如何將 MEXC 的谷歌驗證換綁到新手機？





MEXC 會要求用戶對自己的賬號進行雙重認證，即綁定手機號、郵箱、谷歌驗證中的至少兩種，來保證自己資產安全。





手機作為日常使用工具替換是常見的事情，如果您的 MEXC 賬號雙重認證中綁定了谷歌驗證，那麽您在新手機中使用 MEXC 登錄賬號時，想要輸入谷歌驗證碼，需要您提前將谷歌驗證器從舊手機更換到新手機中。









本教程的具體操作，使用 iOS 設備進行演示。安卓手機整體流程類似，按鍵布局會有差異，不影響整體流程。





1. 在新手機上下載並安裝谷歌驗證器。





iOS 用戶登錄 App Store ，搜索【谷歌驗證】或【Google Authenticator】進行下載，如下圖所示。





安卓使用者登錄 Google 應用商店，搜索【谷歌驗證】獲取下載。









2. 打開舊手機上的谷歌驗證器，點擊左上角【≡】。









3. 點擊【轉移賬號】，選擇【繼續】，進行面容識別或者輸入密碼。









4. 選擇您要導出的驗證碼，默認是全選，您可以點擊左側【✓】取消那些不打算導出的驗證碼，點擊【導出】。









5. 打開新手機上的谷歌驗證器，點擊右下角【+】，選擇【掃描二維碼】，對舊手機谷歌驗證器中的二維碼進行掃描。





掃描完成後，在舊手機點擊【下一個】，選擇驗證碼數據保存形式。如果您導出的驗證碼數據比較多，需要掃描多次不同的二維碼。





為了賬號安全建議選擇【移除所有已導出的賬號（推薦）】，點擊【完成】。這樣舊手機的谷歌驗證器中就不再有您導出的這些驗證碼數據。









6. 新手機的谷歌驗證器掃碼完成後，點擊【確定】，完成谷歌驗證器中數據的轉移。



