



比特幣銘文是指使用 Ordinals 協議將內容寫入 satoshi 進行銘刻。寫入的信息可以是文字，圖片，視頻和音頻等。





常見的比特幣銘文主要分為兩類：基於文本的銘文和基於圖像的銘文，即大家口中常說的 BRC-20 代幣和比特幣 NFT。













上一輪牛市中 NFT 的爆發讓一些開發者開始思考，如何在比特幣網絡上也能夠發行 NFT。由於比特幣網絡不支持智能合約，因此無法直接發行 NFT。





2022 年年底比特幣網絡開發者 Casey 在比特幣主網上推出了 NFT 協議 Ordinals，協議引入了序數（Ordinals）和銘文（Inscriptions）的概念。Ordinals 協議讓比特幣網絡具備發行 NFT 的邏輯是將 NFT 刻在比特幣的最小單位聰（satoshi）上，並為每個聰分配一個唯一的序列號（Ordinals），將其與圖片、文字、視頻等信息連接起來，實現不可替代的 NFT。





Ordinals 協議的出現引起了市場的關注，一些舊的 NFT 協議也嘗試在比特幣網絡上發行新的項目，其中最出名的要數無聊猿團隊 Yuga Labs 在比特幣網絡上發行的新項目 TwelveFold 。









在 Ordinals 協議基礎上，開發者 Domo 提出了 BRC-20 標準，用於在比特幣網絡上發行同質化代幣。ORDI 是首個發行在比特幣區塊鏈上的 BRC-20 代幣，總供應量為 2100 萬枚。





BRC-20 標準在市場迅速爆火，帶動了一批 BRC-20 代幣的出現。近日眾多頭部交易所先後上線 BRC-20 代幣，進一步推動了整個市場的火熱。









仿照 Ordinals 協議，Genius 聯合創始人 Tom Lehman 提出了以太坊銘文協議 Ethscriptions ，希望能夠降低 NFT 的鑄造成本，進一步推動 NFT 的發展。





事與願違，這種想法並沒有得到社區和眾多 NFT 項目的支持。但是類似 BRC20 代幣的玩法在以太坊上得到了延續。ETHS 是 Ethscriptions 協議第一個代幣。









雖然 Ordinals 協議被廣泛應用，但依然存在著缺點。針對 Ordinals 協議的缺點，先後出現了 Atomicals、Runes & Pipe、Taproot Assets 等協議。圍繞這些協議也出現了一些早期項目，在這一波行情中獲得一些市場關注和追逐。









2.1 非同質化：有人銘刻後，後來者無法銘刻，每一個都是獨一無二的。





2.2 相對公平：所有人都可以參與，沒有提前預留。這也是銘文受到大家追捧的重要原因。





2.3 先到先得：支付的手續費越高，越會被優先處理。比特幣礦工打包邏輯是優先打包手續費高的交易。





2.4 數量有限：銘文鑄造時可限定數量，後期無法更改。





2.5 不可篡改：比特幣銘文是直接保存在比特幣網絡上，而非 IPFS 等存儲空間。









隨著比特幣銘文的市場熱度走高，對於其爭論一直未停止過。





支持者認為銘文的出現一方面增加了比特幣礦工的交易費用，另一方面維護了整個比特幣網絡的安全性。Brc-20 系列代幣今年引起幾次市場熱度，都伴隨著比特幣網絡費用的飆升，這代表著比特幣礦工收益增加。同時礦工收益的增加會吸引更多礦工入場，有助於維護比特幣網絡安全。





反對者認為銘文帶來了大量的垃圾數據，造成了對比特幣網絡的「攻擊」，同時依賴索引器的中心化記賬方式可能帶來的巨大風險。其中反對者以比特幣核心開發者 Luke 為代表。





儘管爭論一直存在，但並沒有阻擋市場的熱情以及加密社區用戶的瘋狂，BRC-20 系列代幣水漲船高，類似的玩法從比特幣網絡相繼擴展到其他公鏈網絡。









銘文玩法興起於比特幣網絡，後發展於多條公鏈。在銘文爆火後，以太坊、索拉納（Solana）、雪崩（AVAX）、馬蹄（Polygon）、BNB Chain 等多條公鏈先後出現了類似的銘文玩法。





根據最新交易市場數據顯示，以太坊網絡的 eths 和 Facet 銘文，地板價分別來到 5.798e 和 0.778e。和當時鑄造價 1 USDT 相比，漲幅分別超過了13000% 和 1700%。





Solana 網絡的 SOLS 銘文，當前地板價 74 SOL，鑄造價格約 5 USDT，漲幅達到 1100%。





BNB Chain 網絡上的 BNBS 銘文當前地板價格 6.25 BNB，鑄造價格約 0.02 USDT，漲幅超 76000%。





銘文帶來的造富效應吸引大批用戶入場，越來越專業的團隊和玩家加入，使用腳本等方式爭搶銘文鑄造。這對於普通散戶玩家來說，搶奪鑄造相對困難，只能選擇二級市場入手。





除此之外，BRC-20 系列的代幣也成為更多散戶的選擇，尤其是龍頭代幣 ORDI 和 SATS 最近的表現，讓很多用戶吃到了不小的回報。









對於普通玩家想要參與購買相關的代幣，最簡單的方法就是在交易所進行交易。目前 MEXC 交易平臺已經上架了相關類型代幣的現貨和合約交易，如 ORDI、SATS、PEPE 等，您可以在 MEXC 平臺進行交易。





我們以 ORDI 現貨交易為例，來進行操作演示說明。





打開 MEXC App，點擊首頁頂部的【搜索欄】，輸入 ORDI，選擇【現貨】類型中的 ORDI/USDT 交易對，進入 K 線頁面。點擊【買入】，在【市價委託】模式下輸入【數量】或者【總額】，點擊【買入 ORDI】即可完成下單。





您也可以選擇【限價委託】或【限價止盈止損】的方式來進行 ORDI 現貨購買。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。