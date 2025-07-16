現貨限價委託是您在MEXC現貨交易市場上下達的一種訂單類型：它要求在特定的價格或更好的價格上買入或賣出一定數量的資產。而設置止盈和止損點是在下達這種訂單時，同時設定了兩個價格觸發條件，以便在達到一定利潤或防止過大虧損時自動執行相應的交易操作。 1. 限價單止盈/止損的定義 限價單止盈/止損功能是指：在下達限價單（即以特定價格進行買入或賣出）的同時，設定一個止盈價格和/或止損價格。這兩個價格是預先設現貨限價委託是您在MEXC現貨交易市場上下達的一種訂單類型：它要求在特定的價格或更好的價格上買入或賣出一定數量的資產。而設置止盈和止損點是在下達這種訂單時，同時設定了兩個價格觸發條件，以便在達到一定利潤或防止過大虧損時自動執行相應的交易操作。 1. 限價單止盈/止損的定義 限價單止盈/止損功能是指：在下達限價單（即以特定價格進行買入或賣出）的同時，設定一個止盈價格和/或止損價格。這兩個價格是預先設
如何使用（限價單）止盈/止損功能？

現貨限價委託是您在MEXC現貨交易市場上下達的一種訂單類型：它要求在特定的價格或更好的價格上買入或賣出一定數量的資產。而設置止盈和止損點是在下達這種訂單時，同時設定了兩個價格觸發條件，以便在達到一定利潤或防止過大虧損時自動執行相應的交易操作。

1. 限價單止盈/止損的定義


限價單止盈/止損功能是指：在下達限價單（即以特定價格進行買入或賣出）的同時，設定一個止盈價格和/或止損價格。這兩個價格是預先設定的價位，用來觸發交易系統在達到這些價位時自動執行特定的操作。

