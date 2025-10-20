合約體驗金、空投倉和手續費抵扣券使用說明













1）合約體驗金僅可用於合約交易，盈利部分可提現。合約體驗金本身不可提現，到期後會被自動回收。





2）合約體驗金可用於抵扣手續費、資金費用及已實現虧損，也可在賬戶的 USDT 不足時作為保證金參與交易。

註：因體驗金會被優先用於抵扣負向資金流水（手續費、資金費率、已實現虧損），所以賬戶同時持有 USDT 和體驗金時，為避免因體驗金減少導致倉位保證金減少而增加強平風險，會優先使用 USDT 作為開倉保證金。





3）合約體驗金抵扣會在資金流水中體現，可能存在手續費、虧損、資金費用合併為一筆體驗金流水的情況。

例如您的帳戶中有 5 USDT 合約體驗金，您的一筆訂單在平倉後虧損 2.5 USDT，平倉手續費 0.03 USDT，那在資金流水中會展示為體驗金 2.53 USDT；

如果您的帳戶中有 2 USDT 合約體驗金，您的一筆訂單在平倉後虧損 2.5 USDT，平倉手續費 0.03 USDT，那在資金流水中會展示為體驗金 -2 USDT。





4）合約體驗金消耗完之前，任何資產轉出合約帳戶的操作，都將導致您的合約體驗金清零。





5）合約體驗金抵扣的交易手續費不予返佣。





6）合約體驗金僅適用於 USDT 本位合約，USDC 本位及幣本位合約不支持使用。









查看合約體驗金餘額：合約體驗金將發放至您的合約帳戶中。

打開並登入您的 MEXC App，您可以在【資產】頁面中點選【合約】，在資產列表 USDT 下可查看到【體驗金】餘額。









合約體驗金使用詳情：

1）打開並登入 MEXC App，點選左上角個人頭像。

2）選擇【交易記錄】。

3）選擇【合約交易】。

4）選擇【資金流水】，在【篩選條件】中勾選【體驗金】，【確認】篩選即可進行查看體驗金的使用詳情。

















1）特邀用戶參與，進入活動落地頁領取，或點選相關資源位直接領獎。





注意：部分活動會根據用戶條件每日判斷用戶是否有領取資格，若點選領取當日不符合條件，可能領取失敗。

















領取成功後，您可立刻前往合約交易頁面查看倉位。









您可對空投倉位加倉以擴大盈利、對該倉位設置止盈止損，或進行平倉等操作。平倉後，本倉位產生的收益可提取，但平倉後剩餘保證金將自動回收，不可提現或重複使用。





如果您的空投倉位有虧損（未加倉的情況下），您的最大損失即為空投資產，您的其他資產不受影響。













1）抵扣券僅可用於抵扣合約交易手續費，不能作為保證金進行交易，且不可提現，到期後會被自動回收。

2）抵扣券在交易手續費產生時自動抵扣，無需手動點選選擇。

3）抵扣券的抵扣優先級最高，抵扣順序如下：抵扣券 > 體驗金 > MX 抵扣。

4）當且僅當單筆交易的手續費小於抵扣券時，才可使用抵扣券抵扣手續費。若剩餘抵扣券面值小於單筆交易的全部手續費，則無法使用抵扣券進行部分抵扣。

5）抵扣券抵扣的交易手續費不予返佣。

6）USDC 本位及幣本位合約不支持使用抵扣券。







