如何在網頁掃碼登錄 MEXC

上一篇介紹了在 Web 端如何註冊 MEXC 賬戶，當您已經擁有 MEXC 賬戶後，還可以通過掃碼的方式在網頁登錄 MEXC 。 如何掃碼登錄 MEXC 你首先需要在 MEXC App 上，登錄您的個人賬戶，點擊右上角掃碼的按鈕。 打開 MEXC 官網，點擊右上角【登錄/註冊】。 使用 MEXC App 掃描右側的二維碼。 在 MEXC App 上點擊【授權】。 授權驗證成功後，您將在網頁上登錄 上一篇介紹了在 Web 端如何註冊 MEXC 賬戶，當您已經擁有 MEXC 賬戶後，還可以通過掃碼的方式在網頁登錄 MEXC 。 如何掃碼登錄 MEXC 你首先需要在 MEXC App 上，登錄您的個人賬戶，點擊右上角掃碼的按鈕。 打開 MEXC 官網，點擊右上角【登錄/註冊】。 使用 MEXC App 掃描右側的二維碼。 在 MEXC App 上點擊【授權】。 授權驗證成功後，您將在網頁上登錄