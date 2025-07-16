什麼是Clanker Index（CLX）？一鍵投資加密資產組合的新方式

要點資訊： Clanker Index（CLX）是由 Reserve Index Protocol 支持的去中心化加密資產指數代幣。Reserve 支持創建 DTF（去中心化代幣組合），讓用戶透過單一代幣持有多種優質加密資產。 DTF 是鏈上、去中心化並由用戶自行託管的代幣指數工具，支持投資組合創建、自動再平衡以及收益策略執行。它們是 CLX 的核心技術。 持有 CLX 即等於間接投資 Clank要點資訊： Clanker Index（CLX）是由 Reserve Index Protocol 支持的去中心化加密資產指數代幣。Reserve 支持創建 DTF（去中心化代幣組合），讓用戶透過單一代幣持有多種優質加密資產。 DTF 是鏈上、去中心化並由用戶自行託管的代幣指數工具，支持投資組合創建、自動再平衡以及收益策略執行。它們是 CLX 的核心技術。 持有 CLX 即等於間接投資 Clank
要點資訊：


Clanker Index（CLX）是由 Reserve Index Protocol 支持的去中心化加密資產指數代幣。Reserve 支持創建 DTF（去中心化代幣組合），讓用戶透過單一代幣持有多種優質加密資產。

DTF 是鏈上、去中心化並由用戶自行託管的代幣指數工具，支持投資組合創建、自動再平衡以及收益策略執行。它們是 CLX 的核心技術。

持有 CLX 即等於間接投資 Clanker 生態系統中的表現最佳資產，適合希望輕鬆配置多元化資產組合的投資者。

CLX 的優勢：一鍵實現多資產配置、自動化管理、鏈上透明度高、准入門檻低，並透過無需許可的贖回機制實現高流動性。現已上線 Uniswap 和 MEXC 等平台。

CLX 非常適合想要投資加密資產但缺乏挑選單個代幣經驗的用戶，同時也適用於希望實現多元化資產配置的 DeFi 用戶。

隨着去中心化金融（DeFi）的快速發展，投資者對於高效、透明且多元化的資產配置工具的需求日益增長。Clanker Index 正是在這樣的背景下應運而生，作為一種創新的加密資產指數產品，它為用戶提供了便捷的投資渠道。

1. 什麼是 Clanker Index（CLX）


Clanker Index 是一種基於 Reserve Protocol 的去中心化代幣組合（Decentralized Token Folio，簡稱 DTF）。CLX 的設計初衷是透過一個代幣，為投資者提供對 Clanker 生態系統中表現最佳資產的敞口。

1.1 CLX 的核心優勢


  • 一鍵投資：透過持有 CLX，投資者可以間接持有多個優質加密資產，簡化了投資流程。
  • 流動性強CLX 在多個去中心化交易所（如 Uniswap V3）和中心化交易所（如 MEXC）上交易活躍，便於買賣。同時，CLX 可在任何時間無需許可地兌換為其背後的抵押資產，實現全天候流動性。
  • 透明度高：所有資產組合和交易活動都在鏈上公開，確保資訊透明。

2. 什麼是 DTF


DTF（去中心化代幣組合）是一種基於 Reserve Protocol 構建的創新型金融工具，任何人都可以創建、管理並公開交易由多種加密資產組成的投資組合。每個 DTF 都是由智能合約驅動、由一籃子真實加密資產支撐的指數型代幣。投資組合的資產配置與再平衡將依據 Re7 Capital、Steakhouse Financial 和 MEV Capital 等經驗豐富的 DeFi 風險管理機構預設的策略自動執行。


DTF 的核心特點包括：
  • 透明可驗證：所有的資產分配、策略調整和交易記錄都公開可查，完全鏈上執行。
  • 模塊化設計：支持靈活配置資產權重、管理費用、組合構成規則等參數，滿足不同策略需求。
  • 社區驅動與策展：任何人都可以創建並推廣自己的 DTF 投資組合，吸引其他用戶投資以獲取收益分成。
  • 無需許可的金融基礎設施：去中心化，不需要銀行賬戶或中介機構，全球任何用戶只需一個錢包地址，即可參與 DTF 的創建或投資。

CLX 正是 DTF 的一個代表案例，它通過 DTF 機制聚合併管理多個 Clanker 生態的優質資產，使投資過程更高效、更透明。

3. CLX 的構建機制


CLX 作為一種 Index DTF，其構建機制主要包括以下幾個方面：

資產組合：CLX 的資產組合由 Clanker 生態系統內的優質資產構成。這些資產依據市值與流動性交易量精心篩選，以確保投資組合的穩定性與增長潛力。

智能合約管理：CLX 的運作依賴於智能合約，確保資產的自動化管理和分配。這不僅提高了效率，還減少了人為干預的風險。

動態調整：為了適應市場變化，CLX 的資產組合會每月進行調整。這種動態調整機制有助於保持投資組合的最優狀態。

4. CLX 的市场表现


截至 2025 年 6 月，根據 CoinGecko 資料顯示，CLX 的市場表現如下：
  • 價格：約為 1.15 USDT。
  • 市值：約為 $450,865。
  • 流通供應量：約為 326,419 CLX。
  • 24 小時交易量：約為 $201,530。
這些資料表明，CLX 在市場上具有一定的活躍度和認可度。


5. CLX 的投資價值


多元化投資：透過持有 CLX，投資者可以間接持有多個優質加密資產，實現投資組合的多元化，降低單一資產波動帶來的風險。

降低門檻：CLX 的設計簡化了投資流程，降低了投資門檻，使更多人能夠參與到加密資產的投資中。

透明度和安全性：所有的資產組合和交易活動都在鏈上公開，確保了資訊的透明度。同時，智能合約的使用也提高了資產管理的安全性。

6. 如何購買和使用 CLX


6.1 如何購買 CLX 代幣


投資者可以透過以下平台購買 CLX：

  • 去中心化交易所：前往如 Uniswap V3（Base 網路）等 DEX 平台。
  • 中心化交易所：如 MEXC。您可以在 MEXC 通過以下步驟完成購買：
1）打開並登錄 MEXC App 或官方網站
2）在搜索框中搜索 CLX 代幣名稱，選擇 CLX 的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


6.2 如何使用 CLX 代幣


持有 CLX 後，投資者可以：
  • 參與 DeFi 活動：如質押、借貸等。
  • 作為投資組合的一部分：用於資產配置和風險管理。

7. CLX 對比傳統投資工具的優勢


CLX 與傳統的投資工具（如 ETF）相比，具有以下優勢：
  • 去中心化管理：無需依賴中心化機構，降低了信任成本。
  • 實時透明：所有資訊都在鏈上公開，便於投資者實時了解資產狀況。
  • 全球可訪達：任何人只要有互聯網連接，就可以參與投資。

8. 投資 CLX 的風險提示


儘管 CLX 提供了諸多優勢，但投資者仍需注意以下風險：
  • 市場波動風險：加密資產市場波動較大，投資需謹慎。
  • 智能合約風險：儘管智能合約提高了效率，但仍可能存在漏洞或被攻擊的風險。
  • 流動性風險：在市場波動較大時，可能會出現流動性不足的情況。

Clanker Index（CLX）作為一種創新的加密資產指數產品，為投資者提供了便捷、多元化的投資渠道。其基於 Reserve Protocol 的去中心化管理機制，確保了資產的透明度和安全性。隨着 DeFi 生態系統的不斷發展，像 CLX 這樣的產品將為投資者帶來更多的機會和選擇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

