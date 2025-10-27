ZeroSwap（ZEE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00036888 $ 0.00036888 $ 0.00036888 24H最低价 $ 0.0003773 $ 0.0003773 $ 0.0003773 24H最高价 24H最低价 $ 0.00036888$ 0.00036888 $ 0.00036888 24H最高价 $ 0.0003773$ 0.0003773 $ 0.0003773 历史最高 $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 最低价 $ 0.00036888$ 0.00036888 $ 0.00036888 涨跌幅（1H） -0.88% 涨跌幅（1D） +0.22% 漲跌幅（7D） -22.92% 漲跌幅（7D） -22.92%

ZeroSwap（ZEE）当前实时价格为 $0.00037391。过去 24 小时内，ZEE 的交易价格在 $ 0.00036888 至 $ 0.0003773 之间波动，市场活跃度显著。ZEE 的历史最高价为 $ 3.24，历史最低价为 $ 0.00036888。

从短期表现来看，ZEE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.88%，过去 24 小时内变动为 +0.22%，过去 7 天内累计变动为 -22.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZeroSwap（ZEE）市场信息

市值 $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 37.39K$ 37.39K $ 37.39K 流通量 74.27M 74.27M 74.27M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ZeroSwap 的当前市值为 $ 27.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZEE 的流通量为 74.27M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.39K。