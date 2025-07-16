



在MEXC進行現貨交易時，您的訂單可能會遇到以下問題，其解決方法如下：





若您的訂單處於待處理狀態，通常是由於以下兩個原因：





①最新價格未達到您的限價





②由於價格在短時間內快速波動，沒有足夠多的交易對手來匹配您的訂單。需要注意的是，訂單簿上的訂單按價格優先，時間優先的原則進行。您的訂單前面可能還有其他訂單。









①前往【當前委託】查看您的訂單價格，並查看其是否已與交易對手訂單匹配。









②若您希望訂單能夠快速成交，可以考慮修改委託價格，以更具競爭力的價格提交一筆新訂單。





③您也可以使用市價委託。









若您遇到了無法取消訂單或資金未到賬等技術問題，需要尋求進一步幫助，請聯繫【在線客服】並提供反饋。



