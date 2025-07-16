



現貨/合約資產的盈虧是每一個交易者關心的核心問題，在MEXC，您可以使用盈虧分析功能，快速了解個人資產的盈虧情況，具體查看步驟如下。













①登錄MEXC官網首頁，點擊【資產】-【現貨】。









②點擊【盈虧分析】。









③在此頁面，您可以查看賬戶餘額、累計盈虧、每日盈虧、資產走勢和資產分布等。此外，您也可以根據頁面，得出近7日、近30日等盈虧數據。













①登錄MEXC官網首頁，點擊【資產】-【合約】。









②點擊【盈虧分析】。









③在此頁面，您可以查看合約賬戶總權益、累計盈虧、單日盈虧和資產走勢等。此外，您也可以根據頁面，得出近7日、近30日等盈虧數據。

















①打開MEXC App，點擊【資產】。













②點擊【現貨賬戶】。









③點擊【盈虧分析】。













④查看您的賬戶餘額、累計盈虧率、每日盈虧、累計收益等數據。













①打開MEXC App，點擊【資產】。









②點擊【合約賬戶】。













③點擊【盈虧分析】。









④查看您的賬戶總權益、累計盈虧、單日盈虧、資產走勢等數據。