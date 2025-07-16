如何使用小額資產兌換MX？

1. 什麼是小額資產兌換MX 為滿足用戶的交易需要，MEXC已上線【小額資產兌換MX】產品。在符合兌換規則的前提下，用戶持有的小額資產可以兌換為 MX 。 兌換規則為： 每24小時內可使用10次小額資產兌換功能。 單次最多兌換99種資產，並且單個資產額度需小於5 USDT，單次最多兌換50 USDT。 下架、停止充提和12小時內漲跌幅超過300.00%的資產暫不支持兌換。 當前僅支持USDT/US 1. 什麼是小額資產兌換MX 為滿足用戶的交易需要，MEXC已上線【小額資產兌換MX】產品。在符合兌換規則的前提下，用戶持有的小額資產可以兌換為 MX 。 兌換規則為： 每24小時內可使用10次小額資產兌換功能。 單次最多兌換99種資產，並且單個資產額度需小於5 USDT，單次最多兌換50 USDT。 下架、停止充提和12小時內漲跌幅超過300.00%的資產暫不支持兌換。 當前僅支持USDT/US