什麼是Clanker Index（CLX）？一鍵投資加密資產組合的新方式









Clanker Index（CLX）是由 Reserve Index Protocol 支持的去中心化加密資產指數代幣。Reserve 支持創建 DTF（去中心化代幣組合），讓用戶透過單一代幣持有多種優質加密資產。





DTF 是鏈上、去中心化並由用戶自行託管的代幣指數工具，支持投資組合創建、自動再平衡以及收益策略執行。它們是 CLX 的核心技術。





持有 CLX 即等於間接投資 Clanker 生態系統中的表現最佳資產，適合希望輕鬆配置多元化資產組合的投資者。





CLX 的優勢：一鍵實現多資產配置、自動化管理、鏈上透明度高、准入門檻低，並透過無需許可的贖回機制實現高流動性。現已上線 Uniswap 和 MEXC 等平台。





CLX 非常適合想要投資加密資產但缺乏挑選單個代幣經驗的用戶，同時也適用於希望實現多元化資產配置的 DeFi 用戶。





















一鍵投資 ：透過持有 CLX，投資者可以間接持有多個優質加密資產，簡化了投資流程。

流動性強 ： CLX 在多個去中心化交易所（如 Uniswap V3）和中心化交易所（如 MEXC）上交易活躍，便於買賣。同時，CLX 可在任何時間無需許可地兌換為其背後的抵押資產，實現全天候流動性。

透明度高：所有資產組合和交易活動都在鏈上公開，確保資訊透明。









DTF（去中心化代幣組合）是一種基於 Reserve Protocol 構建的創新型金融工具，任何人都可以創建、管理並公開交易由多種加密資產組成的投資組合。每個 DTF 都是由智能合約驅動、由一籃子真實加密資產支撐的指數型代幣。投資組合的資產配置與再平衡將依據 Re7 Capital、Steakhouse Financial 和 MEV Capital 等經驗豐富的 DeFi 風險管理機構預設的策略自動執行。









DTF 的核心特點包括：

透明可驗證 ：所有的資產分配、策略調整和交易記錄都公開可查，完全鏈上執行。

模塊化設計 ：支持靈活配置資產權重、管理費用、組合構成規則等參數，滿足不同策略需求。

社區驅動與策展 ：任何人都可以創建並推廣自己的 DTF 投資組合，吸引其他用戶投資以獲取收益分成。

無需許可的金融基礎設施：去中心化，不需要銀行賬戶或中介機構，全球任何用戶只需一個錢包地址，即可參與 DTF 的創建或投資。





CLX 正是 DTF 的一個代表案例，它通過 DTF 機制聚合併管理多個 Clanker 生態的優質資產，使投資過程更高效、更透明。









CLX 作為一種 Index DTF，其構建機制主要包括以下幾個方面：





資產組合：CLX 的資產組合由 Clanker 生態系統內的優質資產構成。這些資產依據市值與流動性交易量精心篩選，以確保投資組合的穩定性與增長潛力。





智能合約管理：CLX 的運作依賴於智能合約，確保資產的自動化管理和分配。這不僅提高了效率，還減少了人為干預的風險。





動態調整：為了適應市場變化，CLX 的資產組合會每月進行調整。這種動態調整機制有助於保持投資組合的最優狀態。









截至 2025 年 6 月，根據 CoinGecko 資料顯示，CLX 的市場表現如下：

價格 ：約為 1.15 USDT。

市值 ：約為 $450,865。

流通供應量 ：約為 326,419 CLX。

24 小時交易量：約為 $201,530。

這些資料表明，CLX 在市場上具有一定的活躍度和認可度。













多元化投資：透過持有 CLX，投資者可以間接持有多個優質加密資產，實現投資組合的多元化，降低單一資產波動帶來的風險。





降低門檻：CLX 的設計簡化了投資流程，降低了投資門檻，使更多人能夠參與到加密資產的投資中。





透明度和安全性：所有的資產組合和交易活動都在鏈上公開，確保了資訊的透明度。同時，智能合約的使用也提高了資產管理的安全性。













投資者可以透過以下平台購買 CLX：





去中心化交易所 ：前往如 ：前往如 Uniswap V3 （Base 網路）等 DEX 平台。

中心化交易所：如 MEXC。您可以在 MEXC 通過以下步驟完成購買：

1）打開並登錄 MEXC App 或 官方網站

2）在搜索框中搜索 CLX 代幣名稱，選擇 CLX 的 現貨交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。













持有 CLX 後，投資者可以：

參與 DeFi 活動 ：如質押、借貸等。

作為投資組合的一部分：用於資產配置和風險管理。









CLX 與傳統的投資工具（如 ETF）相比，具有以下優勢：

去中心化管理 ：無需依賴中心化機構，降低了信任成本。

實時透明 ：所有資訊都在鏈上公開，便於投資者實時了解資產狀況。

全球可訪達性：任何人只要有互聯網連接，就可以參與投資。









儘管 CLX 提供了諸多優勢，但投資者仍需注意以下風險：

市場波動風險 ：加密資產市場波動較大，投資需謹慎。

智能合約風險 ：儘管智能合約提高了效率，但仍可能存在漏洞或被攻擊的風險。

流動性風險：在市場波動較大時，可能會出現流動性不足的情況。





Clanker Index（CLX）作為一種創新的加密資產指數產品，為投資者提供了便捷、多元化的投資渠道。其基於 Reserve Protocol 的去中心化管理機制，確保了資產的透明度和安全性。隨着 DeFi 生態系統的不斷發展，像 CLX 這樣的產品將為投資者帶來更多的機會和選擇。



