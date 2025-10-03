Fragmetric 目前實時價格為 0.03248 USD。跟蹤 FRAG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FRAG 價格趨勢。Fragmetric 目前實時價格為 0.03248 USD。跟蹤 FRAG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FRAG 價格趨勢。

更多關於 FRAG

FRAG 價格資訊

FRAG 白皮書

FRAG 幣種官網

FRAG 代幣經濟

FRAG 價格預測

FRAG 價格歷史

FRAG 購買指南

FRAG 兌換法幣計算

FRAG 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Fragmetric 圖標

Fragmetric實時價格 (FRAG)

1 FRAG 兌換為 USD 的實時價格：

$0.03248
$0.03248$0.03248
+2.49%1D
USD
Fragmetric (FRAG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:23:27 (UTC+8)

Fragmetric（FRAG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132
24H最低價
$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323
24H最高價

$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132

$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323

--
----

--
----

-0.19%

+2.49%

-1.19%

-1.19%

Fragmetric（FRAG）目前實時價格為 $ 0.03248。過去 24 小時內，FRAG 的交易價格在 $ 0.03132$ 0.03323 之間波動，市場活躍度顯著。FRAG 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，FRAG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.19%，過去 24 小時內變動為 +2.49%，過去 7 天內累計變動為 -1.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fragmetric（FRAG）市場資訊

--
----

$ 125.76K
$ 125.76K$ 125.76K

$ 32.48M
$ 32.48M$ 32.48M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Fragmetric 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 125.76K。FRAG 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.48M

Fragmetric（FRAG）價格歷史 USD

跟蹤 Fragmetric 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0007891+2.49%
30天$ -0.0081-19.97%
60天$ -0.01138-25.95%
90天$ -0.03083-48.70%
Fragmetric 今日價格變化

今天，FRAG 記錄了 $ +0.0007891 (+2.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Fragmetric 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0081 (-19.97%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Fragmetric 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FRAG 的變化為 $ -0.01138 (-25.95%)，從而更廣泛地了解其表現。

Fragmetric 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.03083 (-48.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Fragmetric（FRAG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Fragmetric 價格歷史頁面

什麼是Fragmetric (FRAG)

Fragmetric 透過標準化質押、優化 AVS 獎勵分配以及擴大多種資產的收益機會來解決重新質押的挑戰。

Fragmetric在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Fragmetric 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FRAG 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Fragmetric 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Fragmetric 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Fragmetric 價格預測 (USD)

Fragmetric（FRAG）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Fragmetric（FRAG）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Fragmetric 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Fragmetric 價格預測

Fragmetric（FRAG）代幣經濟

了解 Fragmetric（FRAG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FRAG 代幣的完整經濟學

如何購買Fragmetric (FRAG)

正在尋找如何購買 Fragmetric？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Fragmetric。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FRAG 兌換為當地貨幣

