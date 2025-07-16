七年耕耘，步步向「好」— MEXC 與用戶共創未來

2025 年，MEXC 迎來七週年。從默默無聞的創新者，到如今深受全球用戶信賴的領先平台，MEXC 始終秉持「精於細節、臻於至善」的理念，力求在每一個環節都做到嚴謹與完善。七年來，我們持續專注於打造安全、便利、高效的交易體驗，憑藉著技術創新與服務優化，不斷突破產業邊界，成功實現了從挑戰者到引領者的華麗蛻變。

















好的交易體驗離不開流動性。以 BTCUSDT 永續合約為例，MEXC 在該合約中間價 ±5 個基點內的限價單總量高於同行 240%；現貨交易中，同樣以 BTC/USDT 交易對為例，MEXC 平台的 BTC/USDT 現貨中間價 ±5 個基點內的限價單總量高於同行100%（數據來源：各交易所官方公開數據及 TokenInsight Simplicity Group 第三方流動性分析）。不僅僅是 BTC，在 ETH、SOL、XRP、DOGE、TRX、LINK 等市值排名前 50 的主要加密貨幣的合約與現貨交易中，MEXC 的 0.05% 盤口深度同樣遙遙領先於同行業。無論是個人投資者還是專業機構，都能在平台上實現高效撮合與自由交易。憑藉長期運營的穩定性與活躍用戶的支撐，MEXC 打造出穩定深厚的交易生態，讓每一筆訂單都能快速成交，每一次投資都能被從容地執行。













MEXC 的技術團隊來自全球多個國家和地區，擁有頂尖的工程能力和安全標準。平台架構採用分散式叢集、冷熱錢包分離、多簽機制等業界領先方案，有效保障用戶資產安全。此外，MEXC 不斷迭代優化交易系統，支援極速撮合、毫秒響應，並為 Web 端與 App 端用戶提供一致且流暢的使用體驗。安全、穩定、易用，是我們對「好體驗」的基本要求。





























「把每一件事做到好」不是一句口號，而是 MEXC 一路以來的真實寫照。從上幣速度、交易深度，甚至安全體系、客戶服務，MEXC 用七年的堅持換來用戶的信任。在未來的加密旅程中，MEXC 也將繼續秉持「以用戶為本、以長期為榮」的信念，成為每位用戶在數位經濟時代最值得信賴的同行者。





七年耕耘，始終如一；下一個七年，我們一起更好。