和 DeFi、GameFi 不同，Social 到目前為止還沒有迎來過一波火熱的集中式的爆發。SocialFi 的概念出現在 GameFi 之後，隨著不同領域和金融相結合，社交領域就出現了 SocialFi 的概念。 從名字中就能理解出 SocialFi 的含義是社交金融，用戶通過使用去中心化的社交，在滿足社交需求的同時還能夠獲得收益。 1. 為什麽需要 SocialFi 當前用戶的個人信息被互聯和 DeFi、GameFi 不同，Social 到目前為止還沒有迎來過一波火熱的集中式的爆發。SocialFi 的概念出現在 GameFi 之後，隨著不同領域和金融相結合，社交領域就出現了 SocialFi 的概念。 從名字中就能理解出 SocialFi 的含義是社交金融，用戶通過使用去中心化的社交，在滿足社交需求的同時還能夠獲得收益。 1. 為什麽需要 SocialFi 當前用戶的個人信息被互聯
新手學院/區塊鏈百科/熱門概念/什麽是SocialFi

什麽是SocialFi

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#Web3#新手入門#基礎概念
DeFi
DEFI$0.000844+5.36%
Mask Network
MASK$0.8268-0.09%
Black Mirror
MIRROR$0.007329-1.21%
DAO Maker
DAO$0.07921+0.07%
狗狗幣
DOGE$0.17936+1.32%

和 DeFi、GameFi 不同，Social 到目前為止還沒有迎來過一波火熱的集中式的爆發。SocialFi 的概念出現在 GameFi 之後，隨著不同領域和金融相結合，社交領域就出現了 SocialFi 的概念。

從名字中就能理解出 SocialFi 的含義是社交金融，用戶通過使用去中心化的社交，在滿足社交需求的同時還能夠獲得收益。

1. 為什麽需要 SocialFi


當前用戶的個人信息被互聯網巨頭所壟斷掌控，通過算法機製將用戶困在信息繭房中。商業化的病毒廣告營銷，使網絡上充斥著大量吸引眼球、獵奇信息，製造焦慮、抑製深度內容創作。互聯網巨頭通過使用用戶信息數據和創作者的內容取得收益，卻沒有將收益公平地分配給創作者和用戶。

另外，社交無論處於什麽樣的時代都是剛性需求。人是社會性動物，只要存在就會產生社交行為。

2. SocialFi 特點


SocialFi有去中心化、開放性和用戶控製的特征。

用戶隱私安全：傳統社交媒體網絡中，不同平臺都需要用戶註冊填寫個人信息，造成信息泄漏。SocialFi 可以實現不同平臺內容共享和轉移，保護用戶數據信息的隱私和安全。

數據所有權：傳統社交媒體平臺收集、存儲、使用用戶數據，數據所有權由平臺掌控。去中心化社交將數據所有權交還給用戶本身，平臺想要使用需要得到用戶授權和許可。

激勵機製：傳統媒體平臺的盈利模式靠廣告來實現，作為普通用戶很難獲得收益。SocialFi 將社交與經濟激勵綁定，用戶可以通過日常社交獲得相應收益。

3. SocialFi 分類


3.1 協議：Lens Protocol、CyberConnect、BBS Network、RSS3。

3.2 公鏈：DeSo。

3.3 中間件：Mask Network、Chainfeeds。

3.4 應用產品：Nansen Connect、Mirror、Monaco、POAP、Friends With Benefits、Snapshot、Project Galaxy等。

應用類產品可以進一步向下劃分，分成工具類、直接社交、DAO、平臺等。

4. SocialFi 面臨問題


4.1 用戶習慣：用戶已經習慣使用如推特等傳統社交媒體，用戶使用習慣的培養和遷移是十分費力的事情。同時和傳統社交實名相比，去中心化社交的匿名性也會降低用戶的社交歸屬感。另外 Web 3 的社交產品用戶體驗大多不友好，使用起來有一定門檻。

4.2 缺少成熟協議或產品：當前 SocialFi 整體都處於早期探索階段，社交協議暫時沒有非常成熟和爆款產品誕生。即便是當前的社交龍頭產品 Lens，平均日活也只有幾千，遠遠低於傳統社交產品。

4.3 用戶體量小：整個區塊鏈的活躍地址數偏低，導致 SocialFi 的目標用戶數也很小，遠遠達不到一個爆款應用應有的用戶體量。

4.4 價值捕獲不合理：目前 SocialFi 項目的價值捕獲機製沒有形成良性閉環，部分項目代幣激勵算法並不合理，導致內容產出與社交活動的質量低下。

4.5 商業模式不成熟：SocialFi 平臺的激勵不能滿足創作者的生存需求，沒有辦法給予作者持續創作的動力。

5. SocialFi 的機遇與挑戰


在如今互聯網和加密世界中，社交影響力的價值其實也在不斷凸顯，比如馬斯克曾經通過不斷更新推文，助推 DOGE 成為全球排名前十的加密資產。

還有各種 Meme 幣通過社區文化建立和傳播獲得關註度，其行情直接被社區熱度所左右。可見個人與社區的力量可以製造巨大的財富效應，所以我們認為這種將社交與金融屬性相結合的 SocialFi 將有望引領新的潮流，待底層技術進一步完善，將在未來的某一天實現爆發式增長。

不過 SocialFi 的發展也存在諸多挑戰，比如如何對內容設置合理的經濟激勵，目前市面上已有的去中心社交媒體普遍存在的一個問題是，影響力壟斷，進場較早或是本身影響力比較大的賬號容易在平臺獲得關註度的壟斷，而很多影響力較小的新用戶則很難獲取展現。

另外 SocialFi 同樣也要面臨監管的問題，如何在內容審查、言論自由和用戶權益之間尋找平衡，對所有社交類項目來說都將是不小的挑戰。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

什麽是NFT

什麽是NFT

NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。1. NFT 和同質化代幣區別1.1 是否同質：從名字中可

什麽是 Web 3.0？

什麽是 Web 3.0？

2014 年 Gavin Wood 博士提出了一種革命性的 Web 3.0 設想。他的理念是：Web 3.0 是為讓互聯網更加去中心化、可驗證、安全而發起的一組廣泛的運動和協議；Web 3.0 願景是實現無服務器、去中心化的互聯網，即用戶掌握自己身份、數據和命運的互聯網；Web 3.0 將啟動新全球數字經濟系統，創造新業務模式和新市場，打破平臺壟斷，推動廣泛的、自下而上的創新。1. 從 Web 1

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金