如何使用外部錢包連接綁定 MEXC DEX+ 帳戶









目前 MEXC DEX+ 已支持使用外部錢包進行註冊和連接，本文將以 Web 版本為例演示具體操作步驟，App 端操作方式類似。













App 端：請提前在手機上安裝錢包 App。如果尚未安裝，請前往 App Store 或 Google Play 下載。





Web 端和 App 端支持的錢包種類可能會有所差異，請您以頁面顯示支持的錢包為準。





















點選【聯結】錢包。









點選【確認】。









簽名成功後，點選直接【綁定現有帳戶】。









點選【綁定現有帳戶】後，系統將彈出登錄彈窗。輸入您現有 MEXC 帳戶的帳號和密碼，點選【登入】。完成 2FA 驗證後登錄帳號，即可和錢包綁定成功。





















點選【聯結】錢包。









點選【確認】。









簽名成功後，點選直接【創建新帳戶】。









點選【創建新帳戶】後，系統將為您分配 UID 和錢包地址。向錢包中充值對應加密貨幣後，您可開啟鏈上交易。













將滑鼠移動到 MEXC DEX+ 頁面導航欄上方的錢包圖標處，您可以看到當前帳號對應網絡的帳戶地址。









您也可以點選【資產】進入資產【總覽】頁面，點選【轉入】，切換不同網絡即可查看到不同網絡對應的帳戶地址。









