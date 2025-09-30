一文讀懂穿倉機制與防範路徑：從原理到實操





槓桿是一把雙面刃，如果應用得當，它能放大收益，達到以小搏大的效果；但如果風險把控失當，則也可能導致穿倉，瞬間清空本金甚至背負債務，讓交易者在下一輪市場時機來臨時，直接喪失上牌桌的機會。透過正確的風控方法和交易策略，交易者便能在享受槓桿收益的同時，將穿倉風險控制在可承受範圍內。









穿倉，是指槓桿交易中帳戶虧損超過保證金，導致餘額為負。例如，以 1,000 USDT 保證金、10 倍槓桿控制 10,000 USDT 頭寸，若市場逆向波動（如看跌開空卻遇市場上漲），虧損迅速累積。一旦虧損超過保證金，如虧損 1,200 USDT，帳戶餘額轉為 -200 USDT，這部分負值即為穿倉金額，需向平台償還。雖然部分平台了設立保險金機制，提供負餘額保護，自動清零負值或透過保險基金抵扣，但在極端波動下，它往往無法完全抵禦損失。









穿倉往往是多個成因疊加的結果，核心是風險控制不當。以下是穿倉的幾個主要原因。









高槓桿是穿倉風險的擴大機。在高波動的加密市場中，高倍槓桿意味著僅需極小幅度的不利波動就接近清算。例如，以 1 萬 USDT 保證金、100 倍槓桿控制 100 萬 USDT 頭寸，市場僅下跌 1%，則虧損 100 萬 × 1% = 1 萬 USDT，耗盡保證金；若波動過快，如突發黑天鵝事件、利空訊息，來不及平倉便直接穿倉。









情緒化決策常使投資人忽略止損，抱著「價格會反彈」的僥倖心理繼續持倉。例如，以 10 倍槓桿持有某山寨幣多頭倉位，保證金 1 萬 USDT，價格下跌 8%，虧損 80% 保證金。若未設止損，價格突然快速下跌 3%，虧損達 1.1 萬 USDT，耗盡保證金並穿倉 1,000 USDT。若設定止損線，如入場價下方 5%，可將虧損控制在 50% 以內，減少穿倉風險。









突發事件，如戰爭爆發、全球性災害（如疫情）、市場黑天鵝（如 Luna 暴雷）等外部因素引發價格劇烈波動，帳戶來不及平倉。這種波動可能瞬間放大虧損，即便設定了止損訂單，也可能因價格突然快速下跌導致實際平倉價遠低於預期，從而讓帳戶直接穿倉。例如，2025 年 4 月，川普政府突然宣布對全球主要經濟體徵收高關稅，引發市場恐慌。作為風險資產，比特幣價格在數小時內暴跌約 5%，從約 $87,000 高點跌至 $82,000。許多槓桿帳戶因來不及平倉，瞬間清零保證金。









低流動性市場中，如小型交易所或新興山寨幣，買賣盤稀薄，導致訂單無法及時成交，放大虧損。例如，在一個小型交易所交易低流動性幣種，價格突然下跌 10%，止損訂單因無對手盤延遲執行，成交價可能遠超預期，導致帳戶虧損超過可用保證金，從而出現穿倉。相較之下，高流動性幣對（如 BTC/USDT）在頭部交易所通常即時成交，此類風險較低。









平台風險也可能導致穿倉。例如，訂單撮合延遲或滑點過大時，平倉指令無法在設定價位及時成交；高峰期負載過高，伺服器宕機或撮合演算法異常，強制平倉機制失效；甚至一些不正規平台故意操縱撮合邏輯或強平規則，從而放大用戶虧損。









要防範穿倉風險，應從多個層面建構體式的風險管理體系 。以下五大核心策略可有效降低極端行情下爆倉甚至穿倉的可能性。









謹慎選擇槓桿倍數，切忌盲目追求高槓桿效益。過高的槓桿會極大壓縮保證金的安全空間，行情稍有不利波動就可能觸發強平。10 倍槓桿意味著 10% 的反向波動就可能導致爆倉，而 3–5 倍槓桿則能提供更大的容錯空間。