1 Fragmetric（FRAG）至 VND
854.7112
1 Fragmetric（FRAG）至 AUD
A$0.0490448
1 Fragmetric（FRAG）至 GBP
0.0240352
1 Fragmetric（FRAG）至 EUR
0.027608
1 Fragmetric（FRAG）至 USD
$0.03248
1 Fragmetric（FRAG）至 MYR
RM0.136416
1 Fragmetric（FRAG）至 TRY
1.352792
1 Fragmetric（FRAG）至 JPY
¥4.77456
1 Fragmetric（FRAG）至 ARS
ARS$46.26776
1 Fragmetric（FRAG）至 RUB
2.6701808
1 Fragmetric（FRAG）至 INR
2.8819504
1 Fragmetric（FRAG）至 IDR
Rp541.3331168
1 Fragmetric（FRAG）至 KRW
45.746456
1 Fragmetric（FRAG）至 PHP
1.880592
1 Fragmetric（FRAG）至 EGP
￡E.1.5502704
1 Fragmetric（FRAG）至 BRL
R$0.1731184
1 Fragmetric（FRAG）至 CAD
C$0.0451472
1 Fragmetric（FRAG）至 BDT
3.951192
1 Fragmetric（FRAG）至 NGN
47.5546176
1 Fragmetric（FRAG）至 COP
$126.381304
1 Fragmetric（FRAG）至 ZAR
R.0.5593056
1 Fragmetric（FRAG）至 UAH
1.3394752
1 Fragmetric（FRAG）至 TZS
T.Sh.79.80336
1 Fragmetric（FRAG）至 VES
Bs5.91136
1 Fragmetric（FRAG）至 CLP
$31.3432
1 Fragmetric（FRAG）至 PKR
Rs9.1362992
1 Fragmetric（FRAG）至 KZT
17.7776032
1 Fragmetric（FRAG）至 THB
฿1.0504032
1 Fragmetric（FRAG）至 TWD
NT$0.9870672
1 Fragmetric（FRAG）至 AED
د.إ0.1192016
1 Fragmetric（FRAG）至 CHF
Fr0.0256592
1 Fragmetric（FRAG）至 HKD
HK$0.2526944
1 Fragmetric（FRAG）至 AMD
֏12.4443872
1 Fragmetric（FRAG）至 MAD
.د.م0.2952432
1 Fragmetric（FRAG）至 MXN
$0.5973072
1 Fragmetric（FRAG）至 SAR
ريال0.1214752
1 Fragmetric（FRAG）至 ETB
Br4.7125232
1 Fragmetric（FRAG）至 KES
KSh4.1944672
1 Fragmetric（FRAG）至 JOD
د.أ0.02302832
1 Fragmetric（FRAG）至 PLN
0.1175776
1 Fragmetric（FRAG）至 RON
лв0.1406384
1 Fragmetric（FRAG）至 SEK
kr0.3043376
1 Fragmetric（FRAG）至 BGN
лв0.0539168
1 Fragmetric（FRAG）至 HUF
Ft10.7404864
1 Fragmetric（FRAG）至 CZK
0.6710368
1 Fragmetric（FRAG）至 KWD
د.ك0.0099064
1 Fragmetric（FRAG）至 ILS
0.107184
1 Fragmetric（FRAG）至 BOB
Bs0.224112
1 Fragmetric（FRAG）至 AZN
0.055216
1 Fragmetric（FRAG）至 TJS
SM0.3023888
1 Fragmetric（FRAG）至 GEL
0.0883456
1 Fragmetric（FRAG）至 AOA
Kz29.7708432
1 Fragmetric（FRAG）至 BHD
.د.ب0.01221248
1 Fragmetric（FRAG）至 BMD
$0.03248
1 Fragmetric（FRAG）至 DKK
kr0.2065728
1 Fragmetric（FRAG）至 HNL
L0.849352
1 Fragmetric（FRAG）至 MUR
1.4716688
1 Fragmetric（FRAG）至 NAD
$0.5596304
1 Fragmetric（FRAG）至 NOK
kr0.323176
1 Fragmetric（FRAG）至 NZD
$0.0555408
1 Fragmetric（FRAG）至 PAB
B/.0.03248
1 Fragmetric（FRAG）至 PGK
K0.13804
1 Fragmetric（FRAG）至 QAR
ر.ق0.1182272
1 Fragmetric（FRAG）至 RSD
дин.3.2405296
1 Fragmetric（FRAG）至 UZS
soʻm391.3252112
1 Fragmetric（FRAG）至 ALL
L2.6760272
1 Fragmetric（FRAG）至 ANG
ƒ0.0581392
1 Fragmetric（FRAG）至 AWG
ƒ0.058464
1 Fragmetric（FRAG）至 BBD
$0.06496
1 Fragmetric（FRAG）至 BAM
KM0.0539168
1 Fragmetric（FRAG）至 BIF
Fr95.52368
1 Fragmetric（FRAG）至 BND
$0.0415744
1 Fragmetric（FRAG）至 BSD
$0.03248
1 Fragmetric（FRAG）至 JMD
$5.2149888
1 Fragmetric（FRAG）至 KHR
130.4416288
1 Fragmetric（FRAG）至 KMF
Fr13.60912
1 Fragmetric（FRAG）至 LAK
706.0869424
1 Fragmetric（FRAG）至 LKR
Rs9.8213024
1 Fragmetric（FRAG）至 MDL
L0.5437152
1 Fragmetric（FRAG）至 MGA
Ar144.9998144
1 Fragmetric（FRAG）至 MOP
P0.2601648
1 Fragmetric（FRAG）至 MVR
0.496944
1 Fragmetric（FRAG）至 MWK
MK56.3888528
1 Fragmetric（FRAG）至 MZN
MT2.075472
1 Fragmetric（FRAG）至 NPR
Rs4.618656
1 Fragmetric（FRAG）至 PYG
228.72416
1 Fragmetric（FRAG）至 RWF
Fr46.99856
1 Fragmetric（FRAG）至 SBD
$0.2676352
1 Fragmetric（FRAG）至 SCR
0.4748576
1 Fragmetric（FRAG）至 SRD
$1.237488
1 Fragmetric（FRAG）至 SVC
$0.2838752
1 Fragmetric（FRAG）至 SZL
L0.5593056
1 Fragmetric（FRAG）至 TMT
m0.11368
1 Fragmetric（FRAG）至 TND
د.ت0.09458176
1 Fragmetric（FRAG）至 TTD
$0.2198896
1 Fragmetric（FRAG）至 UGX
Sh112.3808
1 Fragmetric（FRAG）至 XAF
Fr18.12384
1 Fragmetric（FRAG）至 XCD
$0.087696
1 Fragmetric（FRAG）至 XOF
Fr18.12384
1 Fragmetric（FRAG）至 XPF
Fr3.28048
1 Fragmetric（FRAG）至 BWP
P0.4313344
1 Fragmetric（FRAG）至 BZD
$0.0652848
1 Fragmetric（FRAG）至 CVE
$3.0501968
1 Fragmetric（FRAG）至 DJF
Fr5.78144
1 Fragmetric（FRAG）至 DOP
$2.033248
1 Fragmetric（FRAG）至 DZD
د.ج4.2055104
1 Fragmetric（FRAG）至 FJD
$0.07308
1 Fragmetric（FRAG）至 GNF
Fr282.4136
1 Fragmetric（FRAG）至 GTQ
Q0.2487968
1 Fragmetric（FRAG）至 GYD
$6.7918928
1 Fragmetric（FRAG）至 ISK
kr3.8976

