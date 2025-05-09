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Brainedge 是一個先鋒的人工智慧和區塊鏈整合線上學習平台，旨在透過解決關鍵挑戰來顛覆電子學習領域：語言障礙、參與度不足和高昂的內容製作成本。 Brainedge 擁有圍繞遊戲化、代幣獎勵和先進的 AI 工具構建的生態系統，將自己定位為全球市場的可擴展、可持續且有利可圖的解決方案。

幣種名稱LEARN

排名No.3931

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.03843642090622913,2025-05-24

最低價0.014906762484446296,2025-05-09

所屬公鏈ETH

簡介Brainedge 是一個先鋒的人工智慧和區塊鏈整合線上學習平台，旨在透過解決關鍵挑戰來顛覆電子學習領域：語言障礙、參與度不足和高昂的內容製作成本。 Brainedge 擁有圍繞遊戲化、代幣獎勵和先進的 AI 工具構建的生態系統，將自己定位為全球市場的可擴展、可持續且有利可圖的解決方案。

所屬板塊

社媒

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