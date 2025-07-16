1. 什麼是TxID TxID 即轉賬 ID，也就是常說的交易哈希，英文全稱 transaction ID。是指已驗證並添加到區塊鏈中每筆交易的唯一字符串，是區塊鏈上標記每個交易的標識號。任何一筆鏈上的充值和提幣完成都會生成唯一的哈希。 通過 TxID，您可以查詢到自己資產充值或提現的轉賬過程、交易狀態等信息。 2. 如何查找我的轉賬 ID 我們以提幣記錄為例進行展示。充值記錄的 TxID 查找方1. 什麼是TxID TxID 即轉賬 ID，也就是常說的交易哈希，英文全稱 transaction ID。是指已驗證並添加到區塊鏈中每筆交易的唯一字符串，是區塊鏈上標記每個交易的標識號。任何一筆鏈上的充值和提幣完成都會生成唯一的哈希。 通過 TxID，您可以查詢到自己資產充值或提現的轉賬過程、交易狀態等信息。 2. 如何查找我的轉賬 ID 我們以提幣記錄為例進行展示。充值記錄的 TxID 查找方
如何在 MEXC 查找 TxID

1. 什麼是TxID


TxID 即轉賬 ID，也就是常說的交易哈希，英文全稱 transaction ID。是指已驗證並添加到區塊鏈中每筆交易的唯一字符串，是區塊鏈上標記每個交易的標識號。任何一筆鏈上的充值和提幣完成都會生成唯一的哈希。

通過 TxID，您可以查詢到自己資產充值或提現的轉賬過程、交易狀態等信息。

2. 如何查找我的轉賬 ID


我們以提幣記錄為例進行展示。充值記錄的 TxID 查找方法和提幣基本一致，這裡不做過多介紹。

2.1 Web 端


打開 MEXC 官網並登錄，在頂部導航欄【資產】中點擊【資產記錄】進入相應頁面。點擊【提幣記錄】，選擇您要查看的提幣記錄，點擊【更多】。


如我們以 ETH 這筆提幣記錄為例。點擊【更多】打開【提幣詳情】頁面，在詳情頁面下方可以查看到 TxID 記錄。

如果您想直接查看鏈上的狀態信息，您可以點擊 TxID 後的超鏈接【🔗】符號，直接跳轉到您提現網絡對應的區塊鏈瀏覽器。

如果您想複製 TxID，您可以點擊 TxID 後的複製【❑】符號。點擊後會彈出【複製成功】的提示彈窗，此時您可以將已複製完成的 TxID 粘貼到您使用的地方。


2.2 App 端


打開 MEXC App，點擊左上角【個人頭像】，選擇【交易記錄】，點擊【充值/提幣】，選擇【資金記錄】下方的【提 幣記錄】，選擇您要查看的提幣記錄，點擊【已完成>】。

如我們以 ETH 這筆提幣記錄為例。點擊【已完成>】打開【提幣詳情】頁面，在詳情頁面下方可以查看到 TxID 記錄。

如果您想直接查看鏈上的狀態信息，您可以點擊最下方的【區塊瀏覽器】，直接跳轉到您提現網絡對應的區塊鏈瀏覽器。

如果您想複製 TxID，您可以點擊 TxID 後的複製【❑】符號。點擊後會彈出【複製成功，請粘貼時檢查以免被惡意篡改】的提示彈窗，此時您可以將已複製完成的 TxID 粘貼到您使用的地方。


需要注意的是，只有在區塊節點確認後，才能將資產轉入相應區塊。如果當前網絡擁堵，可能會導致您的資產充提時間延長。如果您的充值或轉賬長時間未到賬，您可以在對應的區塊鏈瀏覽器根據 TxID 進行狀態查詢，確認資產情況。

如果您從 MEXC 平臺提現到其他平臺出現未到賬情況，並且顯示區塊確認完畢，您可以複製提現的 TxID 前往充值平臺聯繫對方客服進行諮詢。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


