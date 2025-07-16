新手入門之“披薩節”：比特幣和披薩的意外緣分！





每年的5月22日，幣圈的人都會慶祝“披薩節”。加密貨幣和披薩看起來似乎毫無關繫，到底是什麽讓兩個不相關的事物擦出了火花呢？這篇文章將帶妳走進加密貨幣歴史中的一個重要日子——“披薩節”。









“披薩節”之所以對加密貨幣界來說如此重要，是因為這一天是人們首次使用比特幣購買物品的日子。比特幣這個概念誕生於2008年，而比特幣區塊鏈是在2009年實現的。在2010年5月22日，出現了首個實際使用比特幣購買披薩的案例。





使用比特幣購買披薩的是一位生活在美國的程序員Laszlo Hanyecz。Laszlo在一個關於比特幣的網絡論壇上尋找願意以兩個披薩交換10,000比特幣的人。比特幣的早期，網路論壇在加密貨幣信息交換中起到了重要的作用，Laszlo認為如果他在論壇裏發布請求，一定會有人回應他。





回應他的是Jeremy。Jeremy當時是在倫敦的一名學生，他在網上找到一家披薩店，為Laszlo訂購了披薩。當然，Jeremy從店裏訂購披薩使用的是信用卡，但Laszlo用比特幣支付給了Jeremy，因此這一天被定為“首次使用比特幣購買物品的日子”（這甚至早於世界上第一個比特幣交易所的出現）。









當時，比特幣的價格約為0.0041美元。因此，10,000比特幣的價值約為41美元。作為兩個披薩的價格，可以說是正常的。





本文寫於2023年5月17日，1比特幣約為27,000美元。10,000比特幣的價值約為2.7億美元，現在這個金額可以買到巨量同樣價格的披薩。





從下面的TradingView的圖錶可以看出，尤其是自2020年以來，比特幣的價格上漲得非常快。













目前加密貨幣主要是用於投資，它還沒有普遍用於支付日常服務或商品。但是，接受比特幣支付的商店正在逐漸增多，例如，日本家電連鎖店Big Camera就接受比特幣支付。



