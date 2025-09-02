新人必讀！什麼是合約交易？3 分鐘快速入門

在本文中，您將使用 MEXC Learn 來探索合約交易基礎知識。這份簡單的指南將幫助您輕鬆了解衍生性商品市場，並快速了解 MEXC提供的合約交易產品。 本文摘要： 1. 期貨合約是衍生性合約的一種，是當前金融市場中交易者用來管理風險的常用工具。 2. 正式的期貨合約市場於 17 世紀出現在荷蘭，最著名的就是鬱金香期貨。1848 年，82 位商人發起成立了芝加哥穀物交易所，在此基礎上誕生的芝加哥期在本文中，您將使用 MEXC Learn 來探索合約交易基礎知識。這份簡單的指南將幫助您輕鬆了解衍生性商品市場，並快速了解 MEXC提供的合約交易產品。 本文摘要： 1. 期貨合約是衍生性合約的一種，是當前金融市場中交易者用來管理風險的常用工具。 2. 正式的期貨合約市場於 17 世紀出現在荷蘭，最著名的就是鬱金香期貨。1848 年，82 位商人發起成立了芝加哥穀物交易所，在此基礎上誕生的芝加哥期
在本文中，您將使用 MEXC Learn 來探索合約交易基礎知識。這份簡單的指南將幫助您輕鬆了解衍生性商品市場，並快速了解 MEXC提供的合約交易產品

本文摘要：
1. 期貨合約是衍生性合約的一種，是當前金融市場中交易者用來管理風險的常用工具。
2. 正式的期貨合約市場於 17 世紀出現在荷蘭，最著名的就是鬱金香期貨。1848 年，82 位商人發起成立了芝加哥穀物交易所，在此基礎上誕生的芝加哥期貨交易所成為了世界上第一家期貨交易所。
3. MEXC 是加密貨幣市場中領先的合約交易所，提供比特幣永續合約、以太坊永續合約等超 700 個合約交易對。用戶可以透過 MEXC 網站MEXC 應用程式多種方式進行交易，方便且靈活。此外，MEXC 合約交易為用戶提供最高 500 倍槓桿，大幅提高資金的利用效率。
4. 合約交易雖然為廣大投資者提供了諸多便利，但是仍需明確的是，合約交易是一項專業門檻較高的交易方式，每一位投資者都應該有成熟的風險控制意識。


期貨合約是衍生合约的一种形式，期货合约要求交易双方在未来的固定日期和利率完成一项资产的交易。买卖双方必须遵循预订未来合约时设定的价格。这种情况意味著无论资产的当前价格如何，都必须按照合同中约定的价格进行交易。

合約可以針對任何實體商品或任何金融工具。這些合約足夠詳細，可以列出合約涵蓋的資產數量。合約是對沖標的資產價格波動的常用工具。

1. 期貨合約的起源


期貨交易是一種起源於古代並逐步演變至現代的金融工具，其核心目的是透過提前鎖定價格來規避商品價格波動的風險。現代的期貨合約起源於 17 世紀的歐洲，商人在市場上也開始透過類似契約的形式買賣商品，特別是羊毛、香料和金屬礦石等。這些契約為現代期貨交易的發展奠定了基礎。

隨後在 1848 年芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）成立，成為全球第一個正規的期貨交易所。在 19 世紀後期，芝加哥期貨交易所開始引入標準化的期貨合約，合約明確規定了交易的商品種類、數量、品質和交割日期。這種標準化大大提高了交易效率，降低了交易成本，推動了期貨市場的發展。

2. 合約是什麼？如何運作？


合約讓交易者確定合約中資產的價格。該資產可以是任何常見的交易商品，如石油、黃金、白銀、玉米、糖和棉花。標的資產還可以是股票、貨幣對、加密貨幣和國債。

合約將在未來某個日期鎖定任何這些資產的價格。標準合約有一個到期日，也稱為到期日和設定價格。到期日或月份通常用於識別期貨。例如，一月到期的玉米期貨合約稱為一月玉米合約。在這裡我們可以用玉米這類大宗商品的期貨合約交易做一個案例，來更直觀的理解期貨合約的交易過程。

假定 Alice 是玉米種植者，Candy 是玉米收購者。在實際生產中，由於玉米的種植週期較長， 而且會受到異常天氣、病蟲害等多重因素的影響，導致產量具有不確定性。因此對 Alice 來說，確保自己的最終售價不低於種植成本是非常重要的，同時對於 Candy 來說，她的訴求是盡可能以低廉的價格收購到足夠的玉米，這就產生了進行期貨交易的基礎。

