新手入門之“披薩節”：比特幣和披薩的意外緣分！

每年的5月22日，幣圈的人都會慶祝“披薩節”。加密貨幣和披薩看起來似乎毫無關繫，到底是什麽讓兩個不相關的事物擦出了火花呢？這篇文章將帶妳走進加密貨幣歴史中的一個重要日子——“披薩節”。


首次使用比特幣購買物品的日子


“披薩節”之所以對加密貨幣界來說如此重要，是因為這一天是人們首次使用比特幣購買物品的日子。比特幣這個概念誕生於2008年，而比特幣區塊鏈是在2009年實現的。在2010年5月22日，出現了首個實際使用比特幣購買披薩的案例。

使用比特幣購買披薩的是一位生活在美國的程序員Laszlo Hanyecz。Laszlo在一個關於比特幣的網絡論壇上尋找願意以兩個披薩交換10,000比特幣的人。比特幣的早期，網路論壇在加密貨幣信息交換中起到了重要的作用，Laszlo認為如果他在論壇裏發布請求，一定會有人回應他。

回應他的是Jeremy。Jeremy當時是在倫敦的一名學生，他在網上找到一家披薩店，為Laszlo訂購了披薩。當然，Jeremy從店裏訂購披薩使用的是信用卡，但Laszlo用比特幣支付給了Jeremy，因此這一天被定為“首次使用比特幣購買物品的日子”（這甚至早於世界上第一個比特幣交易所的出現）。

披薩的價格是多少？


當時，比特幣的價格約為0.0041美元。因此，10,000比特幣的價值約為41美元。作為兩個披薩的價格，可以說是正常的。


本文寫於2023年5月17日，1比特幣約為27,000美元。10,000比特幣的價值約為2.7億美元，現在這個金額可以買到巨量同樣價格的披薩。


從下面的TradingView的圖錶可以看出，尤其是自2020年以來，比特幣的價格上漲得非常快。


比特幣購買物品的時代會到來嗎？


目前加密貨幣主要是用於投資，它還沒有普遍用於支付日常服務或商品。但是，接受比特幣支付的商店正在逐漸增多，例如，日本家電連鎖店Big Camera就接受比特幣支付。

推廣加密貨幣支付的難題有幾個，其中一個是加密貨幣的法律地位尚不明朗。但已經有一些國家正在試圖通過把比特幣定位為法定貨幣來解決這個問題。這些國家包括薩爾瓦多和中非共和國。雖然在這兩個國家，比特幣的引入併未完全成功，但如果經濟更穩定的地區也開始採取類似的措施，我們或許就離加密貨幣作為日常支付手段的日子更近了一步。

