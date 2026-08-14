zkVerify 今日价格

zkVerify (VFY) 今日实时价格为 $ 0.00635523，过去 24 小时内变化了 0.56%。当前 VFY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00635523 每 VFY。

zkVerify 目前市值在 $ 1,945,990 排名第 #-，流通供应量为 306.19M VFY。过去 24 小时内，VFY 的交易价格在 $ 0.00632148（低点）和 $ 0.00641042（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.200772，而历史最低价为 $ 0.00556172。

短期表现方面，VFY 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -2.17%。过去一天，总交易量达到 $ 10.27K。

zkVerify（VFY）市场信息

市值 $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M 成交量（24H） $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K 完全稀释市值 $ 6.36M$ 6.36M $ 6.36M 流通量 306.19M 306.19M 306.19M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

zkVerify 的当前市值为 $ 1.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.27K。VFY 的流通量为 306.19M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.36M。