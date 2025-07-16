如何在 MEXC上查看行情變動





加密市場時刻都在變動，有時一個消息就會引發劇烈的行情波動。MEXC 提供了行情變動信息，幫助用戶及時掌握市場上的大單交易、行情波動等變化，為個人的投資決策提供信息參考。









打開並登錄 MEXC 官網，在頂部導航欄中點擊【市場】。













在市場頁面，點擊【行情變動】。









您可以按照時間、觸發條件、合約或者現貨等條件，進行篩選自己想要查找的代幣行情變動信息。您也可以通過【行情變動】右側的搜索框，輸入相應代幣進行搜索，查看相應的代幣行情變動信息。





【合約行情變動】和【現貨行情變動】分別展示了當前市場上，所有的合約和現貨行情變動信息。





通過選擇【開始日期】和【結束日期】，您可以查找一定時間內的合約和現貨行情變動信息。





【觸發條件】包括行情變動、行情突破、歷史價格、大單買賣四種情況，您可以選擇不同的條件，查看相應的合約和現貨行情變動信息。









如果您只想看部分特定代幣行情變動信息，您可以先將這些代幣添加到自己的自選列表中，然後把【全部】切換成【自選】，就可以看到這些特定代幣行情變動信息。









Web 端，在現貨交易頁面右側代幣展示區域，合約交易頁面左側代幣下拉選項中，搜索想要添加的代幣，點擊【☆】符號完成收藏。









App 端，在【行情】頁面中選擇【自選】，在【現貨市場】和【合約市場】中分別點擊【添加到自選】按鈕，搜索想要添加的代幣，點擊【☆】符號完成收藏。









行情變動信息的查找支持多條件共同查找。如下圖所示，在 10 月 1 日至 18 日期間，在個人關注的現貨代幣中，是由於大單買賣引起的變動代幣有 ETH、MX、Doge ，且具體的買賣信息也展示出來。









如果您在查看行情變動時想要對查看中的某個代幣進行交易，點擊右側的【交易】按鈕，會直接跳轉到相應的交易頁面，您可以直接進行下單交易。





MEXC 提供的行情變動數據，能夠幫助您快速了解到當前市場上的一些交易行為，為您的投資決策提供一定的數據支持。



