什麽是 ETH 2.0





ETH 2.0 是以太坊的升級版本，最早的以太坊第一版本在 2015 年上線，距今已經 8 年。





ETH 2.0 和以往版本最大區別在於共識算法的轉變，以太坊由原先的工作量證明（PoW）共識機製轉變成現如今的權益證明（PoS）。





2022 年 9 月 15 日，以太坊 Merge 升級完成，正式進入了 PoS 的時代。













1.1 PoS 在相同成本下更安全。





1.2 在PoS共識機製下，受到攻擊更容易恢復。權益證明中有一個內置的「削減（Slashing）」機製，通過這個機製，攻擊者的大部分資金（並不包括其他人的）將被自動銷毀。





1.3 相比 ASIC，PoS 更加去中心化。PoS 的參與門檻更低，更容易聚集更多用戶加入進來。









The Merge，也就是我們常說的合並，指的是以太坊主鏈和信標鏈的合並。合並帶來的結果是以太坊共識機製由原來的 PoW 轉變成如今的 PoS。





信標鏈是一條特殊的鏈，僅僅是為了成為一條運行 PoS 共識機製的區塊鏈。這條鏈上沒有任何應用和代幣。這條鏈早在 2020 年 12 月 1 日就啟動了。





所以當信標鏈和以太坊主網合並時，除了共識機製的轉變外，不會造成其他改變。









能源消耗大幅降低。有數據計算統計，合並後維持以太坊運行所需的能量與基本的計算機使用量相當，比之前減少約 99.95%。以太坊成為世界上最環保的金融系統。





ETH 發行量減少。根據以太坊基金會數據，原先 PoW 鏈上挖礦獎勵每日約產生 16000 枚 ETH 支付給礦工，而現在每日只需要約 1600 枚 ETH 支付給驗證節點，大大降低了以太坊的發行數量。





由於以太坊引入了 EIP-1559 協議增加了銷毀機製，平均每日 ETH 的銷毀量約為 6000 枚上下浮動，整體上 ETH 呈現出一種通縮狀態。









合並並不會影響 gas 費用。





早期以太坊團隊在合並完成後的計劃是進行分片，分片將降低以太坊網絡上的 gas 費。不過目前以太坊團隊放棄了這一計劃，更多地關註如 Rollup 和 Danksharding 的 Layer 2 技術。





目前已經上線的 Layer2 網絡包括 Arbitrum One、OP Mainnet、Linea、zkSync Era、Polygon zkEVM 等，這些二層網絡的 gas 費大幅度明顯低於以太坊網絡，降低用戶的使用成本。這也是以太坊的 gas 解決方案，將用戶遷移到二層網絡，在二層網絡享受更高效、更便宜的交易體驗。









質押是指存入 32 枚 ETH 激活驗證者軟件的行為。作為驗證者，你將負責存儲數據、處理交易以及向區塊鏈添加新區塊。這將每個人保證以太坊的安全，並在此過程中為你賺取新的 ETH。





和 PoW 挖礦不同，PoS 只要你質押 32 枚 ETH 就可以成為驗證節點，擁有記賬和投票的權力。你質押的 ETH 越多，時間越長，最終能夠獲得的獎勵也越多。





ETH 2.0 催生了新的質押服務。32 枚 ETH 的價格現在已經是一筆不小的資金，所以很多用戶並沒有這麽多資金。如果你想參與，可以選擇加入第三方質押池獲得部分的獎勵。如 Lido 就是以太坊上最大的質押服務提供商。









賺取獎勵：有助於網絡達成共識的行為將被給予獎勵。只要運行將交易正確打包為新區塊並檢查其他驗證者工作的軟件，你便會獲得獎勵，因為這會使區塊鏈保持安全運行。





更加安全：隨著越來越多 ETH 被質押，網絡會越來越強大，因為需要非常多的 ETH 才能控製大部分網絡。為了攻擊網絡，你需要控製大多數驗證者，這就意味著你需要控製系統中的大部分 ETH，這幾乎是不可能的事情。



