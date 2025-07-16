比特幣銘文是指使用 Ordinals 協議將內容寫入 satoshi 進行銘刻。寫入的信息可以是文字，圖片，視頻和音頻等。 常見的比特幣銘文主要分為兩類：基於文本的銘文和基於圖像的銘文，即大家口中常說的 BRC-20 代幣和比特幣 NFT。 1. 比特幣銘文發展簡史 1.1 Ordinals 協議 上一輪牛市中 NFT 的爆發讓一些開發者開始思考，如何在比特幣網絡上也能夠發行 NFT。由於比特幣網比特幣銘文是指使用 Ordinals 協議將內容寫入 satoshi 進行銘刻。寫入的信息可以是文字，圖片，視頻和音頻等。 常見的比特幣銘文主要分為兩類：基於文本的銘文和基於圖像的銘文，即大家口中常說的 BRC-20 代幣和比特幣 NFT。 1. 比特幣銘文發展簡史 1.1 Ordinals 協議 上一輪牛市中 NFT 的爆發讓一些開發者開始思考，如何在比特幣網絡上也能夠發行 NFT。由於比特幣網
什麼是比特幣銘文？

比特幣銘文是指使用 Ordinals 協議將內容寫入 satoshi 進行銘刻。寫入的信息可以是文字，圖片，視頻和音頻等。

常見的比特幣銘文主要分為兩類：基於文本的銘文和基於圖像的銘文，即大家口中常說的 BRC-20 代幣和比特幣 NFT。

1. 比特幣銘文發展簡史


1.1 Ordinals 協議


上一輪牛市中 NFT 的爆發讓一些開發者開始思考，如何在比特幣網絡上也能夠發行 NFT。由於比特幣網絡不支持智能合約，因此無法直接發行 NFT。

2022 年年底比特幣網絡開發者 Casey 在比特幣主網上推出了 NFT 協議 Ordinals，協議引入了序數（Ordinals）和銘文（Inscriptions）的概念。Ordinals 協議讓比特幣網絡具備發行 NFT 的邏輯是將 NFT 刻在比特幣的最小單位聰（satoshi）上，並為每個聰分配一個唯一的序列號（Ordinals），將其與圖片、文字、視頻等信息連接起來，實現不可替代的 NFT。

Ordinals 協議的出現引起了市場的關注，一些舊的 NFT 協議也嘗試在比特幣網絡上發行新的項目，其中最出名的要數無聊猿團隊 Yuga Labs 在比特幣網絡上發行的新項目 TwelveFold 。

1.2 BRC-20 標準


在 Ordinals 協議基礎上，開發者 Domo 提出了 BRC-20 標準，用於在比特幣網絡上發行同質化代幣。ORDI 是首個發行在比特幣區塊鏈上的 BRC-20 代幣，總供應量為 2100 萬枚。

BRC-20 標準在市場迅速爆火，帶動了一批 BRC-20 代幣的出現。近日眾多頭部交易所先後上線 BRC-20 代幣，進一步推動了整個市場的火熱。

1.3 Ethscriptions 協議


仿照 Ordinals 協議，Genius 聯合創始人 Tom Lehman 提出了以太坊銘文協議 Ethscriptions ，希望能夠降低 NFT 的鑄造成本，進一步推動 NFT 的發展。

事與願違，這種想法並沒有得到社區和眾多 NFT 項目的支持。但是類似 BRC20 代幣的玩法在以太坊上得到了延續。ETHS 是 Ethscriptions 協議第一個代幣。

1.4 其他協議


雖然 Ordinals 協議被廣泛應用，但依然存在著缺點。針對 Ordinals 協議的缺點，先後出現了 Atomicals、Runes & Pipe、Taproot Assets 等協議。圍繞這些協議也出現了一些早期項目，在這一波行情中獲得一些市場關注和追逐。

2. 比特幣銘文特點


2.1 非同質化：有人銘刻後，後來者無法銘刻，每一個都是獨一無二的。

2.2 相對公平：所有人都可以參與，沒有提前預留。這也是銘文受到大家追捧的重要原因。

2.3 先到先得：支付的手續費越高，越會被優先處理。比特幣礦工打包邏輯是優先打包手續費高的交易。

2.4 數量有限：銘文鑄造時可限定數量，後期無法更改。

2.5 不可篡改：比特幣銘文是直接保存在比特幣網絡上，而非 IPFS 等存儲空間。

3. 比特幣銘文的爭議


隨著比特幣銘文的市場熱度走高，對於其爭論一直未停止過。

支持者認為銘文的出現一方面增加了比特幣礦工的交易費用，另一方面維護了整個比特幣網絡的安全性。Brc-20 系列代幣今年引起幾次市場熱度，都伴隨著比特幣網絡費用的飆升，這代表著比特幣礦工收益增加。同時礦工收益的增加會吸引更多礦工入場，有助於維護比特幣網絡安全。