再次假定 Alice 每噸玉米的生產成本為 100 美元，Candy 收購玉米的預期成本是不高於 110 美元/每噸，那麼 Alice 和 Candy 就可以在玉米成熟收穫之前，訂立這樣一份期貨合約：

人物
交易標的
生產成本價格
收購價格
成交價格
名義收益
Alice
玉米
100美元/每噸

105 美元/每噸
5 美元/每噸
Candy
玉米

105美元/每噸
5 美元/每噸

當 Alice 與 Candy 的合約簽訂之後，等到玉米收穫時，會存在以下三種情況

不同情況
玉米最終產量
玉米最終市價
Alice 成本
Candy 收購價
Alice 的最終收益
情況一
高於預期
低於 100 美元/每噸
100 美元/每噸
105 美元/每噸
高於 5 美元/每噸
情況二
符合預期
等於 100 美元/每噸
100 美元/每噸
105 美元/每噸
5 美元/每噸
情況三
低於預期
高於 100 美元/每噸
100 美元/每噸
105 美元/每噸
低於 5 美元/噸

從上面簡單的例子可以看到，作為未來的合約買方，Candy 有權利在合約到期時以約定的 105 美元/噸的價格取得玉米的所有權，雖然可能存在以高於當時市場價的情況收購的風險，但是重要的是，能夠提前鎖定她所需的商品，同時需要說明的一點是，買家可以將他們的合約賣給其他人，從而免除他們的合約義務。

3. 加密合約交易與傳統合約交易的異同點


加密貨幣市場期貨合約的基本規則脫胎於傳統期貨合約市場，在下面可以透過一個表格做簡要對比：
合約交易類型
標的資產
交易時間
是否涉及實物交割
跨地域交易的限制
波動性
傳統合約交易
大宗商品、貴金屬、股票指數、外匯等
受交易平台規則限制，一般非全天候交易
部分需交割，部分無須交割
較大
相對較小
加密合約交易
加密資產
7*24 全天候交易
均無需交割
較小
相對較大

透過上述對比，我們不難發現，由於加密貨幣市場的整體市場規模相對較小，截至 2025 年 7 月 3 日，加密貨幣市場的名義市值約為 3.8 兆美元，而以黃金市場的大約 20 兆美元的市值來對比，依然顯得非常小。因此在價格波動性方面，要比黃金、股指、大宗商品相對小。

不過另一方面，加密貨幣合約同樣具有 7*24 小時全天候交易、受地域影響較小、無需交割等諸多優勢，同時較高的波動性也為投資者帶來了更多的交易機會。

4. 為什麼交易者該選擇 MEXC 合約？


合約交易提供了許多吸引所有投資者的優勢。由於它們是基於金融或實體資產價值的金融衍生品，因此它們非常適合加密貨幣挖礦和交易中的風險管理和對沖。這種風險緩衝使期貨交易更具風險效率。

MEXC 合約為用戶提供超過 1,000 個交易對，不僅涵蓋了像比特幣永續合約這類主流加密貨幣的合約產品，更緊跟市場動態，第一時間上線了許多像 PEPEUSDTTRUMPUSDT 等極具波動價值的熱門加密貨幣的合約交易對，為用戶提供更多樣化的交易選擇。

此外，MEXC 也以業界極具競爭力的低手續費廣受投資人青睞。目前，MEXC 合約交易市場有 143 個幣對實施 0 費率優惠（maker 與 taker 皆為 0 手續費）。

當然，作為一項專業門檻較高的交易方式，合約交易對交易者的交易經驗與風險管理能力也有很高的要求，任何一位進行交易貨幣合約交易的投資者務必深入了解加密貨幣高波動性帶來的潛在風險。更多關於合約交易風險管理的知識，請閱讀高槓桿交易策略：資金效率與風險管理的平衡之道

5. 如何進入 MEXC 的合約交易終端？


5.1 如果 MEXCer 打算在網頁上進行交易，請按照以下指南使用 MEXC 頁面購買加密合約：

開啟 MEXC 首頁，將遊標指向頂部選單的「合約交易」，然後在下拉式選單中選擇「合約交易」或點按此連結


5.2 如果 MEXCer 打算在手機上交易，請按照以下指南在 MEXC App 上購買加密貨幣合約：

點選 MEXC 應用程式，指向底部選單的「合約」

MEXC 合約交易終端免費提供每位交易者所有必要的工具。終端對用戶十分友好，能一目了然地提供所有需要的資訊。

MEXC 網頁端：

MEXC App 端：

如上圖所示：
序號1 所示頂部的選單欄，讓您選擇您想要交易合約的交易對；
序號2 所示螢幕底部，包含您的倉位和訂單詳情；
序號3 所示訂單簿位於螢幕左側，讓您了解其他經紀商正在買賣什麼，以便您了解目前市場行情；
序號4 所示螢幕右側有下單按鈕。

