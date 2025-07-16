七年前，MEXC 交易所懷揣着對加密貨幣的無限熱情與憧憬，投身於這片機遇與挑戰並存的藍海。七年風雨兼程，MEXC 憑藉快速上幣的顯著優勢，在全球加密資產交易市場中脫穎而出，成爲眾多投資者的首選平台。 資料見證：MEXC 快速上幣的輝煌成就 自成立以來，MEXC 始終將用戶需求置於首位，致力於爲用戶提供最全面、最豐富的交易選擇。截至 2025 年 4 月 16 日 15:00（UTC+8），MEXC七年前，MEXC 交易所懷揣着對加密貨幣的無限熱情與憧憬，投身於這片機遇與挑戰並存的藍海。七年風雨兼程，MEXC 憑藉快速上幣的顯著優勢，在全球加密資產交易市場中脫穎而出，成爲眾多投資者的首選平台。 資料見證：MEXC 快速上幣的輝煌成就 自成立以來，MEXC 始終將用戶需求置於首位，致力於爲用戶提供最全面、最豐富的交易選擇。截至 2025 年 4 月 16 日 15:00（UTC+8），MEXC
新手學院/市場洞察/活動專區/MEXC 七週...貨幣交易新紀元

MEXC 七週年：錨定「上幣最快」，領航加密貨幣交易新紀元

2025年7月16日MEXC
0m
#熱門活動#行業熱門
DeFi
DEFI$0.000841+4.73%
Memecoin
MEME$0.001687+3.18%
NFT
NFT$0.0000004023+0.39%
Sleepless AI
AI$0.06397-0.18%
Peanut the Squirrel
PNUT$0.122+2.34%

七年前，MEXC 交易所懷揣着對加密貨幣的無限熱情與憧憬，投身於這片機遇與挑戰並存的藍海。七年風雨兼程，MEXC 憑藉快速上幣的顯著優勢，在全球加密資產交易市場中脫穎而出，成爲眾多投資者的首選平台。

資料見證：MEXC 快速上幣的輝煌成就


自成立以來，MEXC 始終將用戶需求置於首位，致力於爲用戶提供最全面、最豐富的交易選擇。截至 2025 年 4 月 16 日 15:00（UTC+8），MEXC 已上線 2,908 個現貨幣對和 1,136 個合約幣對，涵蓋主流加密貨幣、新興 DeFi 項目、熱門 Meme、NFT 等多種類型。這一龐大的交易對數量，不僅滿足了用戶多樣化的投資需求，更彰顯了 MEXC 快速響應市場、高效上幣的強大能力。

根據 Tokeninsight 報告，在 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 2 月 15 日期間，MEXC 以最高的現貨上幣數量和最快的上幣速度領跑行業，且在雙週細分週期內持續保持高頻上新，展現出對市場熱點的快速捕捉能力。尤其是在牛市四大敘事（ Meme、DeSci、AI Agent、名人幣）中，MEXC 均率先上線了敘事內的熱門代幣，如*URLS-PNUT_USDT* 、*URLS-RIFSOL_USDT*、*URLS-BUZZ_USDT*、*URLS-TRUMP_USDT*，且上線後普遍出現暴漲。


MEXC 透過在低市值階段搶先上線潛力項目，結合對新興敘事的敏感捕捉和快速上幣策略，幫助用戶搶佔早期流動性紅利，成功與行業其他頭部交易所形成差異化競爭優勢。

秘訣揭曉：MEXC 如何做到快速上幣


MEXC 之所以能夠在上幣速度上保持領先，離不開其背後高效、專業的運營團隊和技術支援。

高效決策：MEXC 擁有一套完善且高效的決策機制。從項目篩選、盡職調查，到最終上線，每一個環節都經過了嚴格的把控和精細的管理。同時，MEXC 還建立了快速響應機制，一旦確定項目符合上線標準，能夠迅速啓動上線流程，大大縮短了項目從評估到上線的時間。

技術支撐：MEXC 擁有資歷深厚的技術團隊。他們憑藉豐富經驗與研發能力，從系統架構優化、交易性能提升、安全防護強化等多維度，全方位保障新幣上線後平台系統穩定可靠運行。團隊構建了高效技術支撐體系，不僅能即時解決技術難題，還不斷升級迭代交易系統，使 MEXC 在高併發、大流量場景下也能穩定流暢運行，爲用戶提供卓越交易體驗。

