什麼是 Tap to Earn









點擊賺錢（Tap to Earn）是近期 GameFi 領域火熱的一種玩法，指的是用戶通過在手機上反覆點擊屏幕或按鈕賺取獎勵。由於其玩法簡單、參與門檻低、加密空投激勵吸引大量用戶參與。









Tap to Earn 特點：

玩法簡單：主要是反覆點擊屏幕或按鈕即可。

循序漸進：用戶在遊戲過程中獲得新的物品、道具、角色等，實現更高目標，解鎖更多關卡。

自動化：有些點擊遊戲提供了自動化操作的選項。









TON 網絡的成功和 Notcoin 遊戲的流行擴大了 Tap to Earn 類型遊戲的影響力，展示了將簡單的遊戲機制與區塊鏈相結合以吸引用戶的可行性。





Telegram 作為頭部社交應用，為 Tap to Earn 類型遊戲的增長提供了龐大的用戶基數。Notcoin 是最早採用 Tap to Earn 類型的項目之一，簡單的玩法和遊戲分配機制吸引了上千萬用戶參與。在 Notcoin 代幣 NOT 上線時，800 億枚代幣被空投給用戶，代幣市值迅速飆升超過 27 億美元。Notcoin 的成功吸引了更多的開發者和投資者進入這一領域。













點擊賺錢：用戶每次點擊即可賺取到遊戲內的貨幣。收益是保證用戶不斷進行遊戲的動力。





升級和提升：通過使用賺到的遊戲貨幣購買道具或升級自身，增加收入、減少冷卻時間等。通過類似成長機制的設計增強用戶參與感，同時獲得更高的收益。





每日任務獎勵：完成每日系統任務獲得獎勵，同時維持遊戲的活躍度。









賺取遊戲貨幣：通過點擊屏幕和完成如每日任務獲得遊戲內貨幣。





兌換真實代幣：用戶積累了足夠的遊戲內貨幣後，可以將其轉換為真正的加密貨幣代幣。





代幣交易：遊戲通常需鏈接用戶加密錢包，或內置加密錢包。當用戶將遊戲內貨幣兌換成真實加密貨幣後，提取代幣後可在對應的交易平臺進行交易流通，兌換成用戶想要持有的加密貨幣。













Notcoin 是一款基於 Telegram 的 Tap to Earn 類型遊戲，用戶通過點擊和參與社區活動來賺取 NOT 代幣。由於其簡單的機制和社區參與，它迅速流行起來。目前代幣已經上線眾多頭部交易所。









Hamster Kombat 是一款結合了 Tap to Earn 和交易模擬的遊戲。在遊戲中，用戶扮演交易所負責人並不斷發展壯大交易所。根據官方最新消息，未來將有 60% 的總代幣供應量分配給社區。









Catizen 是一款以貓為主題的遊戲，融合了 GameFi、AI 和元宇宙，將虛擬寵物的魅力與區塊鏈技術和人工智能的創新融為一體，帶來高度沉浸式的互動體驗。代幣目前未上線。









Pixelverse 在 Telegram 上構建的 Tap to Earn 類型遊戲 PixelTap， 是一款以賽博朋克像素化宇宙為背景的基於任務的戰鬥遊戲。目前其代幣也已上線眾多主流交易所。









類似於 Notcoin 玩法，TapSwap 允許玩家通過點擊和完成任務來賺取金幣。項目創辦者為匿名，項目處於早期階段，代幣目前未上線。









目前在 Telegram 上已經存在大量的 Tap to Earn 類型項目，整體玩法類似，參與門檻低且操作簡單，只要進入對應項目的電報按照操作步驟來進行即可。由於大部分的項目都處於早期且未發幣的狀態，因此如何挑選熱度高、影響力大、潛力高的項目，需要花費時間去研究。





請務必通過項目官方渠道提供的鏈接參與遊戲，以避免受到釣魚攻擊的威脅，電報作為一個開放平臺，一直以來都是釣魚攻擊的重災區，請在參與遊戲過程中保護好個人資產安全。





除了下場參與外，通過早期的項目調研，未來參與二級市場也是一種選擇。本文中提到的 NOT、PIXFI 代幣，在 MEXC 平臺均已上線，您可以通過現貨或合約交易的方式，在二級市場交易獲利。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。