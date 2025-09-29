什麼是 MEXC 合約風險限制？了解合約風險限制對你的交易有什麼好處？

在加密貨幣交易中，永續合約因其高槓桿性和靈活性深受交易者青睞。然而，隨着市場的波動性增加，合約交易的風險也在逐漸提升。為了保障交易者利益並維護市場穩定，MEXC 推出了合約風險限制機制，以應對極端行情下的潛在風險。 1.什麼是 MEXC 合約風險限制？ 1.1 定義與目的 MEXC合約風險限制是一項專門用於永續合約交易的動態機制，旨在應對市場異常波動和極端行情下的潛在風險。透過調整槓桿倍數、倉位限在加密貨幣交易中，永續合約因其高槓桿性和靈活性深受交易者青睞。然而，隨着市場的波動性增加，合約交易的風險也在逐漸提升。為了保障交易者利益並維護市場穩定，MEXC 推出了合約風險限制機制，以應對極端行情下的潛在風險。 1.什麼是 MEXC 合約風險限制？ 1.1 定義與目的 MEXC合約風險限制是一項專門用於永續合約交易的動態機制，旨在應對市場異常波動和極端行情下的潛在風險。透過調整槓桿倍數、倉位限
在加密貨幣交易中，永續合約因其高槓桿性和靈活性深受交易者青睞。然而，隨着市場的波動性增加，合約交易的風險也在逐漸提升。為了保障交易者利益並維護市場穩定，MEXC 推出了合約風險限制機制，以應對極端行情下的潛在風險。

1.什麼是 MEXC 合約風險限制？


1.1 定義與目的


MEXC合約風險限制是一項專門用於永續合約交易的動態機制，旨在應對市場異常波動和極端行情下的潛在風險。透過調整槓桿倍數、倉位限制和維持保證金比例，MEXC 確保了交易市場的穩定性，減少因價格劇烈波動而導致的系統性風險。

主要目的：
  • 保障市場穩定性： 防止極端行情下市場出現大規模爆倉情況。
  • 保護交易者利益： 降低高槓桿帶來的風險，幫助用戶保住倉位。
  • 優化交易環境： 確保市場公平性，避免因大戶單邊操作造成市場失衡。

合約風險限制是指為了減少潛在的交易風險和損失而建立的一系列措施。在價格波動大的交易環境下，單一使用高槓桿持有大額倉位的交易者將可能帶來巨大的穿倉損失風險。如果保險基金被耗盡，自動減倉系統可能會被觸發，從而給其他交易者帶來額外的風險。

因此 MEXC 對所有的交易帳戶使用風險限制機制，即系統採用階梯保證金的模式進行風險控制，最大持倉量受到槓桿倍數大小影響；槓桿倍數越高，最大持倉量越小。用戶可自行調整槓桿倍數，初始保證金率的算法是根據用戶調整的槓桿倍數而定。

2. 如何在 MEXC 查看不同合約的風險限制詳情


2.1 MEXC 網頁端


MEXC 官網點擊頂部【合約交易】進入合約交易頁面，選擇【風險限制】中的【查看所有合約風險限制】進入合約資訊風險限制頁面。


在合約資訊風險限制頁面上，選擇您想要查找的合約代幣名稱，切換為對應合約的風險限制資訊。如下圖展示了 BTCUSDT 永續合約的風險限制檔位。


2.2 MEXC APP端


1）在 MEXC App 首頁點擊【合約】。
2）在合約交易頁面點擊右上角的設置【…】按鈕。
3）點擊【合約資訊】。
4）切換【風險限制】頁面，選擇您想要查找的合約代幣名稱，切換為對應合約的風險限制資訊。如下圖展示了 BTC USDT 永續合約的風險限制檔位。


3. 影響風險限額檔位因素


3.1 槓桿倍數決定用戶最大持倉量上限


槓桿倍數決定了倉位上限，槓桿倍數越高，用戶可持有的最大倉位越小。如下圖所示的 ETHUSDT 永續合約的風險限制檔位共有 6 檔，不同的槓桿倍數對應不同的持倉數量。當用戶的槓桿倍數調整為 500 倍時，持倉上限約為 715,648 USDT。當用戶將槓桿倍數調整為 20 倍時，持倉上限變化為 47,709,900 USDT。


3.2 倉位大小對應不同檔位的維持保證金率


用戶維持保證金率不是根據用戶調整的槓桿倍數計算的，而是根據用戶的倉位大小計算的，這意味著維持保證金率是不受槓桿倍數影響。

如上圖 ETHUSDT 永續合約的風險限制檔位顯示，倉位數量越大，維持保證金率越高。如果您的持倉量在 0 USDT ～ 715,648USDT 範圍內，對應的維持保證金率為 0.7%，當您持倉量增大達到 19,083,960 USDT～47,709,900 USDT 這一區間，對應的維持保證金率為 2%。

