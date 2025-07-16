DOGS 是當前 TON 網絡最熱門的項目之一。目前 MEXC 已經開放了 DOGS 代幣的充值，您可以通過這篇內容，學習如何將 DOGS 代幣充值您的 MEXC 賬戶。 App 端 1）打開您的 MEXC App 並登錄賬號，點擊右下角【資產】按鈕。 2）點擊【充值】按鈕。 3）在搜索框中輸入【DOGS】代幣，點擊 DOGS 進入到充值頁面。 4）仔細閱讀提示文字後，點擊【顯示地址和Memo】。DOGS 是當前 TON 網絡最熱門的項目之一。目前 MEXC 已經開放了 DOGS 代幣的充值，您可以通過這篇內容，學習如何將 DOGS 代幣充值您的 MEXC 賬戶。 App 端 1）打開您的 MEXC App 並登錄賬號，點擊右下角【資產】按鈕。 2）點擊【充值】按鈕。 3）在搜索框中輸入【DOGS】代幣，點擊 DOGS 進入到充值頁面。 4）仔細閱讀提示文字後，點擊【顯示地址和Memo】。
新手學院/新手指南/操作指南/如何充值 DOGS 到 MEXC 賬戶？

如何充值 DOGS 到 MEXC 賬戶？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
DOGS 是當前 TON 網絡最熱門的項目之一。目前 MEXC 已經開放了 DOGS 代幣的充值，您可以通過這篇內容，學習如何將 DOGS 代幣充值您的 MEXC 賬戶。

App 端


1）打開您的 MEXC App 並登錄賬號，點擊右下角【資產】按鈕。

2）點擊【充值】按鈕。

3）在搜索框中輸入【DOGS】代幣，點擊 DOGS 進入到充值頁面。

4）仔細閱讀提示文字後，點擊【顯示地址和Memo】。

5）複製 DOGS 代幣的【充值地址】和【Memo/Tag識別碼】到您要提現的平臺，充值網絡是【TONCOIN】網絡。

需要特别注意的是，DOGS 代幣充值時除了填寫地址外，還必須填寫 MEMO，否則會充值不到賬。


Web 端


打開 MEXC 官網並登錄賬號，在右上角【資產】中選擇【充值】。


在充值頁面中，幣種選擇 DOGS，轉賬網絡設置為 TONCOIN。


仔細閱讀提示文字後，點擊【顯示地址和Memo】。


複製 DOGS 代幣的【充值地址】和【Memo/Tag識別碼】到您要提現的平臺，充值網絡是【TONCOIN】網絡。

需要注意的是，DOGS 代幣充值時除了填寫地址外，還必須填寫 MEMO，否則會充值不到賬


目前在 MEXC 平臺進行 DOGS 代幣現貨交易，可以享受超低手續費率，幫助您節省交易成本，助力您在交易中收穫更多利潤。與此同時，平臺還上線了多重 DOGS 相關的活動，獎勵豐厚，歡迎大家關注官方最新動態並積極參與。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

