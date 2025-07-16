什麼是 GamerBoom？打造 Web3 世界的數據與激勵引擎

GamerBoom （以下簡稱 BOOM）是一個顛覆性基礎設施，通過 AI 驅動的激勵機制，將現實世界的數據與區塊鏈經濟有效連接起來。它旨在構建一個融合真實數據與去中心化金融的新型生態系統。 1.BOOM 項目背景 隨著生成式 AI 的爆發式發展，對高質量數據的需求迅速上升。傳統 AI 公司往往依賴中心化平臺獲取用戶數據，帶來了隱私、分潤與效率等多重問題。 BOOM 正是爲了解決這一矛盾而生。它希GamerBoom （以下簡稱 BOOM）是一個顛覆性基礎設施，通過 AI 驅動的激勵機制，將現實世界的數據與區塊鏈經濟有效連接起來。它旨在構建一個融合真實數據與去中心化金融的新型生態系統。 1.BOOM 項目背景 隨著生成式 AI 的爆發式發展，對高質量數據的需求迅速上升。傳統 AI 公司往往依賴中心化平臺獲取用戶數據，帶來了隱私、分潤與效率等多重問題。 BOOM 正是爲了解決這一矛盾而生。它希
GamerBoom （以下簡稱 BOOM）是一個顛覆性基礎設施，通過 AI 驅動的激勵機制，將現實世界的數據與區塊鏈經濟有效連接起來。它旨在構建一個融合真實數據與去中心化金融的新型生態系統。

1.BOOM 項目背景


隨著生成式 AI 的爆發式發展，對高質量數據的需求迅速上升。傳統 AI 公司往往依賴中心化平臺獲取用戶數據，帶來了隱私、分潤與效率等多重問題。

BOOM 正是爲了解決這一矛盾而生。它希望通過 Web3 模型重構數據貢獻和 AI 訓練之間的關係，讓每一個參與者都能獲得公平回報，從而推動一個健康、可持續的 AI 數據經濟循環。

2.BOOM 生態組成


BOOM 構建了一個三層協同生態系統：

2.1 任務層（Boom Missions）


任務可來自開發者、DApp、Web2 公司或去中心化自治組織（DAO），涵蓋語言、圖像、行爲、音頻等數據維度。任務設有不同的難度等級與獎勵係數，支持按成果自動結算。

2.2 數據層（Data Assets Layer）


所有提交數據經驗證後成爲平臺資產，可用於模型訓練或通過許可機制出售，平臺鼓勵將數據 token 化並在鏈上標記“質量標籤”，提高交易效率。

2.3 模型層（Boom AI Hub）


平臺支持訓練開源模型、部署微調模型（如 BOOM 自研模型、合作 LLM），模型收益將部分回饋數據貢獻者與驗證者，形成循環閉環。

3.BOOM 核心特色


BOOM 是一個以 AI 激勵機制爲核心、連接現實世界數據與區塊鏈經濟的創新基礎設施。其核心功能包括：

遊戲即權益：將遊戲中的戰利品和行爲轉化爲經 AI 驗證的鏈上資產，使玩家的時間與技能具備經濟價值；
社交資本市場：量化社交影響力，將點贊、分享等行爲變爲可編程資產；
AI 驗證的實物資產層：支持房地產、商品等現實資產的上鍊與碎片化流通；
機構級數據煉廠：匯聚網絡級數據，生成符合金融標準的可組合資產。

4.$BOOM 代幣經濟學


$BOOM 代幣是 Boom 協議的核心，能夠無縫整合遊戲、社交資本、現實資產與去中心化金融等多個領域。

4.1 $BOOM 概述


代幣名稱：$BOOM
總供應量：：1,000,000,000

4.2 代幣分配


$BOOM 代幣的分配如下：

生態系統增長：26%
空投與社區激勵：25%
戰略投資者：16.5%
團隊與顧問：15%
基金會儲備：10%
市場營銷與合作伙伴關係：7.5%


4.3 代幣功能


$BOOM 是 Boom 協議的核心效用型代幣，支撐整個數據驅動的生態系統。其作用如下：

治理功能：持幣用戶可參與生態治理投票，決定應用集成優先級、資產協議開發等關鍵方向。
支付媒介：在法律允許的範圍內，$BOOM 可用於購買遊戲資產、社交影響力或 AI 驗證的現實資產等。
激勵機制：通過遊戲成就、社交互動等行爲獲取獎勵，鼓勵用戶積極參與生態建設。
跨應用通用性：可在 Boom 生態中的多個遊戲、DeFi 與社交平臺之間無縫流通與轉換。

5.如何在 MEXC 購買 $BOOM 代幣？


通過去中心化技術、公平的經濟模型與對創作者權益的深度尊重，BOOM 正在重新定義數字娛樂產業的權力結構。在這裏，每個創作者都能直接獲得觀衆的支持，每段內容都能找到真正的受衆。無論你是數據標註者、AI 模型開發者，還是 Web3 信仰者，BOOM 提供了一個參與下一代 AI 基礎設施構建的入口。

作爲全球領先的數字資產交易平臺，MEXC 上線 $BOOM ，併爲該項目提供了穩定流暢的交易環境與極具競爭力的手續費優惠，您可按以下步驟快速交易 $BOOM ：

1）打開並登錄 MEXC App 或官方網站
2）在搜索框中搜索 BOOM 代幣名稱，選擇 BOOM 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