Fragmetric資源

要更深入地瞭解 Fragmetric，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Fragmetric網站
區塊查詢

人們還問：關於Fragmetric的其他問題

Fragmetric（FRAG）今日價格是多少？
FRAG 實時價格為 0.03248 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FRAG 兌 USD 的價格是多少？
目前 FRAG 兌 USD 的價格為 $ 0.03248。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Fragmetric 的市值是多少？
FRAG 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FRAG 的流通供應量是多少？
FRAG 的流通供應量為 -- USD
FRAG 的歷史最高價（ATH）是多少？
FRAG 的歷史最高價是 -- USD
FRAG 的歷史最低價（ATL）是多少？
FRAG 的歷史最低價是 -- USD
FRAG 的交易量是多少？
FRAG 的 24 小時實時交易量為 $ 125.76K USD
FRAG 今年會漲嗎？
FRAG 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FRAG 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:23:27 (UTC+8)

Fragmetric（FRAG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-04 13:39:16鏈上數據
美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元
10-04 11:26:38行業動態
USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9%
10-03 10:20:00行業動態
加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3%
10-03 05:17:00行業動態
Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關
10-01 14:11:00行業動態
昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元
09-30 18:14:00行業動態
當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向

熱門新聞

MEXC 合約保證金回報率：從交易中獲取雙重收入的機會與挑戰

October 3, 2025

更智慧的交易，零手續費：MEXC 的 AI 輔助訂單如何改變遊戲規則

October 3, 2025

GameFi 2.0：為什麼代幣經濟學將決定區塊鏈遊戲的未來

October 3, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FRAG 兌 USD 計算器

數量

FRAG
FRAG
USD
USD

1 FRAG = 0.03248 USD

交易 FRAG

FRAG/USDT
$0.03248
$0.03248$0.03248
+2.20%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--