建議新手控制在 5 倍以內，有經驗者也盡量不超過 20 倍。

下單前使用平台的強平價格計算器，明確自己倉位的風險區間，避免「不知道自己會在哪個點爆倉」的盲目操作。









止損 ：建議將止損價位與預估強平價保持合理距離，不要貼得過近 。例如，止損價可設定在預期強平價之上約 1～2 個波動單位，留出緩衝空間，避免因為短暫劇烈波動而「被插針」爆倉。例如多倉的強平價在 $115,000，可以把止損設在 $117,000。

止盈 ：同樣需要事先設定目標，確保每筆交易的獲利預期遠高於潛在虧損，建議風險回報比至少 1:2。例如預期最大虧損 $500，目標獲利就應 ≥ $1,000。

移動止損：獲利後逐步上移止損線，既鎖定部分利潤，又能繼續博取趨勢行情。





市場中最慘烈的穿倉，往往不是因為行情多麼極端，而是因為交易者不肯止損，導致虧損不斷累積，最終觸發強平而造成更大損失。









做好資金管理，避免孤注一擲式下重手押注，這是防止穿倉的另一個關鍵。切勿將全部帳戶資金投入高風險倉位中，應確保一定比例的資金作為預備保證金留存在帳戶內，以備不時之需。





單筆最大虧損： 最好控制在帳戶總資金的 1–2%。例如帳戶 1 萬 USDT，每筆最大虧損不超過 200 USDT。

保證金佔比 ：倉位佔用資金不要超過總本金的 80%，並且始終預留流動資金應對波動。

隔夜倉位 ：持倉時間越長，不確定性越大。市場流動性較低時或重大訊息發布前，最好提高保證金冗餘。

了解聯合保證金機制：例如 MEXC 剛推出的聯合保證金機制，幫助用戶在極端行情下降低穿倉機率。一方面實現多元資產共享保證金池，例如 BTC、ETH、USDT、USDC 等 14 種主流資產都可作為保證金。另一方面，不同倉位間的盈虧可以自動抵消，避免資金切割。





合理的保證金分配能讓帳戶有「緩衝墊」，即便市場出現短時劇烈波動也不至於立刻耗盡所有資金。這種資金管理上的穩健佈局，正是避免穿倉的基礎防線。









不要把所有籌碼壓在一個方向或一個幣種上，實踐中，可從以下幾方面分散風險敞口：

多品種配置 ：同時交易不同類別或相關性低的資產，如將倉位分散在主流幣（BTC、ETH）和不同賽道的山寨幣（DeFi、AI 等）上，而非全集中於某一個幣種。

多方向對沖 ：考慮在倉位中引入對沖元素，例如主要做多倉位的同時，以小部分倉位做空或持有一定反向頭寸。當單邊行情對主倉位不利時，對沖倉位的獲利可部分彌補損失，從而避免帳戶淨值急劇縮水。

多周期組合：將倉位分成不同交易週期的策略，一部分做短線波段，另一部分佈局中長線趨勢。 短線策略可及時止損止盈以控制單次風險，中長線倉位承受短期波動，在大趨勢中獲利。如此組合可避免頻繁重倉博弈，且不會錯過長期行情，從容控制整體風險水準。





對許多新手來說，穿倉不是因為一次判斷失誤，而是因為所有倉位同時暴露在同一風險下，導致虧損集中放大。









行情變化瞬息萬變，唯有持續監控市場，才能主動應對，實現「早識別、早預警、早處置」，有效降低被動風險。

預警提醒 ：在交易所或 TradingView 設定關鍵價格預警，及時收到提示。當市場價格接近你的止損位、預設警戒線或保證金不足門檻時，第一時間收到通知 。

關註消息面：重大宏觀新聞、監管事件，往往是行情劇震的導火線。









穿倉並非無法防範，往往是因為忽視風控所造成。





透過科學運用槓桿、嚴格執行止損止盈、合理調配保證金、分散風險敞口並輔以即時預警機制，完全可以將穿倉的機率降至最低。老話常說：「市場機會永遠有，但虧完本金就什麼也抓不住了。」在幣圈，短期暴利的故事很多，但真正能長期獲利的交易者，靠的不是運氣，而是風控。市場機會永遠存在，但本金只有一次。



