MEXC 合約活動介紹

為發放福利，MEXC交易所為新老用戶提供了豐富多彩的合約活動。種類繁多的合約活動，可以大致分為以下幾個類別：1.領取1,000USDT合約贈金2.MEXC月度合約大賽3.M-Day合約專場4.MEXC合約狂歡周5.MEXC合約風雲榜6.槓桿挑戰賽7.Super X-GAME。本文對MEXC幾種合約活動做了大概介紹，幫助您了解其含義。
1. 領取1,000USDT合約贈金
領取1,000USDT合約贈金活動裡面的劃轉和交易任務，是針對新用戶而設立，條件簡單獎勵高。新用戶48小時內達到條件還有雙倍獎勵，歡迎體驗。此外，在平台完成KYC的老用戶，也可參與此活動。比如：邀請新用戶完成 KYC 並參與合約交易 ≥ 10,000 USDT，雙方獲得 5 USDT 贈金。更多合約贈金的相關任務，歡迎查看合約贈金。
2. MEXC月度合約大賽
MEXC月度合約大賽是每個月的固定活動，活動包含轉盤抽獎、每日衝關、每日交易額排行榜獎勵和盈利額榜單獎勵（盈利額榜單獎勵可以瓜分總獎池10%的贈金，將於活動結束後發放）。目前，MEXC月度合約大賽正在舉行中，歡迎您報名參與瓜分獎勵！
注意：預計後續的合約大賽，規則可能會有變動，請您到時關注我們的相關活動說明。
3. M-Day合約專場
M-Day是MEXC特色合約活動，交易U本位合約的用戶可參與抽獎並有機會贏取合約贈金獎勵。贈金可作為保證金，產生的盈利可提現。滿足30,000U交易量即可獲得1簽抽獎資格，交易量越多簽數越多，中獎概率越高！其他產品，如現貨的交易量將不被計算在內。M-Day的參與步驟，您可以參考如何參與M-Day?
注意：預計，M-Day活動後續將加入幣本位永續合約交易量統計，請您關注我們的頁面介紹更新。
4. MEXC合約狂歡周
MEXC合約狂歡周是每周一到周五的固定合約活動，每周總獎勵高達60,000 USDT贈金，新老用戶均可參與。2023年8月初，MEXC合約狂歡周全新升級，新增每日簽到獎勵，完成交易額任務即可領取簽到獎勵。MEXC合約狂歡周是唯一需要報名的日常活動，歡迎您積極報名參與。
5. MEXC合約風雲榜
MEXC合約風雲榜是指按照用户盈利額進行排名，前100名用户可以獲得盈利額獎勵。在MEXC全新的合約風雲榜中，新增這100名用戶的交易額排行榜。在進入盈利額榜單後即可解鎖交易額排行榜，除了盈利額獎勵還可獲得交易額獎勵！合約風雲榜是每周固定活動，用戶無需報名，交易MEXC任意USDT本位永續合約和幣本位永續合約即視為參與活動，入選前100便可獲得獎勵！
6. 槓桿挑戰賽
MEXC合約槓桿挑戰賽，不定期舉行，通常含有多個合約交易對，比如：BLZUSDT、SOLUSDT、ETHUSDT、AKROUSDT、XRPUSDT和 MATICUSDT等。您無需報名參加，在該活動期間內，您交易活動中的任一交易對即視為參與活動。通常，槓桿挑戰賽分為新用戶專屬獎勵和合約交易額比賽。
7. Super X-GAME
Super X-GAME是MEXC推出的固定合約活動，完成≥21倍槓桿合約交易即可自動報名。在全新升級的Super X-GAME活動中，您完成不同交易額度，便可以獲得不同的交易獎勵。此外，Super X-GAME根據有效參與人數設定獎金池，有效人數越多獎金池越大，獎金池的瓜分根據交易額排名決定！具體活動規則，請參考詳情頁。 更多詳細信息，您可以在MEXC網頁端點擊【合約交易】-【合約活動】，App手機端點擊【更多】-【活動】進行查詢，也歡迎您積極報名參與！
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