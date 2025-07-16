所有的偉大創新都是為了解決現有的具體問題，比特幣如此，以太坊亦如此。當世界最早期的一批極客們意識到比特幣這套系統背後技術體系的重大意義時，他們開始嘗試將數字貨幣的應用領域，從單純的支付轉賬向更多領域和應用擴展和探索。 擺在開發者面前有兩個選擇，第一種在比特幣基礎上進行拓展。比特幣網絡自身的諸多限制，即便發展到了今天其自由度都很低，在有限變量、交易類型基礎上構建新的領域應用，很難發揮出其作為公共區塊所有的偉大創新都是為了解決現有的具體問題，比特幣如此，以太坊亦如此。當世界最早期的一批極客們意識到比特幣這套系統背後技術體系的重大意義時，他們開始嘗試將數字貨幣的應用領域，從單純的支付轉賬向更多領域和應用擴展和探索。 擺在開發者面前有兩個選擇，第一種在比特幣基礎上進行拓展。比特幣網絡自身的諸多限制，即便發展到了今天其自由度都很低，在有限變量、交易類型基礎上構建新的領域應用，很難發揮出其作為公共區塊
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/以太坊發展簡史

以太坊發展簡史

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#新手入門#以太坊
RWAX
APP$0.0009505+20.57%
以太幣
ETH$3,531.05+0.09%
DAO Maker
DAO$0.07923+0.29%
以太幣經典
ETC$16.11+0.24%


所有的偉大創新都是為了解決現有的具體問題，比特幣如此，以太坊亦如此。當世界最早期的一批極客們意識到比特幣這套系統背後技術體系的重大意義時，他們開始嘗試將數字貨幣的應用領域，從單純的支付轉賬向更多領域和應用擴展和探索。

擺在開發者面前有兩個選擇，第一種在比特幣基礎上進行拓展。比特幣網絡自身的諸多限制，即便發展到了今天其自由度都很低，在有限變量、交易類型基礎上構建新的領域應用，很難發揮出其作為公共區塊鏈的優勢。

另一種方式就是重新搭建一條和比特幣不同的區塊鍊網絡，並不是像萊特幣、狗狗幣等改一些代碼參數那麼容易，這意味著要創建新的基礎架構。


1. 以太坊誕生


2013年末比特幣狂熱愛好者Vitalik Buterin （也就是現在的V神）發布了以太坊白皮書，隨後Gavin Wood（現波卡創始人）加入成為以太坊的聯合創始人。

以太坊的創始人認為以太坊未來是一個通用的計算平台，為其他開發者提供一個安全地可編程環境，開發者不需要自己去構建共識算法、點對點網絡等基礎算法，只需要在以太坊上直接構建想要建立的去中心化程序即可。

以太坊的創始團隊花費一年多時間將以太坊從理論變成現實，2015年7月30日，第一個以太坊區塊被成功挖出，標誌著以太坊成功上線，邁開了它成為世界計算機的腳步。


2. 區別於比特幣


比特幣誕生被認為是用技術手段解決中心化的信用問題，是針對具體問題的特點解決手段，它是一套完善的去中心化金融分發、支付網絡。

而以太坊是一個通用目的的區塊鏈，用於構建多種應用。它為所有開發者提供了一套安全的可編程的開發環境，減少開發者底層開發工作量和技術門檻。而智能合約是以太坊區別於比特幣最重要的部分。


3. 智能合約


對於以太坊上的智能合約，你可以理解成以確定方式運行在以太坊虛擬機上不能更改的程序。智能合約一旦部署成功，合約代碼就不能再修改。

智能合約只有在被交易調用的時候才會執行，沒有交易執行時處於等待調用的狀態，不會存在“後台自動運行”。

用一個例子來理解下智能合約，你可以把它想像成一台ATM機。這台ATM從出廠後就不能再修改了，只有當你插入銀行卡輸入取錢指令時，它才會開始工作，平時並不會自動工作。雖然智能合約包含智能這個詞，但它實際上並沒有你想像的像人工智能那樣智能。


4. 以太坊虛擬機EVM


以太坊虛擬機（簡稱EVM）是以太坊協議和具體操作的核心。它是一個計算引擎，用來處理智能合約的部署和執行。在以太坊的操作中，除了涉及到用戶個人私鑰控制的轉賬交易外，幾乎其他所有的狀態更新操作，都是由EVM來執行。