6. 如何在 MEXC 交易合約？


為了開始在 MEXC 交易合約，您必須將資金從現貨帳戶轉移到合約帳戶，在進行交易合約時，您可以指定要交易的資產的價格和數量，並透過按「買入/做多」或「賣出/做空」選項進行確認。
MEXC 合約交易對不同的交易組合提供不同的槓桿倍數；
MEXC 交易所支援高達 500 倍的交易槓桿。最大槓桿取決於初始保證金和維持保證金；

交易所允許用戶在全倉模式下改變他們的多頭和空頭倉位。如多頭 30x，空頭9 0x。為了對沖風險，交易者可以將交易槓桿從 90 倍調整到 30 倍；
平台透過提供不同的保證金模式，支援不同保證金偏好的交易者；

全倉保證金模式與針對同一加密貨幣開設的兩個倉位共享保證金。一個倉位的任何利潤或損失都可以用來調整其他交易的餘額。

逐倉保證金模式只接受已開倉位的保證金。在虧損的情況下，交易將僅針對結算時的特定倉位虧損。這使得加密貨幣的餘額保持不變。這是所有新交易者的最佳選擇，因為它可以保護主要的加密貨幣餘額。

作為預設設置，所有交易者都以逐倉保證金模式開始交易。

7. 加密貨幣合約交易技巧


加密貨幣合約交易是一種利用槓桿和衍生性商品，對市場價格波動進行多空操作的交易方式。雖然這種交易方式具有高收益潛力，但也伴隨著高風險，因此掌握正確的交易技巧至關重要。

7.1 設定明確的交易計畫


成功的合約交易始於清晰的交易計畫：
設定目標：明確目標，包括預期利潤和可接受的最大虧損。
停損：每次交易前設定止盈（鎖定利潤）和停損（限制虧損）價格。例如：目標利潤為 10%，最大虧損為 5%。
倉位管理：不要將所有資金用於一次交易，建議單筆交易的風險控制在帳戶總資金的 1%-2% 之間。

範例：

假設帳戶總資金為 $10,000，單筆交易最多承擔 $200 的風險（2%）。如果開倉時的停損設定為5%，那麼倉位金額應為 $4,000（200 ÷ 0.05）。

7.2 學會技術分析


技術分析是預測市場趨勢的重要工具。以下是一些常用的技術分析方法：

了解支撐位與阻力位
支撐位：價格下跌時可能反彈的點位。
阻力位：價格上漲時可能回落的點位。
應用技巧：支撐位做多，在阻力位做空，但需結合其他指標確認訊號。

熟悉常用的技術指標
均線（MA）：透過均線判斷趨勢方向。例如，當短期均線上穿長期均線時，為買進訊號（「金叉」）；反之，為賣出訊號（「死叉」）。
相對強弱指數（RSI）：判斷市場是否超買或超賣。RSI 超過 70 表示超買，低於 30 表示超賣。
布林通道（Bollinger Band）：用來判斷價格波動範圍和突破方向。

7.3 管理情緒，避免過度交易


加密貨幣市場波動性極高，交易者容易受到情緒影響。以下是情緒管理的關鍵技巧：
控制貪婪和恐懼：市場上漲時切勿盲目加倉，下跌時避免恐慌性平倉。
避免追漲殺跌：耐心等待明確的交易訊號，切勿因短期波動而衝動操作。
定期休息：長時間盯盤可能導致判斷失誤，維持良好的心理狀態尤其重要。

7.4 風險控制技巧


7.4.1 合理使用槓桿

高槓桿雖然能放大收益，但也會大幅增加爆倉風險。建議新手交易者從低槓桿（如 3 倍）開始，逐步適應市場波動。

7.4.2 分散風險

不要把所有資金集中在一個交易對上，分散投資可以降低單一市場波動帶來的風險。

7.4.3 定期調整倉位

根據市場走勢調整倉位。例如，在市場環境不確定時，減少開倉比例以降低風險。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

