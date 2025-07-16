Fragmetric（FRAG）：Solana 上的模組化資產管理與重質押基礎設施

隨著鏈上資產管理和重質押（Restaking）逐漸成為 DeFi 生態的核心賽道，Fragmetric 正在 Solana 網路上探索一個高度模組化、可組合的解決方案。透過引入 FRAG-22 資產標準和多元資產流動性質押模型，Fragmetric 提供了統一的質押體驗和高效的收益分配機制，為用戶和開發者建立更安全、更靈活的資產協作基礎設施。 1.什麼是 Fragmetric？ Fragmetri隨著鏈上資產管理和重質押（Restaking）逐漸成為 DeFi 生態的核心賽道，Fragmetric 正在 Solana 網路上探索一個高度模組化、可組合的解決方案。透過引入 FRAG-22 資產標準和多元資產流動性質押模型，Fragmetric 提供了統一的質押體驗和高效的收益分配機制，為用戶和開發者建立更安全、更靈活的資產協作基礎設施。 1.什麼是 Fragmetric？ Fragmetri
隨著鏈上資產管理和重質押（Restaking）逐漸成為 DeFi 生態的核心賽道，Fragmetric 正在 Solana 網路上探索一個高度模組化、可組合的解決方案。透過引入 FRAG-22 資產標準和多元資產流動性質押模型，Fragmetric 提供了統一的質押體驗和高效的收益分配機制，為用戶和開發者建立更安全、更靈活的資產協作基礎設施。

1.什麼是 Fragmetric？


Fragmetric是一個建立在 Solana 網路上的模組化資產管理協議，目標是為多類型質押資產（包括 SOL 和主流 LST）提供統一的流動性處理、獎勵聚合與模組化治理支援。

項目核心包括兩個關鍵組成部分：

FRAG-22 標準：一個基於 Solana Token Extensions 的資產管理框架，支援多重資產映射與模組化控制。
frag 資產（如 fragSOL、fragJTO）：用戶存入質押資產後所獲得的代表性代幣，具備流動性、可組合性及收益再分配功能。

Fragmetric 旨在透過統一的資產標準和自動化獎勵模型，提升質押資本效率，降低管理複雜度，並為建立下一代資產協作生態提供底層支援。

2.Fragmetric 產品機制與核心功能


2.1 支持多元質押資產

用戶可以將多種資產存入 Fragmetric，包括：SOL（原生代幣）及各類 LST（如 JitoSOL、mSOL、bSOL、JTO 等）。

存入後將獲得對應的 frag 資產（如 fragSOL），代表其質押頭寸。frag資產具備流動性，可用於 DeFi 協議參與、交易或繼續質押以獲得額外收益。

2.2 多元化收益來源

透過整合多個收益管道，frag 資產可為持有者帶來複合回報，主要包括：

  • PoS 驗證節點收益：傳統的質押區塊獎勵；
  • MEV 收益：整合 Jito 網路提供的最大化提取價值（MEV）；
  • 模組化網路服務獎勵（AVS）：如參與 Switchboard（預言機）、Ping Network（節點服務）所獲得的誘因。

2.3 FRAG-22 模組化資產標準

FRAG-22 是 Fragmetric 推出的 Solana 原生資產標準，基於 Token Extensions 實現，具備以下特點：

統一資產表示：將不同質押資產對應至 frag 資產，簡化組合與管理；
可程式控制模組：支援透過「transfer hooks」對轉帳、獎勵、參數進行動態管理；
自動追蹤與分配獎勵：解決傳統 LST 獎勵記錄不一致問題，提升精準度與公平性；
易於存取 DeFi 協議：標準化資產模型提高可組合性。

2.4 安全架構與審計

Fragmetric 所有關鍵組件已透過 Certora 與 Quantstamp 的審計與形式驗證，尤其包括獎勵分配機制、合約權限控制及跨模組資產路由系統，保障協議安全與資產透明度。

3.Fragmetric 代幣經濟模型


FRAG是 Fragmetric 協議的原生治理代幣，其發行總量為 10 億枚，採用一次性固定發行模式，不設額外通膨。FRAG 代幣不僅承擔治理功能，持有者可透過質押 FRAG 參與協議投票與提案推進；同時，其在生態內還具備激勵效用，質押 FRAG 可獲取空投分數（F Points）與額外獎勵權重。此外，FRAG 也將在後續用於激勵模組開發者、網路參與節點與新型 AVS 服務的對接與支持，成為整個系統運作的激勵中樞。代幣分配與解鎖概況如下：

分類
比例
解鎖規則
核心貢獻者
20%
1 年 Cliff + 2 年線性解鎖
早期投資者
22%
10% 初始釋放，餘下 1 年懸崖期 + 2 年解鎖
基金會
13%
四年按季度線性解鎖
社區與生態發展
30%
1/3 初始釋放，餘下部分四年釋放
Airdrop（空投）
15%
分階段釋放，Season 1 分配 1.8%



4.空投計畫與上線狀況


Fragmetric 的首輪空投（Season 1）已於 2025 年 6 月完成快照，並於 7 月 2 日開放領取，面向包括 fragSOL、fragJTO 等資產持有者在內的活躍社群用戶發放。此次空投不僅是 FRAG 代幣實現初步分發的重要舉措，也旨在激勵用戶廣泛參與協議生態，增強社區黏性與治理基礎。

同時，FRAG 代幣已於 2025 年 7 月 1 日在包括 MEXC 在內的多家交易平台上線交易，初期流通量約 2.02 億枚。隨著協議功能的完善與社區參與的擴大，FRAG 的應用場景也將從基本治理與質押逐步拓展至更廣泛的生態激勵與跨協議協作領域。

5.如何在 MEXC 購買 FRAG 代幣？


Fragmetric 透過 FRAG-22 標準與多元資產重質押模型，在資產效率、模組治理與跨收益整合方面提供了完整解決方案。其創新之處在於透過標準化與自動化手段，實現資產流動性與複合收益之間的平衡。未來，Fragmetric 預計將繼續拓展至更多類型的 LST 與 AVS，連接更廣泛的模組開發者網路，並建構起服務於整個 Solana 與多鏈生態的資產協作基礎設施。

作為一個兼具技術創新與市場落地的項目，Fragmetric 在質押金融賽道中展現出鮮明的機制優勢與長期發展潛力，值得持續關注。

作為全球領先的數位資產交易平台，MEXC 為該項目提供了穩定流暢的交易環境與極具競爭力的手續費優惠，您可依以下步驟快速交易 FRAG：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 FRAG 代幣名稱，選擇 FRAG的現貨交易或者合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您也可以前往 MEXC Airdrop+活動頁面，參與FRAG的空投活動，瓜分 255,000 FRAG & 50,000 USDT！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

