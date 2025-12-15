建構交易所安全壁壘：MEXC 如何實現從風險預防到交易保障的全覆蓋？

新幣上線 · 漲幅榜 · 現貨 & 合約交易數據一覽統計週期：2026 年 1 月 14 日 – 1 月 20 日 發佈時間：每週四 數據來源：MEXC 平臺、Coingecko上週加密市場整體震盪下行，MEXC 共上線 72 個新幣，其中 GAS 項目漲幅突破 1665%。平臺現貨與合約交易量保持高位，多項交易活動同步推進。近期，黃金和白銀價格屢創新高，吸引了市場的廣泛關注，平臺正穩步推進黃金與
1. Sentient 空投正式啟動：SENT 代幣領取時間與方式詳解Sentient（一個專注於開放式人工通用智慧研發的專案）正式宣布啟動其代幣 SENT 的空投活動。根據 Sentient 官方部落格發布的資訊，空投註冊通道現已開放，截止時間為 2025 年 11 月 29 日上午 10 點（太平洋時間）。這是 Sentient 生態系統發展歷程中的重要里程碑，所有符合條件的社群貢獻者、Sen
1. SKR Token 空投即將開放：Seeker 用戶必看的重要資訊Solana Mobile 官方近日正式宣布，備受期待的 SKR Token 空投將於 2026 年 1 月 21 日凌晨 2:00（UTC）正式開放領取。本次空投是 Solana Phone 2（即 Seeker 手機）生態系統中的首個大型代幣發放活動，總計向社群發放近 20 億枚 SKR Token。*BTN-購買 SKR
隨着加密貨幣市場的發展不斷邁向成熟，交易工具的多樣化成為投資者構建策略組合的關鍵要素之一。在全球主流數位資產交易平台中，MEXC 以其豐富的產品線和高流動性的交易環境，為不同類型的投資者提供了現貨（Spot）與合約（Futures）兩大核心交易方式。雖然二者看似都是買賣「數位資產」的手段，但本質上在交易機制、收益模型、風險暴露和策略靈活性等方面有着顯著差異。對於尚未深入了解的交易者而言，僅憑字面理
今日最新 ASTER 價格快照 根據最新數據，當前 ASTER 價格交易於 $0.7262，反映了過去 24 小時內 +6.59% 的變化。憑藉占市值活動 15.80% 的交易量，Aster (ASTER) 目前在全球加密貨幣中排名 第 45 位。[1][3] 過去 24 小時的最新市場動態 最新的 ASTER 價格更新顯示，該代幣在 $0.0844(近期低點基準)和 $2.4191(近期高點基準
114514(114514) 交易平台選擇簡介 選擇正確的加密貨幣交易所進行114514(114514)交易是一個關鍵決策，會顯著影響您的交易成功與安全性。隨著114514(114514)在Solana 區塊鏈上的迷因代幣領域持續獲得動能，投資者需要一個可靠的加密貨幣交易所，提供強大的安全性和最佳的可用性。您選擇的交易平台不僅決定了您能多容易地買入、賣出和交易 114514(114514)，也決定
今日最新 SOL 價格快照 根據最新數據，當前 SOL 價格為 $135.77，在過去 24 小時內反映出 +1.65% 的變化。隨著交易量在近期的激增中顯示出強勁的活動，Solana 即時價格在全球加密貨幣中保持著顯著的地位，其 SOL 市值展現出強大的市場實力。 過去 24 小時的最新市場動態 最新更新顯示，SOL 即時價格在最近的每日收盤價中在 $124.65 和 $127.25 之間交易，
1. Stablecoins 突破 3,000 億美元門檻：從小眾創新到金融基石 Stablecoins 在 2025 年市值突破 3,000 億美元大關，從小眾加密貨幣工具演變為全球金融基礎設施的基石。截至 2025 年 11 月底，stablecoin 市場總額達到 3,030 億美元，儘管在更廣泛的加密市場修正推動下，單月下跌 45.4 億美元——這是 26 個月來的首次——仍標誌著一個重要
全球加密貨幣交易所 MEXC 發布了其 2025 年 12 月的資產準備金證明 (PoR)，再次確認 BTC、 […] 〈MEXC 公布 12 月資產準備金並發布《2025 全球隱私資產報告》，隱私幣市場強勢反彈〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。
杜拜,阿聯酋,2025年12月24日 /美通社/ — 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣布發布其第 29 次證明
PANews 於 12 月 31 日報導,幣安聯合執行長何一與 Richard Teng 發布年度公開信,披露幣安產品總交易量
此文章 TelevisaUnivision 全天候投注節目《¿Apostarías Por Mi?》首播:觀看方式 出現在 BitcoinEthereumNews.com。左至右:Adrián Di Monte 和 Nuja Amar;
隨着加密貨幣逐步融入傳統金融體系，主流加密資產已不再僅是投資標的，也正在成為突破傳統金融邊界的重要支付與結算工具。各國和地區相繼出台針對加密貨幣的監管框架，在保障金融創新與支付便利性的同時，防範其被用於洗錢、恐怖融資及其他非法活動。作為資金流轉與交易的核心基礎設施，加密貨幣交易平台必須同步提升合規與風險控制能力。主流交易所普遍遵循一套全球適用的反洗錢（AML）與制裁合規標準，確保在風險控制的底線與
隨著加密市場中的攻擊手段日益精確與隱蔽，交易平台的風控系統也不斷升級。然而，在保護市場公平與資產安全的同時，風控系統也面臨著兩難：過於嚴格的策略會提升「誤報」率，而標準寬鬆又無法有效打擊損害市場與用戶利益的違規行為。MEXC2025 年第三季的風控數據清楚地展現了這項挑戰的複雜性：成功識別並阻斷 45,513 起協同詐欺行為，有效遏制了有組織的市場操縱。在東南亞，透過加強提現驗證和深入排除可疑關聯
在加密貨幣市場快速發展的今天，合約交易因其高效性和靈活性已成為眾多交易者的重要工具。作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 自 2018 年成立以來，始終致力於為全球用戶提供專業、安全、高效的交易服務。在 MEXC 7 週年之際，本文特別總結了 MEXC 合約交易的全面優勢，幫助用戶更了解為何選擇 MEXC 進行合約交易。了解合約交易合約交易是一種衍生性商品交易形式，允許交易者在未來以預定價格買
七年前，MEXC 交易所懷揣着對加密貨幣的無限熱情與憧憬，投身於這片機遇與挑戰並存的藍海。七年風雨兼程，MEXC 憑藉快速上幣的顯著優勢，在全球加密資產交易市場中脫穎而出，成爲眾多投資者的首選平台。資料見證：MEXC 快速上幣的輝煌成就自成立以來，MEXC 始終將用戶需求置於首位，致力於爲用戶提供最全面、最豐富的交易選擇。截至 2025 年 4 月 16 日 15:00（UTC+8），ME