5. 去中心化應用DApp


我們手機上經常使用的軟件叫做App，而構建在區塊鏈上的應用程序就是DApp。 D代表著去中心化的含義。

相比傳統的中心化架構，DApp具有以下優勢：

  • 代碼透明：開源的代碼公佈在網絡上，代碼不會說謊，任何人都能夠去檢查代碼。當然這也給黑客可乘之機，如果你的代碼存在漏洞，那你將會損失大量的資產。

  • 抗審核：DApp部署成功後，不會受到任何干擾運行，網絡上沒有任何一個實體可以阻止用戶提交交易、部署 DApp 或讀取區塊鏈上的數據。

  • 隱私：用戶不需要使用真實世界的身份來部署或與 DApp 進行交互。

  • 數據完整性：由於採用了加密基元，存儲在區塊鏈上的數據是不可更改的。惡意行為者無法偽造已經公開的交易或其他數據。

6. 以太坊發展階段


早期以太坊的開發分成了四個大的階段，非別時Frontier（前沿）、Homestead（家園）、Metropolis（大都會）和Serenity（寧靜），當前以太坊已經進入到最後一個階段，標誌事件是以太坊的共識算法由POW（工作量證明）切換成POS（權益證明）。

在去年的巴黎的以太坊社區會議上（ETHCC），V神公佈接下來以太坊的開發人員將會經歷五個長期階段：The Merge（合併）、The Surge（起飛）、The Verge（邊界）、The Purge （清除工作）和The Splurge（狂歡）。

當前第一階段合併已經完成，標誌事件是以太坊主網與信標鏈合併，並在今年4月中旬上海昇級完成，之前驗證者質押的ETH已經可以取出。 5 個關鍵階段完成後，以太坊可以實現 10 萬 TPS。這將對未來整個區塊鏈技術能夠大規模商用奠定基礎。


7. 以太坊分叉


以太坊的發展也並非一帆風順，以太坊的 The DAO 事件即便如今再來看，是否執行硬分叉也仍是值得探討的事件。
The DAO 是以太坊代幣實驗最早的項目之一，參與者需要用 ETH 兌換成 DAO 代幣，然後為需要投融資的項目進行投票，獲利後再將 DAO 代幣兌換成 ETH。

針對這次損失以太坊社區通過硬分叉手段來保護資產安全，挽回被盜資產。生態中的另一部分人認為這樣做違背了區塊鏈不可逆的精神，依舊堅持在原有的鏈上繼續工作。原有的那條鏈我們現在叫做以太經典（ETC），而硬分叉後的新鏈正是我們目前的以太坊。


8. 以太坊10年


今年正好是以太坊誕生的第10年，以太坊已經成為當之無愧的世界計算機、公鏈之王。回顧以太坊10年的發展歷程，它將我們帶向了區塊鏈2.0時代，並依舊持續引領行業不斷發展更迭。

這是新一輪的大航海時代，我們見證了人類的認知和想像力再一次飛躍的歷史進程，而作為這個時代最耀眼的明珠之一以太坊，會牢牢鐫刻在區塊鏈整個歷史的最前沿。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麽是 ETH 2.0

什麽是 ETH 2.0

ETH 2.0 是以太坊的升級版本，最早的以太坊第一版本在 2015 年上線，距今已經 8 年。ETH 2.0 和以往版本最大區別在於共識算法的轉變，以太坊由原先的工作量證明（PoW）共識機製轉變成現如今的權益證明（PoS）。2022 年 9 月 15 日，以太坊 Merge 升級完成，正式進入了 PoS 的時代。1. 為什麽選擇使用權益證明（PoS）1.1 PoS 在相同成本下更安全。1.2 在

什麽是智能合約

什麽是智能合約

智能合約這一概念最早出現並不是在區塊鏈中，而是由計算機科學家、加密大師尼克·薩博（Nick Szabo）在 1994 年定義：一系列通過數字化形式的承諾，包括一組協議和在協議中的各方執行。不過它在當時並沒有引起足夠的重視，直到比特幣點對點傳輸的去中介系統的誕生，再到可編程、不可篡改的區塊鏈技術的萌芽，才使得智能合約這一概念不再是空中樓閣。2013 年底，Vitalik Buterin 發布以太坊白

什麽是礦工費 Gas Fee

什麽是礦工費 Gas Fee

1. 什麽是礦工費 Gas FeeGas 是以太坊協議中的計量單位，它用來計量在以太坊區塊鏈上執行具體操作所要花費的計算量和存儲資源。簡單理解，和它的中文字面意思「汽油」一樣，就像道路中行使的每輛汽車都需要不斷消耗汽油，在以太坊等智能合約平臺中，每一個操作也都需要消耗 Gas，Gas 的多少代表在區塊鏈網絡中執行特定操作所需的成本，並最終作為手續費支付給礦工，因此很多地方也將其稱為礦工費。Gas

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金