapshot、Project Galaxy等。





應用類產品可以進一步向下劃分，分成工具類、直接社交、DAO、平臺等。









4.1 用戶習慣 ：用戶已經習慣使用如推特等傳統社交媒體，用戶使用習慣的培養和遷移是十分費力的事情。同時和傳統社交實名相比，去中心化社交的匿名性也會降低用戶的社交歸屬感。另外 Web 3 的社交產品用戶體驗大多不友好，使用起來有一定門檻。





4.2 缺少成熟協議或產品 ：當前 SocialFi 整體都處於早期探索階段，社交協議暫時沒有非常成熟和爆款產品誕生。即便是當前的社交龍頭產品 Lens，平均日活也只有幾千，遠遠低於傳統社交產品。





4.3 用戶體量小 ：整個區塊鏈的活躍地址數偏低，導致 SocialFi 的目標用戶數也很小，遠遠達不到一個爆款應用應有的用戶體量。





4.4 價值捕獲不合理 ：目前 SocialFi 項目的價值捕獲機製沒有形成良性閉環，部分項目代幣激勵算法並不合理，導致內容產出與社交活動的質量低下。





4.5 商業模式不成熟 ：SocialFi 平臺的激勵不能滿足創作者的生存需求，沒有辦法給予作者持續創作的動力。









在如今互聯網和加密世界中，社交影響力的價值其實也在不斷凸顯，比如馬斯克曾經通過不斷更新推文，助推 DOGE 成為全球排名前十的加密資產。





還有各種 Meme 幣通過社區文化建立和傳播獲得關註度，其行情直接被社區熱度所左右。可見個人與社區的力量可以製造巨大的財富效應，所以我們認為這種將社交與金融屬性相結合的 SocialFi 將有望引領新的潮流，待底層技術進一步完善，將在未來的某一天實現爆發式增長。





不過 SocialFi 的發展也存在諸多挑戰，比如如何對內容設置合理的經濟激勵，目前市面上已有的去中心社交媒體普遍存在的一個問題是，影響力壟斷，進場較早或是本身影響力比較大的賬號容易在平臺獲得關註度的壟斷，而很多影響力較小的新用戶則很難獲取展現。



