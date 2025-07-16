2025 年，MEXC 迎來七週年。從默默無聞的創新者，到如今深受全球用戶信賴的領先平台，MEXC 始終秉持「精於細節、臻於至善」的理念，力求在每一個環節都做到嚴謹與完善。七年來，我們持續專注於打造安全、便利、高效的交易體驗，憑藉著技術創新與服務優化，不斷突破產業邊界，成功實現了從挑戰者到引領者的華麗蛻變。 1.好平台：從「上幣迅速」到「幣種齊全」 在加密市場瞬息萬變的節奏中，MEXC 始終跑在前2025 年，MEXC 迎來七週年。從默默無聞的創新者，到如今深受全球用戶信賴的領先平台，MEXC 始終秉持「精於細節、臻於至善」的理念，力求在每一個環節都做到嚴謹與完善。七年來，我們持續專注於打造安全、便利、高效的交易體驗，憑藉著技術創新與服務優化，不斷突破產業邊界，成功實現了從挑戰者到引領者的華麗蛻變。 1.好平台：從「上幣迅速」到「幣種齊全」 在加密市場瞬息萬變的節奏中，MEXC 始終跑在前
七年耕耘，步步向「好」— MEXC 與用戶共創未來

2025年7月16日MEXC
2025 年，MEXC 迎來七週年。從默默無聞的創新者，到如今深受全球用戶信賴的領先平台，MEXC 始終秉持「精於細節、臻於至善」的理念，力求在每一個環節都做到嚴謹與完善。七年來，我們持續專注於打造安全、便利、高效的交易體驗，憑藉著技術創新與服務優化，不斷突破產業邊界，成功實現了從挑戰者到引領者的華麗蛻變。

1.好平台：從「上幣迅速」到「幣種齊全」


在加密市場瞬息萬變的節奏中，MEXC 始終跑在前列。平台以「全網最快上幣速度」著稱，敏銳捕捉優質項目，協助用戶第一時間參與熱門資產投資。從主流幣、潛力新星，到 Meme、AI 等熱門項目，MEXC 總是能讓您快人一步、搶先一步。數據顯示，截至撰稿時，MEXC 已上線 2,912 個現貨幣對和 1,137 個合約幣對。而豐富幣種背後，是平台專業的甄選機制、深度的市場研究和嚴謹的風控體系。 MEXC 不僅「上得快」，更「選得準」。

2. 好的流動性：交易從未如此順暢


好的交易體驗離不開流動性。以 BTCUSDT 永續合約為例，MEXC 在該合約中間價 ±5 個基點內的限價單總量高於同行 240%；現貨交易中，同樣以 BTC/USDT 交易對為例，MEXC 平台的 BTC/USDT 現貨中間價 ±5 個基點內的限價單總量高於同行100%（數據來源：各交易所官方公開數據及 TokenInsightSimplicity Group 第三方流動性分析）。不僅僅是 BTC，在 ETH、SOL、XRP、DOGE、TRX、LINK 等市值排名前 50 的主要加密貨幣的合約與現貨交易中，MEXC 的 0.05% 盤口深度同樣遙遙領先於同行業。無論是個人投資者還是專業機構，都能在平台上實現高效撮合與自由交易。憑藉長期運營的穩定性與活躍用戶的支撐，MEXC 打造出穩定深厚的交易生態，讓每一筆訂單都能快速成交，每一次投資都能被從容地執行。


3. 好技術：背後是一支強大的國際團隊


MEXC 的技術團隊來自全球多個國家和地區，擁有頂尖的工程能力和安全標準。平台架構採用分散式叢集、冷熱錢包分離、多簽機制等業界領先方案，有效保障用戶資產安全。此外，MEXC 不斷迭代優化交易系統，支援極速撮合、毫秒響應，並為 Web 端與 App 端用戶提供一致且流暢的使用體驗。安全、穩定、易用，是我們對「好體驗」的基本要求。

4. 好服務：真正以用戶為核心


七年來，MEXC 始終堅持「用戶第一」。平台提供 7×24 小時多語言客服支援，快速回應及處理問題，努力為全球用戶帶來無時差、無障礙的服務體驗。此外，MEXC 高度重視新手用戶的成長。 MEXC LearnMEXC Blog 等教育資源，幫助用戶從入門到進階，全面提升認知與交易能力，讓「好平台」不僅好用，更好懂。

5. 好眼光：持續佈置未來趨勢


面對產業變革，MEXC 始終走在趨勢前沿。無論是率先支援熱門新公鏈項目，或是積極拓展 Launchpool陽光普照等創新產品矩陣，MEXC 總能以超前的視野佈置新風口。在全球化策略上，MEXC 已服務超過 200 個國家和地區用戶，憑藉國際合規佈局與在地化服務能力，贏得全球市場的廣泛認可。

6. 好慶典：七週年狂歡而來，感謝一路有您


七年成長，離不開全球用戶的支持與陪伴。為回饋這份信任，平台正在火熱舉辦 MEXC 開「7」新篇系列活動，福利全面升級，送出「千萬感謝」！

「把每一件事做到好」不是一句口號，而是 MEXC 一路以來的真實寫照。從上幣速度、交易深度，甚至安全體系、客戶服務，MEXC 用七年的堅持換來用戶的信任。在未來的加密旅程中，MEXC 也將繼續秉持「以用戶為本、以長期為榮」的信念，成為每位用戶在數位經濟時代最值得信賴的同行者。

七年耕耘，始終如一；下一個七年，我們一起更好。

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

