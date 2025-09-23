MEXC DEX+ 功能詳解





















1）即連即用，自由交易：無需繁瑣的註冊流程和 KYC 認證，一鍵連接錢包即可開啟鏈上交易之旅。





2）鏈上透明，安全可查：所有交易記錄永久存儲在區塊鏈上，數據公開透明，每筆交易都可追溯驗證。





3）智能追蹤，精準捕獲：整合 Smart Money 大戶動向監控和 X（Twitter）社區熱度分析，多維度洞察市場信號，助你提前布局潛力項目。













Smart Money 代表鏈上的「聰明錢」，即那些高勝率大戶和專業玩家的錢包地址。他們往往能提前捕捉市場機會，其交易動向是判斷代幣潛力的重要信號。













1）實時追蹤巨鯨動向：監控高勝率地址的最新交易記錄，包括交易歷史、持倉分布、交易頻次、盈虧數據等信息。

2）資金流向深度分析：智能識別哪些代幣正在被 Smart Money 集中建倉或拋售，幫你發現潛在的價值窪地或風險信號。

3）多維度市場洞察：Signal 展示近期大戶操作記錄；FOMO 聚焦短期爆發熱點，捕捉交易機會。









當您發現多個高勝率地址同步建倉某代幣時，這是一個值得關注的積極信號。需要注意的是，成功的交易需要多維度數據參考，建議您將 Smart Money 動向與社區情緒、技術分析相結合，最終形成自己的判斷，才能在鏈上交易中穩健獲利。













Signal 通常展示近期大戶操作記錄。包括：

近期大額買入/賣出記錄。

特定代幣的活躍交易情況。

大戶之間的資金流動。













新手可以觀察哪些幣近期被頻繁操作，作為市場正在關注什麼的參考。













FOMO（Fear Of Missing Out）即「害怕錯過」心理。FOMO CALL 頁面專門追蹤鏈上正在爆發的熱點，即那些交易量激增、價格垂直拉升、市場情緒沸騰的代幣，幫您第一時間發現短線暴漲機會。













它能提醒您哪些代幣正快速升溫。適合想追蹤短期熱點的用戶。









1）追高接盤風險：FOMO 情緒驅動的代幣往往已經歷大幅上漲，此時入場極易成為最後的接盤俠，面臨價格斷崖式回調的損失。





2）泡沫破裂陷阱：許多 FOMO 項目僅是資金短期炒作的產物，缺乏實際應用場景和價值支撐，一旦熱度消退便會迅速歸零。





3）風控策略建議：參與 FOMO 交易務必設置嚴格止損線，控制單筆倉位在總資產的一定百分比。













X Tracker 用來追蹤加密代幣在 X（Twitter） 上的討論熱度，幫助用戶快速發現哪些代幣正受到社區關注。













當前被最多人討論的代幣。

熱門項目的相關推文。

潛在的新話題幣種。









不一定。社區熱度往往意味着價格波動加大，可能帶來機會，但也存在炒作或短期暴漲暴跌的風險。













Tide 頁面是專業鏈上玩家用於監控 pump，bonk 等主流發射平台的代幣動態，在上面您可以看到：

最近 pump 平台上新創建的代幣

pump 平台上即將打滿的代幣

pump 平台上已經上線的代幣













新手可以在 Tide 頁面快速找到自己感興趣的代幣，然後使用【買入】功能快速一鍵購買代幣。

















確認代幣合約地址，避免買到仿冒幣或貔貅幣。

設置合理滑點，避免因流動性不足導致價格異常成交。

控制倉位，尤其在追熱點（FOMO）時，避免資金過度集中。









您可以使用常見的 Web3 錢包（如 MetaMask 等），點擊【連接錢包】後充值資產到 DEX+ 即可開始鏈上百倍之旅。





















準備一個加密錢包並充值少量主流幣。

1）打開 MEXC DEX+ 並連接錢包。

2）先瀏覽 Smart Money / Twitter Tracker，觀察市場熱點。

3）小額嘗試交易，熟悉流程。

4）建立風險管理意識，避免一次投入過大資金。









請您從以下方面進行綜合考慮：

1）是否被大戶（Smart Money）持續買入？

2）是否在 Twitter 社區保持熱度？

3）項目本身是否有真實應用或技術亮點？

4）交易量和流動性是否足夠？







