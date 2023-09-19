MEXC 合約活動介紹





為發放福利，MEXC交易所為新老用戶提供了豐富多彩的合約活動。種類繁多的合約活動，可以大致分為以下幾個類別：1.領取1,000USDT合約贈金2.MEXC月度合約大賽3.M-Day合約專場4.MEXC合約狂歡周5.MEXC合約風雲榜6.槓桿挑戰賽7.Super X-GAME。本文對MEXC幾種合約活動做了大概介紹，幫助您了解其含義。





1. 領取1,000USDT合約贈金





領取1,000USDT合約贈金活動裡面的劃轉和交易任務，是針對新用戶而設立，條件簡單獎勵高。新用戶48小時內達到條件還有雙倍獎勵，歡迎體驗。此外，在平台完成KYC的老用戶，也可參與此活動。比如：邀請新用戶完成 KYC 並參與合約交易 ≥ 10,000 USDT，雙方獲得 5 USDT 贈金。更多合約贈金的相關任務，歡迎查看 合約贈金

















2. MEXC月度合約大賽





注意：預計後續的合約大賽，規則可能會有變動，請您到時關注我們的相關活動說明。





3. M-Day合約專場









注意：預計，M-Day活動後續將加入幣本位永續合約交易量統計，請您關注我們的頁面介紹更新。













4. MEXC合約狂歡周









5. MEXC合約風雲榜





MEXC合約風雲榜是指按照用户盈利額進行排名，前100名用户可以獲得盈利額獎勵。在MEXC全新的合約風雲榜中，新增這100名用戶的交易額排行榜。在進入盈利額榜單後即可解鎖交易額排行榜，除了盈利額獎勵還可獲得交易額獎勵！合約風雲榜是每周固定活動，用戶無需報名，交易MEXC任意USDT本位永續合約和幣本位永續合約即視為參與活動，入選前100便可獲得獎勵！





6. 槓桿挑戰賽





MEXC合約槓桿挑戰賽，不定期舉行，通常含有多個合約交易對，比如：BLZUSDT、SOLUSDT、ETHUSDT、AKROUSDT、XRPUSDT和 MATICUSDT等。您無需報名參加，在該活動期間內，您交易活動中的任一交易對即視為參與活動。通常，槓桿挑戰賽分為新用戶專屬獎勵和合約交易額比賽。





7. Super X-GAME











