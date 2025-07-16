如何註冊 MEXC 帳戶？





iOS 和安卓用戶註冊 MEXC 帳號的步驟完全一致，這裡以 iOS 頁面為例，進行操作步驟演示。





打開您的 MEXC App，新用戶首次登入即視為註冊。您可以使用郵箱或者手機號進行註冊或登入，我們以郵箱為例來進行演示。





輸入郵箱地址，點擊【下一步】。









拖動滑塊完成拼圖驗證。









輸入密碼後點擊【下一步】。密碼要求至少 10 個字符，且包含大寫字母、小寫字母、數字及符號。













點擊【獲取驗證碼】，登入註冊帳號使用的郵箱地址，在郵件中查收驗證碼，輸入到【郵箱驗證碼】框中，點擊【提交】。









顯示註冊成功，進入 MEXC 頁面，開始您的交易之旅。









您還可以在 MEXC 官網掃描二維碼下載安裝，開啟您的交易旅程。









如果您在註冊過程中碰到任何問題，您可以聯絡在線客服為您解答。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。