



如您的帳戶被風控系統識別並觸發風控限制，請依照以下指引完成資料提交，以完成帳戶風控審核流程。





















點擊【申請】按鈕後，系統將自動引導您進入資料上傳頁面，完成後續操作。













為確保您的帳戶信息安全及審核順利完成，請務必按照頁面要求準備並上傳完整資料，同時注意以下事項：

所提交的資料需內容真實、清晰、無遮擋；

支持的文件格式：JPG、JPEG、PNG、PDF，單個文件大小不得超過 10 MB；

每次最多上傳 9 個文件，建議您提前準備完整資料後一次性提交，避免超出上傳限制；

若系統提示您上傳資金來源證明，請參考《 資金來源證明 FAQ 》準備相應文件；





如在提交過程中遇到任何問題，歡迎隨時聯繫MEXC在線客服協助處理。









在您提交資料後，我們將對您提供的資料進行審核，審核流程通常分為兩個階段，具體流程會根據帳戶實際情況有所不同。









審核時間通常為3個工作日左右，實際時間可能視具體情況略有不同，敬請理解與耐心等待。





審核結果將通過站內信和帳戶郵箱發送通知，請您留意相關郵件，或前往官網【帳戶風控審核】查看審核進度。









每個帳戶的情況和操作行為各不相同，平台的風控系統將根據多項因素進行動態判斷，以決定是否需要進入風控分析階段。部分帳戶在資料審核通過後，系統將啟動風控分析流程，用於進行更全面的評估。





您可在官網【帳戶風控審核】頁面查看預計分析時長，該時長僅供參考，代表當前風控預估結論。

風控分析過程中，系統可能會要求您補充資料，請留意頁面通知或郵件提示並及時配合提交；

在資料審核與風控分析期間，帳戶部分功能將繼續受到限制，相關限制無法手動或提前解除；

請勿重複提交資料，以免造成系統識別異常，影響整體審核進度；

在特殊情況下，帳戶風控狀態可能因系統動態判斷而發生變更，請您以帳戶實際狀態為準。









當您的帳號風控審核申請完結後，系統將通過站內信及帳戶綁定郵箱發送通知，請您及時查收相關郵件，確認帳戶的實際風控狀態。





如您對風控結果或帳戶功能的使用有任何疑問，歡迎通過官網渠道聯繫 MEXC 在線客服，我們將竭誠為您提供協助。感謝您的理解與支持。



