如何打開 MEXC 桌面通知設置





在 MEXC Web 端的行情提醒設置中，如果您的系統通知設置或者瀏覽器通知設置沒有打開允許通知，您將無法勾選和收到桌面通知，如下圖所示。













通過調整瀏覽器設置，您可以勾選桌面通知，允許使用桌面通知的方式為您推送行情變動提醒。建議您使用谷歌或 Edge 瀏覽器，其他瀏覽器可能有延遲或丟失。









在 MEXC 合約交易頁面，點擊網址輸入框前方的設置按鈕，點擊【網站設定】。









在網址設置頁面，在權限中找到通知選項，設置調整為【允許】。









返回 MEXC 合約交易頁面，由於剛剛通知設置做了調整，合約交易頁面上方出現相關的文字說明，點擊【重新載入】。









再次打開【行情提醒設置】，現在您的【桌面通知】按鈕已經可以正常勾選。













在 MEXC 合約交易頁面，點擊網址輸入框前方的設置按鈕，點擊【此網站的權限】。









在網址設置頁面，將通知選項設置調整為【允許】。









返回 MEXC 合約交易頁面，由於剛剛通知設置做了調整，合約交易頁面上方出現相關的文字說明，點擊【重新整理】。









再次打開【行情提醒設置】，現在您的【桌面通知】按鈕已經可以正常勾選。













通過調整系統通知設置，您可以像手機彈窗一樣，在電腦端接收行情價格提醒的彈窗通知。我們以 macOS 操作系統為例進行演示。





點擊左上角【】按鈕，選擇【系統設定】。









在系統設定中選擇【通知】，找到谷歌瀏覽器或者 Edge 瀏覽器，點擊【>】進入後打開【允許通知】開關按鈕。









Windows 系統設置方式類似，點擊左下角 Windows 圖標，點擊【設置】進入設置頁面，在設置頁面中點擊【系統】。在系統中選擇【通知和操作】，找到谷歌瀏覽器或者 Edge 瀏覽器，打開開關按鈕即可。



