合約體驗金、空投倉和手續費抵扣券使用說明

1. 合約體驗金使用說明


1.1 合約體驗金使用規則


1）合約體驗金僅可用於合約交易，盈利部分可提現。合約體驗金本身不可提現，到期後會被自動回收。

2）合約體驗金可用於抵扣手續費、資金費用及已實現虧損，也可在賬戶的 USDT 不足時作為保證金參與交易。
註：因體驗金會被優先用於抵扣負向資金流水（手續費、資金費率、已實現虧損），所以賬戶同時持有 USDT 和體驗金時，為避免因體驗金減少導致倉位保證金減少而增加強平風險，會優先使用 USDT 作為開倉保證金。

3）合約體驗金抵扣會在資金流水中體現，可能存在手續費、虧損、資金費用合併為一筆體驗金流水的情況。
例如您的帳戶中有 5 USDT 合約體驗金，您的一筆訂單在平倉後虧損 2.5 USDT，平倉手續費 0.03 USDT，那在資金流水中會展示為體驗金 2.53 USDT；
如果您的帳戶中有 2 USDT 合約體驗金，您的一筆訂單在平倉後虧損 2.5 USDT，平倉手續費 0.03 USDT，那在資金流水中會展示為體驗金 -2 USDT。

4）合約體驗金消耗完之前，任何資產轉出合約帳戶的操作，都將導致您的合約體驗金清零。

5）合約體驗金抵扣的交易手續費不予返佣。

6）合約體驗金僅適用於 USDT 本位合約，USDC 本位及幣本位合約不支持使用。

1.2 如何查看體驗金


查看合約體驗金餘額：合約體驗金將發放至您的合約帳戶中。
打開並登入您的 MEXC App，您可以在【資產】頁面中點選【合約】，在資產列表 USDT 下可查看到【體驗金】餘額。


合約體驗金使用詳情：
1）打開並登入 MEXC App，點選左上角個人頭像。
2）選擇【交易記錄】。
3）選擇【合約交易】。
4）選擇【資金流水】，在【篩選條件】中勾選【體驗金】，【確認】篩選即可進行查看體驗金的使用詳情。


2. 空投倉位使用說明


2.1 如何獲得空投倉位


1）特邀用戶參與，進入活動落地頁領取，或點選相關資源位直接領獎。
2）活動領獎，參與 8000 USDT 等活動領取空投倉獎勵。

注意：部分活動會根據用戶條件每日判斷用戶是否有領取資格，若點選領取當日不符合條件，可能領取失敗。

2.2 如何參與空投倉位活動


成功領取空投倉位後，您將收到通知郵件，槓桿倍數、倉位價值、幣種均不固定，請您以收到郵件中的提示為準。空投倉活動的空投倉獎勵大多是隨機方向，但是像 8000 USDT 活動的空投倉獎勵是可選擇方向的。

2.3 如何查看我領取的倉位


領取成功後，您可立刻前往合約交易頁面查看倉位。

2.4 如何使用已領取的空投倉位


您可對空投倉位加倉以擴大盈利、對該倉位設置止盈止損，或進行平倉等操作。平倉後，本倉位產生的收益可提取，但平倉後剩餘保證金將自動回收，不可提現或重複使用。

如果您的空投倉位有虧損（未加倉的情況下），您的最大損失即為空投資產，您的其他資產不受影響。

3. 手續費抵扣券使用說明


3.1 手續費抵扣券使用規則


1）抵扣券僅可用於抵扣合約交易手續費，不能作為保證金進行交易，且不可提現，到期後會被自動回收。
2）抵扣券在交易手續費產生時自動抵扣，無需手動點選選擇。
3）抵扣券的抵扣優先級最高，抵扣順序如下：抵扣券 > 體驗金 > MX 抵扣。
4）當且僅當單筆交易的手續費小於抵扣券時，才可使用抵扣券抵扣手續費。若剩餘抵扣券面值小於單筆交易的全部手續費，則無法使用抵扣券進行部分抵扣。
5）抵扣券抵扣的交易手續費不予返佣。
6）USDC 本位及幣本位合約不支持使用抵扣券。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