需要注意的是，MEXC 會根據市場行情的變化，及時調整不同合約交易對可使用的最大槓桿倍數以及不同槓桿倍數下的最大持倉量限制，請您隨時關注 MEXC 的最新公告

維持保證金會直接影響強平價格，當倉位的保證金餘額小於維持保證金時倉位會被強平或減倉。因此強烈建議用戶注意自己倉位的保證金餘額水平，避免出現強平情況。

請注意，在異常價格波動和極端市場行情下，系統會採取額外的措施來維護市場穩定，包括但不限於：調整最高槓桿倍數、調整不同檔位的倉位限制、調整不同檔位的維持保證金比率等。

4.MEXC 合約風險限制的核心功能


針對極端市場波動，MEXC 的風險限制機制主要透過以下三大措施進行調控：

4.1 調整最高槓桿倍數


在市場異常波動的情況下，MEXC 可能會動態調整可用的最大槓桿倍數。例如：

  • 在市場穩定時，交易者可能使用高達 125 倍槓桿的合約。
  • 在市場波動劇烈時，系統可能將槓桿調整至 50 倍或更低，以減少爆倉風險。

這種機制的好處在於，它不僅能夠降低高槓桿交易中出現強制平倉的概率，還能幫助交易者在高風險環境下有效控制虧損，從而增強整體資金安全性與風險管理能力。

4.2 調整不同檔位的倉位限制


MEXC 根據用戶的倉位大小實行分檔位的倉位限制，防止市場被單一大額倉位影響。例如：

  • 較高槓桿倍數下，倉位限制通常較小。
  • 較低槓桿倍數下，允許的倉位限制較大。

這樣，既能防止單一用戶持有過大倉位而擾亂市場秩序，又能在整體層面上有效控制市場流動性風險，從而維持交易環境的穩定與公平。

4.3 調整不同檔位的維持保證金比率


維持保證金比率是指用戶持倉時需要保留的最低保證金比例。MEXC 會在極端行情下調整這一比率：

  • 平穩市場： 維持保證金比率較低，用戶可以保留更多可用資金。
  • 劇烈波動市場： 維持保證金比率上調，確保用戶在波動中有足夠的資金維持倉位。

此操作既能提高用戶爆倉的門檻，減少強制平倉風險，又能確保市場整體資金充足，避免因資金不足引發的流動性危機，從而維護交易市場的穩定性。

5.為什麼風險限制對交易者至關重要？


MEXC 的風險限制機制不僅是保障市場穩定的重要工具，同時對交易者也有重要意義。以下是它對交易者的實際好處：

  • 降低爆倉風險：高槓桿交易固然可以放大收益，但同樣也會放大虧損。風險限制透過動態調整槓桿和保證金比例，有效降低了交易者因市場劇烈波動而爆倉的可能性。
  • 優化資金管理：風險限制機制幫助交易者更好地管理倉位和保證金，讓用戶能夠根據市場情況靈活調整交易策略，而不是盲目操作。例如，當槓桿被限制時，交易者需要投入更多保證金，這迫使他們在交易前進行更深思熟慮的資金規劃。
  • 提升交易安全感：市場波動劇烈時，交易者往往感到恐慌，而風險限制機制提供了額外的保護措施，減少了因價格異常波動造成的恐慌性平倉。
  • 提高市場公平性：風險限制對於大額交易者和普通用戶一視同仁，防止單一大戶對市場價格造成不公平的影響，從而保障了市場的健康發展。

6.如何利用風險限制優化交易策略？


充分了解 MEXC 的風險限制機制後，交易者可以採取以下策略優化自身交易：

使用合理的槓桿倍數：在高波動市場中，儘量選擇較低的槓桿倍數以降低風險。即使系統允許高槓桿，也應根據自身承受能力選擇適當的倍數。

控制倉位大小：避免重倉操作，尤其是在市場波動較大的情況下。根據風險限制設置合理的倉位，確保有足夠的資金應對可能的追加保證金需求。

設置止損和止盈：在每次開倉前，明確設置止損點位，以減少不可控虧損；同時設置合理的止盈目標，確保利潤及時鎖定。

關注市場公告：MEXC 會透過公告實時更新風險限制調整資訊。投資者需密切關注這些動態，以便及時調整策略。

7.總結


MEXC 的合約風險限制機制是一項關鍵的市場保護措施，能夠在極端行情下保障交易者的資金安全，同時維護市場的穩定性。透過動態調整槓桿倍數、倉位限制和維持保證金比率，MEXC 幫助交易者在高風險市場中獲得更安全的交易體驗。

對於交易者而言，了解並利用這一機制，不僅能降低交易風險，還能優化資金管理，提高長期盈利能力。在參與合約交易之前，建議交易者詳細研究相關規則，並結合自身風險承受能力制定合理的交易計劃。

