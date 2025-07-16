智能合約這一概念最早出現並不是在區塊鏈中，而是由計算機科學家、加密大師尼克·薩博（Nick Szabo）在 1994 年定義：一系列通過數字化形式的承諾，包括一組協議和在協議中的各方執行。 不過它在當時並沒有引起足夠的重視，直到比特幣點對點傳輸的去中介系統的誕生，再到可編程、不可篡改的區塊鏈技術的萌芽，才使得智能合約這一概念不再是空中樓閣。 2013 年底，Vitalik Buterin 發布以太智能合約這一概念最早出現並不是在區塊鏈中，而是由計算機科學家、加密大師尼克·薩博（Nick Szabo）在 1994 年定義：一系列通過數字化形式的承諾，包括一組協議和在協議中的各方執行。 不過它在當時並沒有引起足夠的重視，直到比特幣點對點傳輸的去中介系統的誕生，再到可編程、不可篡改的區塊鏈技術的萌芽，才使得智能合約這一概念不再是空中樓閣。 2013 年底，Vitalik Buterin 發布以太
新手學院/區塊鏈百科/DeFi/什麽是智能合約

什麽是智能合約

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#DeFi#新手入門#以太坊#基礎概念

智能合約這一概念最早出現並不是在區塊鏈中，而是由計算機科學家、加密大師尼克·薩博（Nick Szabo）在 1994 年定義：一系列通過數字化形式的承諾，包括一組協議和在協議中的各方執行。

不過它在當時並沒有引起足夠的重視，直到比特幣點對點傳輸的去中介系統的誕生，再到可編程、不可篡改的區塊鏈技術的萌芽，才使得智能合約這一概念不再是空中樓閣。

2013 年底，Vitalik Buterin 發布以太坊白皮書，並在此後幾年帶領團隊開發了這一去中心化的智能合約應用平臺，它就像蘋果或安卓這樣的底層操作系統，可提供豐富的 API 接口，供開發者們快速製作各類智能合約和區塊鏈應用。

至此，對於智能合約的概念也更加明晰：智能合約即以代碼形式寫入到計算機的一種不可改變的合約協議，當達到參與者共同協定的特定條件時，智能合約即會執行。

1. 智能合約特點


簡單來說，智能合約是一段計算機程序。它既沒有我們想象中的那麽智能，也沒有傳統合約具有法律效力。

確定性：同一智能合約執行的結果始終一致，即使它是被分散在全球不同地區的計算機執行。

公開透明：智能合約中所有條款和條件對參與方都是完全可訪問和可查看的。

不可篡改：合約一旦部署完成，所有內容無法修改，任何一方都無法幹預合約執行。

2. 智能合約的生命周期


智能合約只有在被交易調用的時候才會執行。一個合約可以調用另一個合約，然後一層層地在合約之間不斷調用，但是這個執行鏈條中的第一個合約的執行，一定是由外部賬戶所創建的交易出發的。智能合約永遠不會自動運行或者在後臺運行。沒有交易觸發執行的情況下，合約永遠處於等待調用狀態。

交易的執行是一個整體，對於全局狀態的修改會在所有執行都確定成功後才會運行。確定成功意味著程序的執行沒有出現任何錯誤，或者遇到執行的終結。如果程序執行因為錯誤而終止，它之前進行的所有操作都會被回滾，就像這個執行從來沒有發生過一樣。

3. 智能合約存在的問題


隨著智能合約開始越來越多的被使用，人們也發現就像現實世界中的合同一樣，如果沒有認真審核校驗，其中就有可能出現漏洞引發資產安全問題。

以太坊歷史上最著名的 TheDAO 事件，TheDAO 是去中心化自治基金項目，曾在短短一月內眾籌到價值超過 1.5 億美金的以太坊。但僅在一個月後，就因代幣編寫時留下的隱患漏洞，造成大量資金被黑客轉移，而因智能合約不可更改的特性，團隊卻對此無能為力。

時至今日，合約漏洞問題仍時有發生，不過這些黑客事件也使更多的開發者認識到，就像現實世界中的合同一樣，如果協議流程過於復雜，是需要有專業第三方介入審計。

4. 總結


智能合約以開放透明不可篡改的協議代碼代替第三方中介，降低合約參與方信任成本，有豐富的應用前景，雖說目前在安全審計等方面仍存在挑戰，但也應看到這一領域發展還不足十年，智能合約的開發還處於初級階段，我們相信智能合約被更廣泛的市場接納只是時間問題。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麽是礦工費 Gas Fee

什麽是礦工費 Gas Fee

1. 什麽是礦工費 Gas FeeGas 是以太坊協議中的計量單位，它用來計量在以太坊區塊鏈上執行具體操作所要花費的計算量和存儲資源。簡單理解，和它的中文字面意思「汽油」一樣，就像道路中行使的每輛汽車都需要不斷消耗汽油，在以太坊等智能合約平臺中，每一個操作也都需要消耗 Gas，Gas 的多少代表在區塊鏈網絡中執行特定操作所需的成本，並最終作為手續費支付給礦工，因此很多地方也將其稱為礦工費。Gas

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

什麽是去中心化交易所

什麽是去中心化交易所

我們常見的 MEXC、幣安、Coinbase等交易所是中心化交易所（CEX）。與之相對應的是去中心化交易所，即我們常說的 DEX。1. DEX 和 CEX 區別1.1 資產控製：CEX 中用戶的資產由交易所掌控，用戶將自己的資產充值到交易所的錢包中。用戶將資產托管給交易所，交易所控製用戶資產並保障資產安全。而在 DEX 中用戶資產由用戶自己掌控，DEX 只提供代幣兌換服務並賺取交易手續費，不提供資

什麽是 ETH 2.0

什麽是 ETH 2.0

ETH 2.0 是以太坊的升級版本，最早的以太坊第一版本在 2015 年上線，距今已經 8 年。ETH 2.0 和以往版本最大區別在於共識算法的轉變，以太坊由原先的工作量證明（PoW）共識機製轉變成現如今的權益證明（PoS）。2022 年 9 月 15 日，以太坊 Merge 升級完成，正式進入了 PoS 的時代。1. 為什麽選擇使用權益證明（PoS）1.1 PoS 在相同成本下更安全。1.2 在

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金