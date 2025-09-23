1. MEXC DEX+ 基本介紹 1.1 什麼是 MEXC DEX+？ MEXC DEX+ 是一個去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，為用戶提供最優交易路徑，降低滑點並優化交易成本。作為 MEXC 最新推出的去中心化交易解決方案，DEX+ 支援超過 10,000 種鏈上資產交易，確保用戶始終以最佳價格成交，帶來順暢的 DEX 交易體驗。 1.2 使用 MEXC1. MEXC DEX+ 基本介紹 1.1 什麼是 MEXC DEX+？ MEXC DEX+ 是一個去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，為用戶提供最優交易路徑，降低滑點並優化交易成本。作為 MEXC 最新推出的去中心化交易解決方案，DEX+ 支援超過 10,000 種鏈上資產交易，確保用戶始終以最佳價格成交，帶來順暢的 DEX 交易體驗。 1.2 使用 MEXC
MEXC DEX+ 功能詳解

1. MEXC DEX+ 基本介紹


1.1 什麼是 MEXC DEX+？


MEXC DEX+ 是一個去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，為用戶提供最優交易路徑，降低滑點並優化交易成本。作為 MEXC 最新推出的去中心化交易解決方案，DEX+ 支援超過 10,000 種鏈上資產交易，確保用戶始終以最佳價格成交，帶來順暢的 DEX 交易體驗。

1.2 使用 MEXC DEX+ 有什麼優勢？


1）即連即用，自由交易：無需繁瑣的註冊流程和 KYC 認證，一鍵連接錢包即可開啟鏈上交易之旅。

2）鏈上透明，安全可查：所有交易記錄永久存儲在區塊鏈上，數據公開透明，每筆交易都可追溯驗證。

3）智能追蹤，精準捕獲：整合 Smart Money 大戶動向監控和 X（Twitter）社區熱度分析，多維度洞察市場信號，助你提前布局潛力項目。

2. Smart Money Tracker


2.1 什麼是 Smart Money？


Smart Money 代表鏈上的「聰明錢」，即那些高勝率大戶和專業玩家的錢包地址。他們往往能提前捕捉市場機會，其交易動向是判斷代幣潛力的重要信號。


2.2 Smart Money Tracker 有什麼功能？


1）實時追蹤巨鯨動向：監控高勝率地址的最新交易記錄，包括交易歷史、持倉分布、交易頻次、盈虧數據等信息。
2）資金流向深度分析：智能識別哪些代幣正在被 Smart Money 集中建倉或拋售，幫你發現潛在的價值窪地或風險信號。
3）多維度市場洞察：Signal 展示近期大戶操作記錄；FOMO 聚焦短期爆發熱點，捕捉交易機會。

2.3 如何利用 Smart Money Tracker 做決策？


當您發現多個高勝率地址同步建倉某代幣時，這是一個值得關注的積極信號。需要注意的是，成功的交易需要多維度數據參考，建議您將 Smart Money 動向與社區情緒、技術分析相結合，最終形成自己的判斷，才能在鏈上交易中穩健獲利。

3. Signal


3.1 Signal 頁面顯示什麼？


Signal 通常展示近期大戶操作記錄。包括：
  • 近期大額買入/賣出記錄。
  • 特定代幣的活躍交易情況。
  • 大戶之間的資金流動。


3.2 我該如何使用 Signal？


新手可以觀察哪些幣近期被頻繁操作，作為市場正在關注什麼的參考。

4. FOMO CALL


4.1 FOMO 是什麼意思？


FOMO（Fear Of Missing Out）即「害怕錯過」心理。FOMO CALL 頁面專門追蹤鏈上正在爆發的熱點，即那些交易量激增、價格垂直拉升、市場情緒沸騰的代幣，幫您第一時間發現短線暴漲機會。


4.2 FOMO Call 能幫助我什麼？


它能提醒您哪些代幣正快速升溫。適合想追蹤短期熱點的用戶。

4.3 使用 FOMO Call 有什麼風險？


1）追高接盤風險：FOMO 情緒驅動的代幣往往已經歷大幅上漲，此時入場極易成為最後的接盤俠，面臨價格斷崖式回調的損失。

2）泡沫破裂陷阱：許多 FOMO 項目僅是資金短期炒作的產物，缺乏實際應用場景和價值支撐，一旦熱度消退便會迅速歸零。

3）風控策略建議：參與 FOMO 交易務必設置嚴格止損線，控制單筆倉位在總資產的一定百分比。

5. X Tracker


5.1 X Tracker 是什麼？


X Tracker 用來追蹤加密代幣在 X（Twitter） 上的討論熱度，幫助用戶快速發現哪些代幣正受到社區關注。


5.2 我能通過 X Tracker 找到什麼？


  • 當前被最多人討論的代幣。
  • 熱門項目的相關推文。
  • 潛在的新話題幣種。

5.3 X（Twitter ）熱度是否等於投資機會？


不一定。社區熱度往往意味着價格波動加大，可能帶來機會，但也存在炒作或短期暴漲暴跌的風險。

6. Tide


6.1 Tide 頁面顯示什麼？


Tide 頁面是專業鏈上玩家用於監控 pump，bonk 等主流發射平台的代幣動態，在上面您可以看到：
  • 最近 pump 平台上新創建的代幣
  • pump 平台上即將打滿的代幣
  • pump 平台上已經上線的代幣


6.2 我該如何使用 Tide？


新手可以在 Tide 頁面快速找到自己感興趣的代幣，然後使用【買入】功能快速一鍵購買代幣。


7. 安全與風險


7.1 在 DEX+ 交易要注意什麼？


  • 確認代幣合約地址，避免買到仿冒幣或貔貅幣。
  • 設置合理滑點，避免因流動性不足導致價格異常成交。
  • 控制倉位，尤其在追熱點（FOMO）時，避免資金過度集中。

7.2 如何使用錢包連接 DEX+？


您可以使用常見的 Web3 錢包（如 MetaMask 等），點擊【連接錢包】後充值資產到 DEX+ 即可開始鏈上百倍之旅。

更多關於錢包連接 MEXC DEX+ 的內容，您可以閱讀《如何使用外部錢包連接綁定 MEXC DEX+ 帳戶》。


8. 給新手的建議


8.1 我是完全的新手，該怎麼開始？


準備一個加密錢包並充值少量主流幣。
1）打開 MEXC DEX+ 並連接錢包。
2）先瀏覽 Smart Money / Twitter Tracker，觀察市場熱點。
3）小額嘗試交易，熟悉流程。
4）建立風險管理意識，避免一次投入過大資金。

8.2 如何判斷一個幣值得關注？


請您從以下方面進行綜合考慮：
1）是否被大戶（Smart Money）持續買入？
2）是否在 Twitter 社區保持熱度？
3）項目本身是否有真實應用或技術亮點？
4）交易量和流動性是否足夠？

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

閃兌限價功能允許用戶在預設價格下進行資產兌換。當市場價格達到或優於您設定的限價時，系統將自動執行交易，讓您在波動的市場中以理想價格完成兌換。關於 MEXC 閃兌交易，您可以閱讀《什麼是 MEXC 閃兌交易》了解更多詳情。1. 如何使用 MEXC 閃兌限價交易1.1 Web第 1 步：進入閃兌限價頁面開啟並登入 MEXC 官網首頁，在頂部導覽列【現貨交易】中選擇【閃兌】，點選【限價】進入閃兌限價頁面

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

