







ETC 即我們常說的以太經典（Ethereum Classic），是由以太坊在 2016 年 7 月的 The DAO 事件硬分叉而來。在這次硬分叉後，新的網絡沿用了以太坊的名字，代幣名稱沿用 ETH，原來舊的網絡改名為以太坊經典，代幣名稱改為 ETC。因此說以太經典是現在以太坊的前身也不為過。









2022 年 9 月以太坊網絡共識機制由 POW（工作量證明） 轉變為 POS（權益證明），而以太經典依舊保持着 POW 模式，也就是通過挖礦的形式獲得區塊獎勵。





和比特幣類似，ETC 的代幣總量也是恆定，約21 億枚（實際數量 210700000 枚）。而且 ETC 也有相應的挖礦產出縮減機制，即每經過 500 萬個區塊減少 20% 的區塊獎勵。





根據最新的數據顯示，ETC 在今年 6 月份將迎來第四次的減產，目前距離減產已經不到 100 天。









第一次減產：2017 年 12 月。出塊獎勵從原先的 5 枚 ETC 減少到 4 枚 ETC。在減產期間，可以看到 ETC 的價格持續攀升突破 40 美元。









第二次減產：2020 年 3 月。出塊獎勵從原先的 4 枚 ETC 減少到 3.2 枚 ETC。由於處在熊市階段，減產導致礦工的利潤進一步減少，這次減產期間 ETC 的價格反而下跌，隨後很長一段時間 ETC 價格在 7.5 美元上下波動。









第三次減產：2022 年 4 月。出塊獎勵從原先的 3.2 枚 ETC 減少到 2.56 枚 ETC。





2021 年 DeFi 夏天的狂熱大量資金進入到以太坊，和以太坊淵源頗深的以太經典也迎來了自己幣價的峰值達到了 180 美元。一年後狂歡消散，ETC 的價格也大幅回落。2022 年的減產，ETC 價格在經歷下跌三個月後開始回升。









第四次減產：預計 2024 年 6 月。出塊獎勵從原先的 2.56 枚 ETC 減少到 2.048 枚 ETC。





本輪減產時間正好距離這一輪的比特幣減半相隔不久，比特幣預計 4 月份發生減半，ETC 的減產因此很可能發生在牛市期間，這對於幣價上會有一個相對不錯的市場預期。從近期的表現來看，ETC 價格跟隨大盤走勢，整體呈現出上升趨勢。













雖然更多的用戶已經轉向了以太坊，無論是自身生態的發展還是幣價，以太經典和以太坊已經相差甚遠，但仍有一部分用戶堅持以太經典。這是由於：









ETC 的誕生正是由於當初拒絕為了挽回 The Dao 事件造成巨額損失而回滾交易進行人為干預硬分叉而來，這種堅定的去中心化信念也是 ETC 興起和持續發展的動力。









ETC 代幣按照比特幣的方式制定了代幣總量上限以及減產規劃，代幣的產出會越來越少，具備一定的稀缺性。









POW 機制從比特幣誕生起已經經歷了 15 年的市場檢驗，證明了這種共識機制的安全性。ETC 開發者社區明確表明不會像以太坊一樣轉變為 POS 機制，因為 POS 機製發展到後期會演變成「富者越富，窮者越窮」的富人遊戲，後入者會完全喪失參與機會。









