ZND Token 今日价格

ZND Token (ZND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 ZND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZND。

ZND Token 目前市值在 $ 20,826 排名第 #-，流通供应量为 178.46M ZND。过去 24 小时内，ZND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.8381，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZND 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +19.40%。过去一天，总交易量达到 $ 34.58。

ZND Token（ZND）市场信息

市值 $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K 成交量（24H） $ 34.58$ 34.58 $ 34.58 完全稀释市值 $ 80.94K$ 80.94K $ 80.94K 流通量 178.46M 178.46M 178.46M 总供应量 693,541,268.0 693,541,268.0 693,541,268.0

ZND Token 的当前市值为 $ 20.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.58。ZND 的流通量为 178.46M，总供应量是 693541268.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.94K。