什麽是礦工費 Gas Fee

1. 什麽是礦工費 Gas Fee


Gas 是以太坊協議中的計量單位，它用來計量在以太坊區塊鏈上執行具體操作所要花費的計算量和存儲資源。簡單理解，和它的中文字面意思「汽油」一樣，就像道路中行使的每輛汽車都需要不斷消耗汽油，在以太坊等智能合約平臺中，每一個操作也都需要消耗 Gas，Gas 的多少代表在區塊鏈網絡中執行特定操作所需的成本，並最終作為手續費支付給礦工，因此很多地方也將其稱為礦工費。

Gas 機製可通過付費激勵網絡生態，同時可有效防止網絡被大量無意義的交易堵塞，不過和比特幣不同，在智能合約平臺中，無論交易成功與否，都需要支付一定 Gas，這是因為即使失敗，礦工依然為這筆交易的驗證計算消耗了部分資源。

2. 為什麽需要 Gas


Gas 是以太坊中重要的組成部分，它扮演著雙重角色：作為以太坊中浮動的價格和礦工獎勵直接的緩沖，以及對抗拒絕服務攻擊的防範措施。為了防止網絡中意外的或者惡意的無限循環以及其他形式的計算浪費，每個交易的創建者都需要設定一個限製來表明他們願意為交易執行所付出的計算量。 Gas 系統借此來降低攻擊者們發送垃圾交易的意願，因為他們必須為他們所消耗的計算量、帶寬和存儲資源付出代價。

3. Gas price 和 Gas limit


在學習如何計算 Gas fee 之前，我們需要先了解交易中的 Gas price 和 Gas limit 這兩個概念。

Gas price 允許交易發起方設定支付的 gas 數量。Gas price 越高，交易被確認的速度也越快，反之確認速度越慢。Gas price 最低可以為 0，如果區塊中有多余的空間，這樣的交易也會被礦工打包並提交到區塊鏈上。以太坊協議本身沒有禁止無手續費交易，以太坊歷史區塊中也有無手續費交易成功的案例。

Gas limit 表示交易發起方為了完成交易願意支付的最大 gas 數量。

4. Gas Fee 如何計算


在以太坊中 Gas 是用 ETH 支付的，其價格單位為 gwei，1 gwei 等於 0.000000001 ETH。

以太坊倫敦升級之前，Gas 費用計算公式為：

GAS = Gas limit * Gas Price

我們假設鲍勃需轉給汤姆 1 個 ETH，當前的 Gas limit 為 21000 個單位，Gas price 為 200 gwei，其Gas 費用為：21000 * 200 = 4200000 gwei，換算為 0.0042 ETH，即鲍勃轉賬時從賬戶總共扣除1.0042 ETH，其中 1 ETH 給到汤姆，0.0042 ETH 為礦工費。

2020 年 8 月以太坊倫敦升級，為使得 Gas 價格波動更加平滑且更易被預測，引入 EIP-1559，Gas 計算公式調整為：

GAS = Gas limit * (Base gas price 基礎費用 + priority fee 礦工小費)

基礎費用根據當前區塊空間使用需求計算，且花費後直接被燃燒，用戶還可以設定一筆礦工小費(通常由錢包第三方自動設置)，用於在網絡擁堵時交易能盡快被處理。

那麽鲍勃現在再轉給汤姆 1 個ETH，假設 Gas 限額 21000 個單位，基本費用的價格為 100 gwei，鲍勃另支付 10 gwei 作為小費，其Gas費用：21000 * (100+10) = 2310000 gwei，即 0.00231 ETH，其中鲍勃賬戶扣除 1.00231 ETH，汤姆收到 1 ETH，0.00021 ETH 為礦工費，基本費用 0.0021 小費。

5. Gas Fee 為何如此高


以太坊上的任何操作都需要支付 Gas 費用，但是每個區塊的空間有限。隨著 Dapp 功能越來越復雜，智能合約執行的操作數量也在增加，即每筆交易在有限大小的區塊內會占用更多空間。需求量太大，用戶必須提供更高的小費，力爭使出價高於其他用戶的交易。 小費越高，交易進入下一個區塊的可能性就越大。

6. 如何改善


以太坊可擴展性升級應該最終解決部分燃料費問題，並讓以太坊平臺能夠每秒處理數千筆交易，從而全面擴容。

二層網絡擴容是一項主要舉措，可大大優化燃料成本、用戶體驗和可擴展性。

總結


礦工費的高漲一定程度反映了鏈上活躍度，更活躍的鏈上數據也對網絡發展和市場估值起正向作用，但目前高額費用對用戶體驗還是有很大影響亟待解決。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麽是智能合約

什麽是智能合約

智能合約這一概念最早出現並不是在區塊鏈中，而是由計算機科學家、加密大師尼克·薩博（Nick Szabo）在 1994 年定義：一系列通過數字化形式的承諾，包括一組協議和在協議中的各方執行。不過它在當時並沒有引起足夠的重視，直到比特幣點對點傳輸的去中介系統的誕生，再到可編程、不可篡改的區塊鏈技術的萌芽，才使得智能合約這一概念不再是空中樓閣。2013 年底，Vitalik Buterin 發布以太坊白

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

什麽是去中心化交易所

什麽是去中心化交易所

我們常見的 MEXC、幣安、Coinbase等交易所是中心化交易所（CEX）。與之相對應的是去中心化交易所，即我們常說的 DEX。1. DEX 和 CEX 區別1.1 資產控製：CEX 中用戶的資產由交易所掌控，用戶將自己的資產充值到交易所的錢包中。用戶將資產托管給交易所，交易所控製用戶資產並保障資產安全。而在 DEX 中用戶資產由用戶自己掌控，DEX 只提供代幣兌換服務並賺取交易手續費，不提供資

什麽是 ETH 2.0

什麽是 ETH 2.0

ETH 2.0 是以太坊的升級版本，最早的以太坊第一版本在 2015 年上線，距今已經 8 年。ETH 2.0 和以往版本最大區別在於共識算法的轉變，以太坊由原先的工作量證明（PoW）共識機製轉變成現如今的權益證明（PoS）。2022 年 9 月 15 日，以太坊 Merge 升級完成，正式進入了 PoS 的時代。1. 為什麽選擇使用權益證明（PoS）1.1 PoS 在相同成本下更安全。1.2 在