資源優勢：經過七年的發展，MEXC 積累了豐富的行業資源。平台與全球眾多優質項目方建立了長期穩定的合作關係，能夠第一時間獲取到最新的項目資訊。同時，MEXC 還積極參與行業交流活動，與行業內的專家、學者、機構等保持密切聯絡，不斷拓寬資訊渠道，爲快速上幣提供了有力保障。

風控保障：平台建立了嚴格的風控體系，對上線項目進行全方位的風險評估和監控。從項目的合規性、安全性到市場風險等方面，MEXC 都進行細緻的審查。透過嚴格的風控措施，MEXC 有效降低了交易者的投資風險，爲平台的長期穩定發展奠定了堅實基礎。

MEXC 7 週年特別活動


值此七週年慶典，平台特別推出了 MEXC 開「7」 新篇系列活動，10,000,000 USDT 豪華獎池等您來！

活動 1：參與盈利率團賽，瓜分 25% 的總獎池
活動 2：收集碎片，合成盲盒，瓜分 40% 的總獎池
活動 3：每日交易量榜單&盈利額榜單爭奪戰，爭奪 35% 的總獎池

站在七週年的新起點上，MEXC 將繼續秉承用戶至上、安全高效的原則，不斷優化平台功能和服務體驗。尤爲關鍵的是，MEXC 將始終把快速上幣作爲重要戰略之一，持續強化快速決策機制、提升技術支撐能力、拓展資源優勢、完善風控保障，確保在瞬息萬變的加密貨幣市場中，能夠以最快的速度爲用戶呈現最具潛力的項目，助力用戶在加密貨幣投資的浪潮中搶佔先機！


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 USDf？一文讀懂 Falcon Finance 穩定幣的創新機制

什麼是 USDf？一文讀懂 Falcon Finance 穩定幣的創新機制

TL;DRUSDf 是建立在以太坊上的超額抵押合成美元，目前流通量約 18.99 億枚，市場排名第 202 位。USDf 支援穩定幣和非穩定幣資產作為抵押品，透過動態抵押率確保系統安全性。USDf 採用經典鑄幣和創新鑄幣雙重機制，滿足不同風險偏好用戶的需求。USDf 透過 Delta 中性策略和套利機制維持與美元 1:1 的價格錨定。用戶可透過質押 USDf 獲得 sUSDf 收益代幣，參與多層次

什麼是 Mango Network？全方位了解下一代模組化區塊鏈

什麼是 Mango Network？全方位了解下一代模組化區塊鏈

區塊鏈技術自誕生以來，一直面臨着性能、安全與去中心化三難困境難題。傳統單一虛擬機的架構常常在擴展性與互操作性上受限，而多鏈並存又帶來了資產與流動性割裂。Mango Network 從底層協議設計、跨鏈通信、開發者工具鏈等多方面入手，透過模組化與多虛擬機支援，實現了高性能、低成本與一體化的用戶體驗，為下一代 Web3 基礎設施提供了新的範式。1. 什麼是 Mango NetworkMango Net

什麼是 WorldShards？MMORPG NFT 遊戲新手指南

什麼是 WorldShards？MMORPG NFT 遊戲新手指南

在眾多 MMORPG 遊戲中，WorldShards 以其獨特的設定和創新的玩法脫穎而出。這款由 LowKick Games 開發的沙盒多人在線角色扮演遊戲，將玩家帶入了一個名為 Murrlandia 的奇幻世界。在這裡，玩家不僅可以自由探索、戰鬥和建造，還能通過區塊鏈技術真正擁有遊戲中的資產。本文將全面介紹 WorldShards 的世界觀、玩法、經濟系統以及代幣機制，帶您深入了解這個充滿魅力的

MEXC 全球數位資產交易所七週年：以「多」為基因，鑄造加密新基建

MEXC 全球數位資產交易所七週年：以「多」為基因，鑄造加密新基建

當時針指向第七個刻度，MEXC 交易所正持續以「多」為戰略基因，在數位金融的星辰大海中書寫著屬於創新者的史詩。七載光陰，MEXC 打造的不僅是一個交易平台，更是一個多維立體的加密生態系統——在這裡，多樣性是流淌在一行行程式碼裡的血液。一、熱幣矩陣：建構數位資產超級市場2,905 種現貨幣對與 1,130 種合約幣種構成的數位資產寶庫，讓 MEXC 穩居全球熱幣數量王座。這不是簡單的數量堆砌，而是精

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金