



比特幣（Bitcoin）簡稱BTC，是一種基於去中心化、採用點對點網絡與代碼開源，以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣。由中本聰在2008年首次提出。2009年比特幣的第一個區塊「創世區塊」被挖出，標誌著比特幣網絡的啟動，也意味着加密資產和區塊鏈運動的開始。





比特幣作為加密貨幣的鼻祖，最初是作為「貨幣」而被創造。由於比特幣「總量恆定」，「經濟自由」的特性，現在越來越多的人把它當成一種投資商品，跟黃金一樣，是一種投資標的，因此比特幣也有「數字黃金」的美譽。而也有一些國家從法律上把它定義為一種貨幣，比如：薩爾瓦多，使得它更受大眾關注。









與傳統貨幣相比，比特幣具有去中心化、總量恆定、公開透明不可篡改、全球流通、安全等特點。





去中心化：比特幣是一種分布式的加密貨幣。其發行和交易不依賴中心化機構，而是由一個個獨立節點決定，且任何節點的進入或離開都不會對整個系統產生決定性影響。這也是比特幣安全與自由的保證。





總量恆定：比特幣總量恆定且按照一定規則被挖出。算法決定比特幣總量為2100萬枚，比特幣網絡每10分鐘釋放出一定數量的比特幣，又由於其每四年一次的產量減半（也稱區塊獎勵減半），預計2140年發行完畢。比特幣已經歷3次減半，2012年，從每10分鐘釋放50枚BTC變為25枚BTC；2016年，從25枚BTC變為12.5枚BTC；2020年，從12.5枚BTC到6.25枚BTC；2024年，比特幣即將再次減半。獨特的減半機制使比特幣具有很強的稀缺性，受到更多投資者的追捧。





公開透明不可篡改：關於比特幣的任何交易行為都是公開透明的，在區塊鏈上可以查到，且交易數據不能篡改，甚至交易者身份都是匿名的，天然具有良好的匿名特性。





安全：比特幣是安全的，因為比特幣的金融系統由世界各地的無數計算機運行。如果想要成功攻擊比特幣區塊鏈，黑客必須擁有比特幣區塊鏈網絡50%以上的算力，這是極其困難的。





全球流通：與法定貨幣不同的是，比特幣是價值資產，不經過任何機構的管控。像跨國匯款等國際交易往來，會被記錄在案，且要經過層層外匯管制機構，交易時間長；而比特幣交易則只需要輸入數字地址，點一下鼠標，等待網絡確認就交易成功了。





比特幣的以上特點極具創新性，使得其受到人們的廣泛認可和使用，如使用比特幣進行跨國轉賬等。現在比特幣被越來越多的投資者看重，長期持有價值存儲，來實現抗通脹及財富升值。









比特幣增強了流動性並削減了通脹風險。其去中心化的性質極具吸引力，因為世界不再需要信任第三方來進行支付。人們可以輕鬆管理有關交易/貨幣的信息。





擁有比特幣的方式有很多，常見的有挖礦、交易所購買及空投獎勵等。早期可以通過挖礦來獲得比特幣，通過購買專業的挖礦設備將獲得的比特幣打到比特幣錢包。隨着比特幣價格上漲，全網算力不斷增加，挖礦競爭激烈等因素，挖礦難度越來越大。





對於普通投資者來說，您可以通過MEXC交易所的現貨交易購買BTC，目前MEXC比特幣現貨手續費為0。購買具體步驟如下：





第一，在MEXC官方網頁點擊【現貨交易】。









第二、選擇BTC/USDT或BTC/USDC等交易對，點擊「買入BTC」。









您也可以直接選擇買幣服務，通過法幣直接購買比特幣。如果您要在場外直接購買比特幣，因缺乏擔保存在較高風險，需謹慎選擇。



