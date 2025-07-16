如何解綁 MEXC 的谷歌驗證器













打開並登錄 MEXC 官網，在首頁右上角個人頭像中選擇【安全中心】。









在安全中心頁面，點擊 MEXC/谷歌驗證碼右側的【移除】按鍵。









點擊【立即獲取】，填寫綁定的郵箱驗證碼/手機短信驗證碼，再填寫谷歌驗證碼。





填寫完成後點擊【提交】，成功解綁谷歌驗證。









如果您的谷歌驗證已經丟失，無法在解綁過程中填寫【MEXC/谷歌驗證碼】，您可以點擊下面的【安全項丟失？】。





在安全項丟失頁面，勾選【谷歌驗證碼不可用，申請重置】，點擊【重置】。









點擊【立即獲取】，輸入綁定郵箱中收到的驗證碼，點擊【確定】。









填寫登錄日期、地區，勾選近期交易幣對，選擇平臺總資產後，點擊【下一步】。









在重設安全項頁面，填寫可聯系的手機號碼和獲取短信驗證碼，提交本人手持認證證件進行拍照上傳，勾選閱讀並了解後，點擊【提交】。





您的申請提交後，MEXC 官方客服會對您的申請進行審核，審核時長 1 個工作日。審核通過後您的原谷歌驗證將被解綁。









返回安全中心，您可以看到您的賬戶谷歌驗證已經解綁。





需要注意的是，解綁谷歌驗證後24小時內，禁止提幣和資金劃轉。













本內容在 App 端的操作，使用 iOS 系統手機進行說明，安卓系統操作流程完全一致。





在 MEXC App 首頁，點擊左上角個人頭像，選擇【安全中心】。在安全中心頁面，您可以看到【谷歌驗證】，點擊進入修改谷歌驗證頁面。





填寫登錄密碼，輸入郵箱驗證碼/手機短信驗證碼和谷歌驗證碼，點擊【確認】。成功解綁谷歌驗證。





如果您的谷歌驗證已經丟失，無法在解綁過程中填寫【谷歌驗證碼】，您可以在驗證頁面點擊下面的【安全項丟失？】。









在重置安全驗證頁面，勾選【重置谷歌驗證】，點擊【重置】。





點擊【獲取驗證碼】，輸入綁定郵箱中收到的驗證碼，點擊【提交】。





填寫登錄日期、地區，勾選近期交易幣對，選擇平臺總資產後，點擊【下一步】。





在重置安全驗證頁面，填寫可聯系的手機號碼和獲取短信驗證碼，提交本人手持認證證件進行拍照上傳，勾選閱讀並了解後，點擊【提交】。





您的申請提交後，MEXC 官方客服會對您的申請進行審核，審核時長 1 個工作日。審核通過後您的原谷歌驗證將被解綁。









您可以返回【安全中心】，可以看到谷歌認證已經解除綁定。









需要注意的是，解綁谷歌驗證後24小時內，禁止提幣和資金劃轉。





谷歌驗證是 MEXC 平臺為保障用戶賬戶安全，提供的雙重驗證機制手段之一。如果沒有特殊情況，不建議用戶解綁自己的谷歌驗證。