2. 生效條件


2.1 限價單方向：買入數字貨幣


  • 限價買單全部成交後，才能觸發該限價單止盈止損功能；

  • 在買入方向下使用止盈/止損功能，相當於低價買入一定數量的資產，再高價賣出同等數量的資產，最終實現計價幣數量的增加；

  • 您可以在設置限價單時，同時完成對止盈/止損功能的（賣單）設置。

  • 您的止盈/止損功能中，有且僅有一個賣單被觸發，另一個賣單將被撤銷。

2.2 限價單方向：賣出數字貨幣


  • 限價賣單全部成交後，才能觸發該限價單止盈止損功能；

  • 在賣出方向下使用止盈/止損功能，相當於賣出持有的資產後，再花費同樣金額低價買入資產，最終實現資產數量的增加；

  • 您可以在設置限價單時，同時完成對止盈止損功能的（買單）設置。

  • 您的止盈/止損功能中，有且僅有一個買單被觸發，另一個買單將被撤銷。

2.3 使用範例（以MX代幣為例）


2.3.1 買入MX


如果您持有 50 USDT，期望當MX價格漲至高點獲得更多USDT，此時，您可以：

（1） 設置限價委託


  • 設置您期待【買入價】和【買入量】：比如，5 USDT/MX和 10 個MX；

【溫馨提示】

完成設置後：

  • 若您沒有點擊【買入】/【賣出】按鈕，【限價】單則處於未生成狀態；

  • 您務必在完成【止盈價】/【止損價】後，點擊【買入】/【賣出】按鈕：【限價】委託方可生成，且處於待成交狀態；


（2） 使用（限價單）止盈功能


此時，您需要設置一個止盈價格：

  • 止盈（賣單）價：如果MX代幣價格未來會上漲，您可以在MX價格高點賣出MX；在此場景下，您可以設置 10 USDT/MX；


  • 當 1 MX = 5 USDT 時， 買入 10 個 MX，付出 50 USDT；

  • 當 1 MX = 10 USDT 時，賣出 10 個 MX，獲得100 USDT；

  • 此時，預計盈虧是：

100 USDT - 50 USDT = 50 USDT（+100%）

（3） 使用（限價單）止損功能


此時，您需要設置一個止損價格：


  • 止損（賣單）價：如果MX代幣價格未來會下跌，您可以在MX價格低點賣出MX；在此場景下，您可以設置 3 USDT/MX；：

  • 當 1 MX = 5 USDT 時， 買入 10 個 MX，付出 50 USDT；

  • 當 1 MX = 3 USDT 時，賣出 10 個 MX，獲得30 USDT；

  • 此時，預計盈虧是：

30 USDT - 50 USDT = -20 USDT（-100%）

2.3.2 賣出MX


如果您持有 100 個MX，期望當MX價格低點購回更多MX，此時，您可以：

（1） 設置限價委託


  • 設置您期待【賣出價】和【賣出量】：比如，10 USDT/MX和 10 個MX；

【溫馨提示】

完成設置後：

  • 若您沒有點擊【買入】/【賣出】按鈕，【限價】單則處於未生成狀態；

  • 您務必在完成【止盈價】/【止損價】後，點擊【買入】/【賣出】按鈕：【限價】委託方可生成，且處於待成交狀態；


2） 使用（限價單）止盈功能


此時，您需要設置一個止盈價格：

  • 止盈（買單）價：如果MX代幣價格未來會下跌，您可以在MX價格低點購回MX；在此場景下，您可以設置5 USDT/MX；


  • 當 1 MX = 10 USDT 時， 賣出 10 個 MX，獲得100 USDT；

  • 當 1 MX = 5 USDT 時，100 USDT 可以買入 20 個 MX；

  • 此時，預計盈虧是：

20 MX - 10 MX = 10 MX（+100%）

（3） 使用（限價單）止損功能


此時，您需要設置一個止損價格：

  • 止損（買單）價：如果MX代幣價格未來會上漲，您可以在MX價格高點購回MX；在此場景下，您可以設置 20 USDT/MX；


  • 當 1 MX = 10 USDT 時， 賣出 10 個 MX，獲得100 USDT；

  • 當 1 MX = 20 USDT 時，100 USDT 可以買入 5 個 MX；

  • 此時，預計盈虧是：

5 MX - 10 MX = -5 MX（-50%）

2.4 （限價單）止盈/止損功能 vs 限價止盈止損單


（1） 交易行為


  • （限價單）止盈/止損功能包含兩個交易行為：先買後賣（限價單是買單，止盈/止損對應的訂單即為賣單）；先賣後買（限價單是賣單，止盈/止損對應的訂單即為買單）；

  • 限價止盈/止損單只包含一個交易行為：同一個限價單下的止盈/止損單只包含一個交易行為：買或賣

（2） 適用性


  • （限價單）止盈/止損功能適用於複雜的交易系統：

比如，通過該功能可以完成對某以數字資產高拋低吸的交易行為，類似“做空”數字資產；

  • 限價止盈/止損單適用於相對簡單的交易系統；

比如，通過設置該功能完成適合您的單一買單或買單。

3. 操作路徑（以MX代幣為例）


3.1 MEXC 主站


（1）進入MEXC主站

（2）進入MEXC現貨交易界面；

（3）設置【限價】相關參數；


（4）設置止盈/止損相關參數。


3.2 溫馨提示


  • 止盈、止損點有效的觸發條件是：對應的限價單完全成交。當限價單部分成交時，即使到達設置的止盈觸發價格或止損觸發價格，止盈、止損功能也不會生效；

  • 限價單是買時，若設置了止盈、止損點，則限價單完全成交後，系統會使用限價單的成交數量作為止盈、止損的訂單數量；

  • 限價單是賣時，若設置了止盈、止損點，則限價單完全成交後，系統會使用限價單的成交金額作為止盈、止損的訂單金額；

  • 到達指定價格，止盈、止損點可能失效的原因：

a. 生成止盈止損單時，用戶賬戶餘額不足，導致止盈止損單生成失敗；

b. 預生成的止盈止損單的訂單金額未滿足平臺下單金額限制，導致止盈止損單生成失敗；

  • 在不同的操作系統中，教程和指南可能會有一些差異，請以您實際的操作系統為準。

4. 總結


限價單止盈/止損功能可以幫助您在現貨交易的雙邊行情中實現盈利和止損。在具體操作中，您可以設置預先指定的價格水平：即止盈和止損價格來完成。在實際交易中，當您的限價委託成交後，止盈價格或止損價格會根據市場情況完成觸發。

風險提示：限價單設置止盈/止損點的優勢在於能夠幫助投資者實現風險控製和自動化交易，但劣勢在於可能因為市場劇烈波動而導致條件單未能按預期執行。在使用該功能時，需要密切關註市場波動和風險，並確保您的交易策略符合投資目標和風險承受能力。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

