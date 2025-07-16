











預測市場允許參與者根據特定事件或結果的可能性對未來事件進行賭注。這些事件可以是任何事情，從加密貨幣價格的變動到特定協議的升級等等。





預測市場通常被認為可以提供一種有效的信息聚合，因為參與者的投注行為反映了他們對特定事件發生概率的看法。在加密貨幣市場中，預測市場可以幫助投資者和交易者更好地了解市場參與者對未來事件的預期，從而指導他們的投資決策。









預測協議是一種基於區塊鏈技術的協議，使用智能合約來管理事件的創建、交易和解決過程，以確保所有交易都是透明和自動化的。這種去中心化的設計使得預測市場更加公平和透明，同時也提供了一個有效的方式來聚合信息和預測市場事件的結果。





預測協議通常包含事件創建、市場交易、事件解決和結果結算四個步驟：





事件創建：任何人都可以在預測市場平臺上創建一個事件。這個事件可以是關於任何事情的預測，比如 BTC 價格這輪牛市是否會達到 10 萬美元，或者是現實世界的事件如美國大選結果等。創建者需要指定事件的描述、發生的條件，以及可能的結果。





市場交易：事件被創建後，參與者可以在市場上對不同的結果進行投注。





事件解決：當事件發生後，平臺需要一個機制來確定事件的結果。





結果結算：根據事件的結果，正確投注的參與者將獲得一定比例的回報，而投注錯誤的參與者將失去他們的投注。













透明度和公正性：去中心化預測市場使用區塊鏈技術，所有交易和事件解決過程都是透明的，任何人都可以查看和驗證。這提供了更高的公正性和透明度。





無需信任：智能合約自動執行交易和事件解決，不需要依賴中介方來管理市場，減少了信任成本。





全球化和無邊界：任何人都可以隨時隨地參與，這種全球化特性提供了更廣泛的參與和流動性。





信息聚合：預測市場可以聚合參與者對事件結果的預期，提供了有用的信息信號，有助於更好地預測事件結果。









交易成本：去中心化預測市場基於區塊鏈技術，可能會面臨高昂的交易成本和較慢的交易速度，特別是在網絡擁堵時。





用戶體驗：對於非技術用戶來說，使用去中心化預測市場需要一定的學習成本。





數據源可信性：預測市場的結果通常依賴於外部數據源，必須確保這些數據源的可信性和準確性，否則可能導致爭議。





市場流動性不足：新市場或較不流行的事件可能面臨流動性不足的問題，影響用戶的交易經驗和潛在收益。









根據最新的 CoinGecko 數據顯示，目前預測市場中市值前十項目為 Gnosis、SX Network、Azuro Protocol、Kleros、Prosper、Augur、HILO、Polkamarkets、Zeitgeist、PlotX。









由於預測市場在實際應用中面臨如市場流動性不足、參與者非理性等挑戰，很多項目最後選擇關停或者調整方向。本文選擇不同鏈上的市場知名度較高的一些項目，為大家進行介紹。













Polymarket 是一個基於區塊鏈的去中心化預測市場平臺，允許用戶使用加密貨幣對各種事件的未來結果進行投注，包括當前最熱門的話題如美國大選、奧運會結果等。 Polymarket 的智能合約在 Polygon 網絡上運行，大幅降低了交易費用並提升了交易處理速度。





以高度透明度和用戶友好的交互體驗著稱的 Polymarket，吸引了大批用戶和關注者。近期，隨著美國總統候選人特朗普的帶動推廣，Polymarket 已成為當前最大的加密預測平臺之一。













Augur 是最早探索開源去中心化預測市場的項目之一，建立在以太坊區塊鏈上。除了允許用戶投注賽事結果外，還允許用戶自行創建市場。該平臺的原生代幣 REP 用於激勵、市場創立和解決爭議。





Augur 的願景是通過智能合約和去中心化機制，讓用戶對各類事件結果進行預測和交易。為了解決以太坊的可擴展性挑戰，Augur 推出了 Turbo 版本，利用 Polygon 網絡提高交易效率和可擴展性，從而改善用戶體驗。





目前，Augur 官網及相關的社媒已經不再更新，項目已經關閉不再運行。













Gnosis 最初設成為類似 Augur 的預測平臺，但未能达到预期目标后方向进行调整转变。Gnosis 團隊開發了一系列產品，包括 Gnosis Safe（多重簽名和可編程賬戶）、Gnosis 鏈、Gnosis 協議（CowSwap）、Conditional Tokens（用於預測市場）、Gnosis Auction 和 Zodiac（用於可組合性 DAO 的標準和工具）。













Hedgehog 是建立在 Solana 網絡上的去中心化預測市場，平臺亮點是所有預測都是無損的，這意味著你不會損失你的本金。





用戶在參與預測前，需要質押 USDC 獲得一定數量的遊戲代幣用於參與預測，遊戲代幣無法轉讓，只能用於參與預測。參與預測後如果預測成功，將獲得一定數量的獎勵回報。需要注意的是所有市場獎勵均以遊戲代幣形式領取和支付。





預測市場不僅為用戶提供收益和娛樂可能性，還是重要的信息來源，有助於用戶做出明智決策。這種雙重特性使得預測市場在加密行業中具有獨特地位和價值。