反對者認為銘文帶來了大量的垃圾數據，造成了對比特幣網絡的「攻擊」，同時依賴索引器的中心化記賬方式可能帶來的巨大風險。其中反對者以比特幣核心開發者 Luke 為代表。

儘管爭論一直存在，但並沒有阻擋市場的熱情以及加密社區用戶的瘋狂，BRC-20 系列代幣水漲船高，類似的玩法從比特幣網絡相繼擴展到其他公鏈網絡。

4. 當前市場較為主流的銘文


銘文玩法興起於比特幣網絡，後發展於多條公鏈。在銘文爆火後，以太坊、索拉納（Solana）、雪崩（AVAX）、馬蹄（Polygon）、BNB Chain 等多條公鏈先後出現了類似的銘文玩法。

根據最新交易市場數據顯示，以太坊網絡的 eths 和 Facet 銘文，地板價分別來到 5.798e 和 0.778e。和當時鑄造價 1 USDT 相比，漲幅分別超過了13000% 和 1700%。

Solana 網絡的 SOLS 銘文，當前地板價 74 SOL，鑄造價格約 5 USDT，漲幅達到 1100%。

BNB Chain 網絡上的 BNBS 銘文當前地板價格 6.25 BNB，鑄造價格約 0.02 USDT，漲幅超 76000%。

銘文帶來的造富效應吸引大批用戶入場，越來越專業的團隊和玩家加入，使用腳本等方式爭搶銘文鑄造。這對於普通散戶玩家來說，搶奪鑄造相對困難，只能選擇二級市場入手。

除此之外，BRC-20 系列的代幣也成為更多散戶的選擇，尤其是龍頭代幣 ORDI 和 SATS 最近的表現，讓很多用戶吃到了不小的回報。

5. 如何購買 BRC-20 系列代幣


對於普通玩家想要參與購買相關的代幣，最簡單的方法就是在交易所進行交易。目前 MEXC 交易平臺已經上架了相關類型代幣的現貨和合約交易，如 ORDI、SATS、PEPE 等，您可以在 MEXC 平臺進行交易。

我們以 ORDI 現貨交易為例，來進行操作演示說明。

打開 MEXC App，點擊首頁頂部的【搜索欄】，輸入 ORDI，選擇【現貨】類型中的 ORDI/USDT 交易對，進入 K 線頁面。點擊【買入】，在【市價委託】模式下輸入【數量】或者【總額】，點擊【買入 ORDI】即可完成下單。

您也可以選擇【限價委託】或【限價止盈止損】的方式來進行 ORDI 現貨購買。



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是MEXC盤前交易

什麼是MEXC盤前交易

1. 什麼是盤前交易盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。2. 盤前交易有什麼優勢MEXC 盤前交易為投資

什麼是 MEXC 閃兌交易

什麼是 MEXC 閃兌交易

MEXC 閃兌交易是指一種在加密貨幣交易所中快速進行資產交換的方式，允許用戶在不同的加密貨幣之間進行即時兌換，而不需要通過傳統的訂單簿進行掛單和撮合。MEXC 閃兌交易的主要特點是交易速度快、操作簡單、無需等待市場匹配。1. MEXC 閃兌交易有哪些特點1.1 即時兌換。用戶只需要選擇想要交換的幣種和數量，系統會基於當前市場的匯率提供即時兌換。兌換幾乎是「立刻」完成的，幾秒鐘內就能完成轉換。1.2

如何使用（限價單）止盈/止損功能？

如何使用（限價單）止盈/止損功能？

現貨限價委託是您在MEXC現貨交易市場上下達的一種訂單類型：它要求在特定的價格或更好的價格上買入或賣出一定數量的資產。而設置止盈和止損點是在下達這種訂單時，同時設定了兩個價格觸發條件，以便在達到一定利潤或防止過大虧損時自動執行相應的交易操作。1. 限價單止盈/止損的定義限價單止盈/止損功能是指：在下達限價單（即以特定價格進行買入或賣出）的同時，設定一個止盈價格和/或止損價格。這兩個價格是預先設定的

什麽是閃電網絡

什麽是閃電網絡

1. 什麽是閃電網絡（Lightning Network）閃電網絡是建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收小額比特幣，且幾乎不收取任何費用。簡單來說閃電網絡是比特幣網絡的二層解決方案。閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果放在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。2. 為什麽需要閃電網絡2.1 提升交易速度比特幣自身網

