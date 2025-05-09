Brainedge 是一個先鋒的人工智慧和區塊鏈整合線上學習平台，旨在透過解決關鍵挑戰來顛覆電子學習領域：語言障礙、參與度不足和高昂的內容製作成本。 Brainedge 擁有圍繞遊戲化、代幣獎勵和先進的 AI 工具構建的生態系統，將自己定位為全球市場的可擴展、可持續且有利可圖的解決方案。
幣種名稱LEARN
排名No.3931
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.00%
流通供應量0
最大供應量1,000,000,000
總供應量1,000,000,000
流通率0%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.03843642090622913,2025-05-24
最低價0.014906762484446296,2025-05-09
所屬公鏈ETH
簡介Brainedge 是一個先鋒的人工智慧和區塊鏈整合線上學習平台，旨在透過解決關鍵挑戰來顛覆電子學習領域：語言障礙、參與度不足和高昂的內容製作成本。 Brainedge 擁有圍繞遊戲化、代幣獎勵和先進的 AI 工具構建的生態系統，將自己定位為全球市場的可擴展、可持續且有利可圖的解決方案。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。