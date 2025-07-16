1. 什麼是 Tap to Earn 點擊賺錢（Tap to Earn）是近期 GameFi 領域火熱的一種玩法，指的是用戶通過在手機上反覆點擊屏幕或按鈕賺取獎勵。由於其玩法簡單、參與門檻低、加密空投激勵吸引大量用戶參與。 Tap to Earn 特點： 玩法簡單：主要是反覆點擊屏幕或按鈕即可。 循序漸進：用戶在遊戲過程中獲得新的物品、道具、角色等，實現更高目標，解鎖更多關卡。 自動化：有些點擊遊1. 什麼是 Tap to Earn 點擊賺錢（Tap to Earn）是近期 GameFi 領域火熱的一種玩法，指的是用戶通過在手機上反覆點擊屏幕或按鈕賺取獎勵。由於其玩法簡單、參與門檻低、加密空投激勵吸引大量用戶參與。 Tap to Earn 特點： 玩法簡單：主要是反覆點擊屏幕或按鈕即可。 循序漸進：用戶在遊戲過程中獲得新的物品、道具、角色等，實現更高目標，解鎖更多關卡。 自動化：有些點擊遊
新手學院/市場洞察/熱點分析/什麼是 Tap to Earn

什麼是 Tap to Earn

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
TAP Protocol
TAP$0.323-2.71%
TONCOIN
TON$2.119+0.47%
Notcoin
NOT$0.0007661+1.29%
Sleepless AI
AI$0.06378+0.23%
Pixelverse
PIXFI$0.0001547-3.07%

1. 什麼是 Tap to Earn


點擊賺錢（Tap to Earn）是近期 GameFi 領域火熱的一種玩法，指的是用戶通過在手機上反覆點擊屏幕或按鈕賺取獎勵。由於其玩法簡單、參與門檻低、加密空投激勵吸引大量用戶參與。


Tap to Earn 特點：
  • 玩法簡單：主要是反覆點擊屏幕或按鈕即可。
  • 循序漸進：用戶在遊戲過程中獲得新的物品、道具、角色等，實現更高目標，解鎖更多關卡。
  • 自動化：有些點擊遊戲提供了自動化操作的選項。

2. Tap to Earn 起源


TON 網絡的成功和 Notcoin 遊戲的流行擴大了 Tap to Earn 類型遊戲的影響力，展示了將簡單的遊戲機制與區塊鏈相結合以吸引用戶的可行性。

Telegram 作為頭部社交應用，為 Tap to Earn 類型遊戲的增長提供了龐大的用戶基數。Notcoin 是最早採用 Tap to Earn 類型的項目之一，簡單的玩法和遊戲分配機制吸引了上千萬用戶參與。在 Notcoin 代幣 NOT 上線時，800 億枚代幣被空投給用戶，代幣市值迅速飆升超過 27 億美元。Notcoin 的成功吸引了更多的開發者和投資者進入這一領域。

3. Tap to Earn 類型遊戲運作方式


3.1 遊戲機制


點擊賺錢：用戶每次點擊即可賺取到遊戲內的貨幣。收益是保證用戶不斷進行遊戲的動力。

升級和提升：通過使用賺到的遊戲貨幣購買道具或升級自身，增加收入、減少冷卻時間等。通過類似成長機制的設計增強用戶參與感，同時獲得更高的收益。

每日任務獎勵：完成每日系統任務獲得獎勵，同時維持遊戲的活躍度。

3.2 賺取加密貨幣


賺取遊戲貨幣：通過點擊屏幕和完成如每日任務獲得遊戲內貨幣。

兌換真實代幣：用戶積累了足夠的遊戲內貨幣後，可以將其轉換為真正的加密貨幣代幣。

代幣交易：遊戲通常需鏈接用戶加密錢包，或內置加密錢包。當用戶將遊戲內貨幣兌換成真實加密貨幣後，提取代幣後可在對應的交易平臺進行交易流通，兌換成用戶想要持有的加密貨幣。

4. 熱門類型的 Tap to Earn 遊戲


4.1 Notcoin（NOT）


Notcoin 是一款基於 Telegram 的 Tap to Earn 類型遊戲，用戶通過點擊和參與社區活動來賺取 NOT 代幣。由於其簡單的機制和社區參與，它迅速流行起來。目前代幣已經上線眾多頭部交易所。

4.2 Hamster Kombat


Hamster Kombat 是一款結合了 Tap to Earn 和交易模擬的遊戲。在遊戲中，用戶扮演交易所負責人並不斷發展壯大交易所。根據官方最新消息，未來將有 60% 的總代幣供應量分配給社區。

4.3 Catizen


Catizen 是一款以貓為主題的遊戲，融合了 GameFi、AI 和元宇宙，將虛擬寵物的魅力與區塊鏈技術和人工智能的創新融為一體，帶來高度沉浸式的互動體驗。代幣目前未上線。

4.4 Pixelverse（PIXFI）


Pixelverse 在 Telegram 上構建的 Tap to Earn 類型遊戲 PixelTap， 是一款以賽博朋克像素化宇宙為背景的基於任務的戰鬥遊戲。目前其代幣也已上線眾多主流交易所。

4.5 TapSwap


類似於 Notcoin 玩法，TapSwap 允許玩家通過點擊和完成任務來賺取金幣。項目創辦者為匿名，項目處於早期階段，代幣目前未上線。

5. 如何開始參與 Tap to Earn 類型項目


目前在 Telegram 上已經存在大量的 Tap to Earn 類型項目，整體玩法類似，參與門檻低且操作簡單，只要進入對應項目的電報按照操作步驟來進行即可。由於大部分的項目都處於早期且未發幣的狀態，因此如何挑選熱度高、影響力大、潛力高的項目，需要花費時間去研究。

請務必通過項目官方渠道提供的鏈接參與遊戲，以避免受到釣魚攻擊的威脅，電報作為一個開放平臺，一直以來都是釣魚攻擊的重災區，請在參與遊戲過程中保護好個人資產安全。

除了下場參與外，通過早期的項目調研，未來參與二級市場也是一種選擇。本文中提到的 NOT、PIXFI 代幣，在 MEXC 平臺均已上線，您可以通過現貨或合約交易的方式，在二級市場交易獲利。

MEXC 交易平臺以代幣種類齊全、上幣速度快等特點受到廣大用戶的喜愛，MEXC 也在持續關注 Tap to Earn 類型項目，對於市場認可度高、項目自身質量高、用戶基數廣的項目，後續也會跟進並上線其代幣，方便用戶直接參與二級交易。除此之外，MEXC 擁有超低的交易費率，能夠幫助用戶節省交易成本，贏在起點。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金