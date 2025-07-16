







比特幣減半是指比特幣區塊鏈中的區塊獎勵減半事件。這意味著每當比特幣區塊鏈生成210,000個區塊時，區塊獎勵將減半一次。這種事件大約每四年發生一次，比特幣的第四次減半預計將在2024年4月23日發生，其減半時的區塊高度為840,000。





在每次減半後，比特幣的區塊獎勵將減少。從最初的每個區塊獎勵50個BTC開始，目前的區塊獎勵是6.25個BTC；2024年的減半事件發生後，區塊獎勵將減少到3.125個BTC。減半機制將導致比特幣的發行速度降低，從而影響比特幣的價格。歷史上，比特幣的減半事件通常與整個加密貨幣市場的牛市週期密切相關。









比特幣的首次減半事件發生在2012年11月28日：這是比特幣歷史上的一個重要里程碑。該減半週期延續到2016年7月。在這次減半之前，比特幣的出售價格為每個比特幣12美元。隨著減半的到來，比特幣的區塊獎勵從每個區塊50BTC減少到25BTC。這次減半帶來了市場的一波熱潮，比特幣的價格漲到225美元。後續更是升至1242美元，總體漲幅超過100倍。





第二次比特幣減半事件於2016年7月10日發生：當時比特幣區塊鏈上的420,000個區塊被開採完成。在這一天，比特幣的區塊獎勵從每個區塊的25BTC減少到12.5BTC。令人驚訝的是，在接下來的一年內，比特幣的價格迅速從647美元飆升至2973美元，漲幅約為358%。





第三次比特幣減半事件發生於2020年5月11日：彼時比特幣區塊鏈上的第三組210,000個區塊被開採完成。隨著這次減半，比特幣礦工的獎勵再次減半，每個區塊的獎勵降至6.25 BTC。在減半事件發生後的一年內，比特幣的售價從9851美元迅速飆升至65145美元，漲幅約為561%，此後，比特幣價格繼續衝高，峰值約為69000美元。





對於即將到來的第4次減半，投資者和行業觀察者都在密切關注著這一事件，以探尋其可能帶來的影響和機遇。截止2024年3月28日，BTC價格已經突破73000 美元。比特幣減半是不僅是比特幣網絡中的一個重要事件影響着比特幣的價格和市場表現，還影響著整個加密貨幣行業的發展方向。









