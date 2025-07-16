什麼是真實世界資產（RWA）？









RWA（Real World Assets），即真實世界的資產。加密貨幣中引起大家討論的 RWA ，指的是那些在現實世界中擁有實際價值的資產，如房產、藝術品、股票、債券等，通過區塊鏈技術進行代幣化的過程。擁有相應的代幣就意味著您在現實世界擁有這個資產的所有權，您可以在鏈上進行借貸、買賣、出租等交易行為。









加密資產和傳統金融的融合是不可避免的趨勢。作為兩者之間的橋梁，RWA在市場上的重要性與日俱增。RWA為傳統金融市場帶來了更多機會和競爭力，通過數字化真實資產，有效降低了交易成本，並提高了資產的流動性和透明度，這為世界經濟的發展注入了新的動力。









選擇資產 ：確認要將現實世界的那些資產代幣化。

定義通證規格 ：確定代幣類型、代幣標準、關鍵屬性等。

選擇區塊鏈 ：代幣化在哪條公鏈上。

接入鏈下資源 ：接入預言機獲得可靠的鏈下數據，驗證RWA通證的底層資產。

發行通證：部署智能合約，鑄造代幣。









3.1 對傳統金融：RWA 為傳統金融市場增加了更高的流動性和更低的交易成本，同時也創造了更多的投資機會。





3.2 對加密市場：RWA 為加密市場提供了更多實際資產的支持，增強了投資者的信心和市場價值。尤其對於 DeFi 而言，RWA 的數字化為其提供了更多資產類型，推動了 DeFi 市場的擴大。





3.3 對資產安全：RWA通過數字化管理和交易方式提高了資產的透明度和安全性，有效減少了欺詐和風險。





3.4 降低門檻：RWA 將資產分割成小份，降低參與門檻，覆蓋更多用戶群體，拓寬資產應用場景範圍。









4.1 合規挑戰：代幣化後需要面臨法律監管和相關監管機構的審查，這可能會限制 RWA 領域的發展速度和規模。





4.2 確權問題：持有代幣是否等於持有實物的所有權，這一確權問題在法律上依舊模糊不清，對於資產的轉移、出售、贖回等問題都可能衍生出問題。





4.3 自身風險：智能合約存在漏洞風險，另外加密世界資產有限的流動性和市場需求也是制約 RWA 發展的重要原因。









根據 CoinGecko 最新的數據顯示，目前 RWA 系列概念代幣總市值超過 77 億美元，相比去年同時期增長了 285%。









傳統老牌 DeFi 項目在 2021-2023 年之間先後入局 RWA 賽道。MarkerDAO 通過 RWA 金庫購買和投資美債；Aave 上線真實資產抵押業務；Compound 旗下新公司的基金投資於「超短期政府證券」，包括美國國債、政府機構證券和其他政府支持的工具。









TrueFi 是一個無抵押貸款協議，由鏈上信用評分驅動，最大限度地提高借款人的資本效率和貸款人的收益率。近期宣布推出 Trinity 協議並上線測試平臺，Trinity 允許用戶使用代幣化 RWA 作為抵押品獲得加密貨幣貸款。









Synthetix是去中心化的合成資產協議，用戶可以通過質押 SNX 鑄造合成資產（sUSD）Synths，不僅支持合成穩定幣還支持用合成資產追蹤外匯、股票、商品等價格。









Propy 是基於區塊鏈的房地產平臺，支持使用加密貨幣買賣房屋、以 NFT 形式買賣房屋。使用 Propy 的套件，用戶可以在一個安全且易於使用的解決方案中將從電子簽名到支付的所有交易部分都自動化。此外 Propy 引入 AI 幫助提高房地產交易效率。









對於普通用戶想要參與購買相關代幣，在交易所進行購買是最容易的方式。目前 MEXC 交易平臺已經上架了相關類型代幣的現貨和合約交易，如 PRO、SNX、TRU、MKR 等，您可以在 MEXC 平臺進行交易。





我們以 MKR 現貨交易為例，來進行操作演示說明。





打開 MEXC App，點擊首頁頂部的【搜索欄】，輸入 MKR，選擇【現貨】類型中的 MKR/USDT 交易對，進入 K 線頁面。點擊【買入】，在【市價委託】模式下輸入【數量】或者【總額】，點擊【買入 MKR】即可完成下單。





您也可以選擇【限價委託】、【限價止盈止損】或【OCO】等方式來進行 MKR 現貨購買。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。