mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/BTC減半專區/比特幣是什麼？

比特幣是什麼？

#初階
#比特幣
2023.08.16 MEXC
分享


比特幣（Bitcoin）簡稱BTC，是一種基於去中心化、採用點對點網絡與代碼開源，以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣。由中本聰在2008年首次提出。2009年比特幣的第一個區塊「創世區塊」被挖出，標誌著比特幣網絡的啟動，也意味着加密資產和區塊鏈運動的開始。

比特幣作為加密貨幣的鼻祖，最初是作為「貨幣」而被創造。由於比特幣「總量恆定」，「經濟自由」的特性，現在越來越多的人把它當成一種投資商品，跟黃金一樣，是一種投資標的，因此比特幣也有「數字黃金」的美譽。而也有一些國家從法律上把它定義為一種貨幣，比如：薩爾瓦多，使得它更受大眾關注。

1.比特幣的特點


與傳統貨幣相比，比特幣具有去中心化、總量恆定、公開透明不可篡改、全球流通、安全等特點。

去中心化：比特幣是一種分布式的加密貨幣。其發行和交易不依賴中心化機構，而是由一個個獨立節點決定，且任何節點的進入或離開都不會對整個系統產生決定性影響。這也是比特幣安全與自由的保證。

總量恆定：比特幣總量恆定且按照一定規則被挖出。算法決定比特幣總量為2100萬枚，比特幣網絡每10分鐘釋放出一定數量的比特幣，又由於其每四年一次的產量減半（也稱區塊獎勵減半），預計2140年發行完畢。比特幣已經歷3次減半，2012年，從每10分鐘釋放50枚BTC變為25枚BTC；2016年，從25枚BTC變為12.5枚BTC；2020年，從12.5枚BTC到6.25枚BTC；2024年，比特幣即將再次減半。獨特的減半機制使比特幣具有很強的稀缺性，受到更多投資者的追捧。

公開透明不可篡改：關於比特幣的任何交易行為都是公開透明的，在區塊鏈上可以查到，且交易數據不能篡改，甚至交易者身份都是匿名的，天然具有良好的匿名特性。

安全：比特幣是安全的，因為比特幣的金融系統由世界各地的無數計算機運行。如果想要成功攻擊比特幣區塊鏈，黑客必須擁有比特幣區塊鏈網絡50%以上的算力，這是極其困難的。

全球流通：與法定貨幣不同的是，比特幣是價值資產，不經過任何機構的管控。像跨國匯款等國際交易往來，會被記錄在案，且要經過層層外匯管制機構，交易時間長；而比特幣交易則只需要輸入數字地址，點一下鼠標，等待網絡確認就交易成功了。

比特幣的以上特點極具創新性，使得其受到人們的廣泛認可和使用，如使用比特幣進行跨國轉賬等。現在比特幣被越來越多的投資者看重，長期持有價值存儲，來實現抗通脹及財富升值。

2.如何擁有比特幣


比特幣增強了流動性並削減了通脹風險。其去中心化的性質極具吸引力，因為世界不再需要信任第三方來進行支付。人們可以輕鬆管理有關交易/貨幣的信息。

擁有比特幣的方式有很多，常見的有挖礦、交易所購買及空投獎勵等。早期可以通過挖礦來獲得比特幣，通過購買專業的挖礦設備將獲得的比特幣打到比特幣錢包。隨着比特幣價格上漲，全網算力不斷增加，挖礦競爭激烈等因素，挖礦難度越來越大。

對於普通投資者來說，您可以通過MEXC交易所的現貨交易購買BTC，目前MEXC比特幣現貨手續費為0。購買具體步驟如下：


第一，在MEXC官方網頁點擊【現貨交易】。


第二、選擇BTC/USDT或BTC/USDC等交易對，點擊「買入BTC」。


您也可以直接選擇買幣服務，通過法幣直接購買比特幣。如果您要在場外直接購買比特幣，因缺乏擔保存在較高風險，需謹慎選擇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM