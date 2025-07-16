所有的偉大創新都是為了解決現有的具體問題，比特幣如此，以太坊亦如此。當世界最早期的一批極客們意識到比特幣這套系統背後技術體系的重大意義時，他們開始嘗試將數字貨幣的應用領域，從單純的支付轉賬向更多領域和應用擴展和探索。





擺在開發者面前有兩個選擇，第一種在比特幣基礎上進行拓展。比特幣網絡自身的諸多限制，即便發展到了今天其自由度都很低，在有限變量、交易類型基礎上構建新的領域應用，很難發揮出其作為公共區塊鏈的優勢。





另一種方式就是重新搭建一條和比特幣不同的區塊鍊網絡，並不是像萊特幣、狗狗幣等改一些代碼參數那麼容易，這意味著要創建新的基礎架構。









2013年末比特幣狂熱愛好者Vitalik Buterin （也就是現在的V神）發布了以太坊白皮書，隨後Gavin Wood（現波卡創始人）加入成為以太坊的聯合創始人。





以太坊的創始人認為以太坊未來是一個通用的計算平台，為其他開發者提供一個安全地可編程環境，開發者不需要自己去構建共識算法、點對點網絡等基礎算法，只需要在以太坊上直接構建想要建立的去中心化程序即可。





以太坊的創始團隊花費一年多時間將以太坊從理論變成現實，2015年7月30日，第一個以太坊區塊被成功挖出，標誌著以太坊成功上線，邁開了它成為世界計算機的腳步。









比特幣誕生被認為是用技術手段解決中心化的信用問題，是針對具體問題的特點解決手段，它是一套完善的去中心化金融分發、支付網絡。





而以太坊是一個通用目的的區塊鏈，用於構建多種應用。它為所有開發者提供了一套安全的可編程的開發環境，減少開發者底層開發工作量和技術門檻。而智能合約是以太坊區別於比特幣最重要的部分。









對於以太坊上的智能合約，你可以理解成以確定方式運行在以太坊虛擬機上不能更改的程序。智能合約一旦部署成功，合約代碼就不能再修改。





智能合約只有在被交易調用的時候才會執行，沒有交易執行時處於等待調用的狀態，不會存在“後台自動運行”。





用一個例子來理解下智能合約，你可以把它想像成一台ATM機。這台ATM從出廠後就不能再修改了，只有當你插入銀行卡輸入取錢指令時，它才會開始工作，平時並不會自動工作。雖然智能合約包含智能這個詞，但它實際上並沒有你想像的像人工智能那樣智能。









以太坊虛擬機（簡稱EVM）是以太坊協議和具體操作的核心。它是一個計算引擎，用來處理智能合約的部署和執行。在以太坊的操作中，除了涉及到用戶個人私鑰控制的轉賬交易外，幾乎其他所有的狀態更新操作，都是由EVM來執行。









我們手機上經常使用的軟件叫做App，而構建在區塊鏈上的應用程序就是DApp。 D代表著去中心化的含義。





相比傳統的中心化架構，DApp具有以下優勢：





代碼透明：開源的代碼公佈在網絡上，代碼不會說謊，任何人都能夠去檢查代碼。當然這也給黑客可乘之機，如果你的代碼存在漏洞，那你將會損失大量的資產。





抗審核：DApp部署成功後，不會受到任何干擾運行，網絡上沒有任何一個實體可以阻止用戶提交交易、部署 DApp 或讀取區塊鏈上的數據。





隱私：用戶不需要使用真實世界的身份來部署或與 DApp 進行交互。





數據完整性：由於採用了加密基元，存儲在區塊鏈上的數據是不可更改的。惡意行為者無法偽造已經公開的交易或其他數據。









早期以太坊的開發分成了四個大的階段，非別時Frontier（前沿）、Homestead（家園）、Metropolis（大都會）和Serenity（寧靜），當前以太坊已經進入到最後一個階段，標誌事件是以太坊的共識算法由POW（工作量證明）切換成POS（權益證明）。





在去年的巴黎的以太坊社區會議上（ETHCC），V神公佈接下來以太坊的開發人員將會經歷五個長期階段：The Merge（合併）、The Surge（起飛）、The Verge（邊界）、The Purge （清除工作）和The Splurge（狂歡）。





當前第一階段合併已經完成，標誌事件是以太坊主網與信標鏈合併，並在今年4月中旬上海昇級完成，之前驗證者質押的ETH已經可以取出。 5 個關鍵階段完成後，以太坊可以實現 10 萬 TPS。這將對未來整個區塊鏈技術能夠大規模商用奠定基礎。









以太坊的發展也並非一帆風順，以太坊的 The DAO 事件即便如今再來看，是否執行硬分叉也仍是值得探討的事件。

The DAO 是以太坊代幣實驗最早的項目之一，參與者需要用 ETH 兌換成 DAO 代幣，然後為需要投融資的項目進行投票，獲利後再將 DAO 代幣兌換成 ETH。





針對這次損失以太坊社區通過硬分叉手段來保護資產安全，挽回被盜資產。生態中的另一部分人認為這樣做違背了區塊鏈不可逆的精神，依舊堅持在原有的鏈上繼續工作。原有的那條鏈我們現在叫做以太經典（ETC），而硬分叉後的新鏈正是我們目前的以太坊。









今年正好是以太坊誕生的第10年，以太坊已經成為當之無愧的世界計算機、公鏈之王。回顧以太坊10年的發展歷程，它將我們帶向了區塊鏈2.0時代，並依舊持續引領行業不斷發展更迭。



